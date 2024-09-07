12 حملة و6 مبادرات لتعزيز الوعي المروري بدبي

كشف اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، أن الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي أطلقت ضمن خطتها لهذا العام 12 حملة مرورية توعوية و6 مبادرات مجتمعية بهدف نشر الثقافة المرورية بين أفراد المجتمع.

موضحاً أنه يجري قياس أثر الحملات التوعوية من خلال مراجعة حوادث الوفيات والمخالفات المرتكبة من قبل أفراد الجمهور قبل الحملة وبعدها في سبيل تحقيق الهدف الاستراتيجي وهو ضبط أمن الطريق. وقال إن فئة الشباب تحظى بمساحة في الحملات التوعوية لاسيما فيما يتعلق بمخالفات ((الانشغال بالهاتف أثناء القيادة - القيادة الزائدة - والقيادة بطيش وتهور)).

وبين المزروعي أن أبرز المخالفات الخطرة التي تتسبب بالحوادث البليغة وينجم عنها وفيات أو إصابات تتمثل في: ((القيادة بطيش وتهور، والانشغال بالهاتف أثناء القيادة – أو الانحراف المفاجئ للمركبات، بالإضافة إلى القيادة بسرعات عالية وعدم الالتزام بالسرعات المحددة للطرقات، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء)).