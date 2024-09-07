حرب غزة تدخل شهرها الـ 12 .. ولا ضوء في نهاية النفق

دخلت الحرب في قطاع غزة، أمس، شهرها الثاني عشر، مع اقتراب عدد ضحاياها من عتبة الـ41 قتيلاً و95 ألف جريح، وآلاف لا يزالون تحت الأنقاض، ومئات الآلاف قيد النزوح المتكرر. كل ذلك ولا ضوء في نهاية النفق، ولا مؤشرات على تراجع حدة القصف والغارات الإسرائيلية القاتلة، أو احتمال التوصل إلى وقف هذه الحرب المدمرة، أو حتى مجرد هدنة، في ظل تمسك حكومة بنيامين نتانياهو بشروط غير قابلة للتحقق، وفق العديد من السياسيين والمحللين في إسرائيل نفسها.

وتعثّرت المحادثات للتوصل إلى هدنة، منذ أشهر، بسبب خلافات أبرزها محور فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر، ومسألة الانسحاب من غزة، وعدد الأسرى الفلسطينيين الذين يمكن إطلاقهم مقابل الإفراج عن أسرى إسرائيليين.

وتكرر واشنطن على لسان العديد من مسؤوليها أنها بصدد وضع اقتراح نهائي لإبرام صفقة، لكن هذا لم يحصل بعد. وقال وليام بيرنز مدير المخابرات المركزية الأمريكية رئيس وفد التفاوض الأمريكي لإنهاء الحرب في غزة، أمس إن اقتراحاً أكثر تفصيلاً بخصوص الهدنة سيطرح في غضون أيام. وأضاف إنه يعمل جاهداً على ((نصوص وصياغات مبتكرة)) مع الدولتين الوسيطتين مصر وقطر للتوصل إلى وقف إطلاق نار، عن طريق إيجاد اقتراح يرضي الطرفين، حسب ما تقول وكالة رويترز. وقال إنه تم الاتفاق على 90 % من الفقرات، لكن العشرة بالمئة الأخيرة دائماً الأصعب. هيئة البث الإسرائيلية ذكرت أن البيت الأبيض ((يؤخر تقديم الخطوط العريضة للاقتراح الجديد))، وأشارت إلى أن ثمة شعوراً ((لدى جميع الأطراف بأن فرصة التوصل إلى اتفاق ضئيلة جداً)).

أصوات متشائمة

في إسرائيل، ثمة أصوات إعلامية وسياسية عديدة متشائمة وتحمل نتانياهو مسؤولية تعطيل أي اتفاق في غزة، من أحل الحفاظ على ائتلافه الحاكم وتجنب المحاكمات القضائية. وقالت القناة الـ13 إن ((التقديرات الإسرائيلية ترجح أنه لن تكون هناك صفقة)). وأشارت إلى أن ثمة مناقشات ((استراتيجية)) عقدت في مكتب نتانياهو خلال الساعات الماضية وخلصت إلى أنه ((من غير المتوقع التوصل إلى صفقة وأن احتمالاتها باتت ضعيفة للغاية، وإثر ذلك تستعد إسرائيل لمواصلة القتال في الشمال (لبنان) والجنوب (غزة والضفة))).

ونقلت القناة عن مصدر وصفته بالمطلع أنه ((لا مفاوضات حالياً مع حركة حماس، هناك محادثات بين الوسطاء وواشنطن لطرح اقتراح تسوية وذلك غير جدي)).

كما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر إسرائيلية إبداءها تشاؤماً مفاده ((أن الفهم السائد هو أن احتمالات التوصل إلى اتفاق أصبحت ضئيلة)). وذكرت الصحيفة على لسان مسؤول أمني قوله: ((إن انطباعاً خاطئاً قد نشأ لدى الجمهور (الإسرائيلي) بأنه لا يوجد اتفاق لأن إسرائيل تصر على بقاء الجيش الإسرائيلي في فيلادلفيا، إن هذا مجرد كذبة))، مضيفاً إنه ((لا يوجد اتفاق لأن حماس تصرّ على إنهاء الحرب والانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من غزة)). لكن مصادر أخرى معنية بالمفاوضات قالت لـ((يديعوت)) إن نتانياهو من خلال إصراره على البقاء في محور فيلادلفيا هو من فجّر بالنهاية فرص التوصل إلى اتفاق.

البقاء السياسي

المحلل في صحيفة ((هآرتس)) عاموس هرئيل، كذلك، فند مزاعم نتانياهو بأنه يريد عودة الأسرى الإسرائيليين في غزة، قائلاً إن حياة الأسرى الإسرائيليين في القطاع تعد أمراً ثانوياً بالنسبة له، وإن الاعتبار الرئيس بالنسبة لنتانياهو هو ضمان بقائه السياسي.

وبحسب هرئيل، فإن ((تهديد شركاء نتانياهو، من أقصى اليمين المتطرف بالانسحاب من الائتلاف الحاكم في حال وافق على صفقة تتضمن إطلاق سراح جماعي للأسرى الفلسطينيين والانسحاب من فيلادلفيا ونتساريم، يعني سقوط الحكومة)).

وأعرب هرئيل عن اعتقاده بأن مخطط نتانياهو غير المُعلن، يتضمن إبعاد وزير الحرب يوآف غالانت، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، ورئيس قسم الأسرى في الجيش نيتسان ألون، عن كل ما يتصل بالحرب والمفاوضات، في وقت ((يبدو أن إدارة بايدن غير قادرة على معرفة كيفية فرض صفقة على نتانياهو)).

رئيس الحكومة الأسبق ايهود باراك، من جانبه، قال إن إسرائيل لم تُحقق أي إنجاز في الحرب على غزة، ودعا لإسقاط نتانياهو، معتبراً أنه المسؤول الأول والأخير عن الفشل في إدارة الحرب. وأضاف إن نتانياهو يكذب في كل ما يتعلق بمحور فيلادلفيا، داعياً إلى مواصلة الاحتجاجات حتى ((إسقاط حكومته غير الشرعية)).

فهل تسقط هذه الحكومة؟ أم تبقى وتسقط فرص وقف الحرب؟ الاحتمال الثاني يبدو أكثر واقعية حتى هذه اللحظة.