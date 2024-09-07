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موسكو تربط نهاية العقوبات الأمريكية بانهيار الولايات المتحدة

9/7/2024 7:15:18 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ربطت موسكو انتهاء العقوبات الأمريكية عليها بانهيار الولايات المتحدة ((الحتمي))، فيما واصل جيشها التقدم في جبهة دونباس شرقي أوكرانيا، والتصدي للتوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك التاريخية.

وصرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، بأن ((العقوبات ضد الاتحاد السوفييتي كانت موجودة طوال القرن العشرين. وقد عادت في القرن الحادي والعشرين على نطاق غير مسبوق، لذلك بالنسبة لنا جميعاً- العقوبات إلى الأبد أو بالأحرى- حتى انهيار الولايات المتحدة الأمريكية)). وأضاف مدفيديف، عبر صفحته في ((تليغرام)): ((يشعر دونالد ترامب بالإهانة من الإدارة الحالية، ويهدد برفع العقوبات عن روسيا. هل سيرفعها إذا تم انتخابه؟ لا، بالطبع لا)). وأضاف: ((كرجل أعمال، يدرك ترامب أن العقوبات تضر بهيمنة الدولار في العالم))، وفق تعبيره. وتابع مدفيديف أنه لا يتوقع من المرشحة الديمقراطية للانتخابات الأمريكية كاميلا هاريس ((أية مفاجآت، فهي عديمة الخبرة)).

وسبق أن قال ترامب إنه قادر على إنهاء الحرب الأوكرانية خلال 24 ساعة إذا عاد إلى البيت الأبيض.

سيطرة

ميدانياً، قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان على تليغرام، أمس، إن الجيش الروسي سيطر على قرية كالينوفي في منطقة دونيتسك، حيث يواصل تقدمه في شرق أوكرانيا، وأوضحت أن القوات الروسية سيطرت على بلدة كالينوف الواقعة على بعد حوالى 35 كيلومتراً من بوكروفسك، وهي مركز لوجستي مهم تستهدفه منذ عدة أسابيع القوات الروسية التي تقترب منها.

ورغم الهجوم الذي باشرته القوات الأوكرانية في منطقة كورسك الروسية الحدودية في السادس من أغسطس تواصل القوات الروسية تقدمها في دونيتسك، وتؤكد أنها تمتلك الأدوات اللازمة لطرد القوات المتوغلة. وأمس، نقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن وزارة الدفاع أن مشاة البحرية الروسية ((قضوا)) على فصيل أوكراني، وأسروا من تبقى منه في كورسك.

ضربة واسعة

في الأثناء، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الروسية استهدفت ورشاً لإنتاج الأسلحة ومستودعات للأسلحة الصاروخية والمدفعية الأجنبية وبنية تحتية لمطار عسكري أوكراني، ومركز اتصالات عبر الأقمار الصناعية، وتجمعات للقوى البشرية والمعدات العسكرية في 139 منطقة، وفقاً لبيان أوردته وكالة سبوتنيك.

دوي انفجارات

وسمع دوي انفجارات فوق العاصمة الأوكرانية كييف خلال الليل، حيث اعترضت الدفاعات الجوية في المدينة طائرات مسيّرة روسية، وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن 67 طائرة مسيرة أطلقت فوق البلاد، مع نشاط الدفاعات الجوية في 11 منطقة، بما في ذلك العاصمة كييف، وتحدثت عن إسقاط 58 طائرة مسيرة، ودمرت أنظمة الأسلحة الإلكترونية ثلاث طائرات أخرى.

استهداف وقال مصدر أمني أوكراني، إن طائرات مسيرة أوكرانية قصفت مستودع ذخيرة في منطقة فارونيش الروسية الليلة قبل الماضية، مضيفاً أن كييف تعتقد أن المستودع يستخدم لنقل الذخيرة والعتاد إلى أوكرانيا.

أجسام متفجرة

وقال ألكسندر غوسيف حاكم فارونيش، إن ((أجساماً متفجرة)) انفجرت بعد حريق في إحدى المناطق من دون وقوع إصابات، مشيراً إلى إعلان حالة الطوارئ محلياً،وإجلاء عدة مئات من الأشخاص، وإغلاق طريق رئيسي. وقال المصدر الأوكراني، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة ((رويترز)) إن العملية نفذها جهاز الأمن الداخلي الأوكراني.

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