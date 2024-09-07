12 حملة و6 مبادرات لتعزيز الوعي المروري بدبي

(MENAFN
- Al-Bayan)
كشف اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، أن الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي أطلقت ضمن خطتها لهذا العام 12 حملة مرورية توعوية و6 مبادرات مجتمعية بهدف نشر الثقافة المرورية بين أفراد المجتمع.
موضحاً أنه يجري قياس أثر الحملات التوعوية من خلال مراجعة حوادث الوفيات والمخالفات المرتكبة من قبل أفراد الجمهور قبل الحملة وبعدها في سبيل تحقيق الهدف الاستراتيجي وهو ضبط أمن الطريق. وقال إن فئة الشباب تحظى بمساحة في الحملات التوعوية لاسيما فيما يتعلق بمخالفات ((الانشغال بالهاتف أثناء القيادة - القيادة الزائدة - والقيادة بطيش وتهور)).
وبين المزروعي أن أبرز المخالفات الخطرة التي تتسبب بالحوادث البليغة وينجم عنها وفيات أو إصابات تتمثل في: ((القيادة بطيش وتهور، والانشغال بالهاتف أثناء القيادة – أو الانحراف المفاجئ للمركبات، بالإضافة إلى القيادة بسرعات عالية وعدم الالتزام بالسرعات المحددة للطرقات، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء)).
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