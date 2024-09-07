7 التزامات للحفاظ على معايير نظافة حاويات ومركبات النفايات في دبي

حددت بلدية دبي 7 التزامات بشأن الحفاظ على معايير النظافة لحاويات ومركبات النفايات، هي: التنظيف المنتظم، وتعقيم الحاويات، ونظافة غرف النفايات، ومكافحة الروائح، وإجراءات مكافحة الآفات، والصيانة الدورية، وتقديم تقارير شهرية.

ودعت بلدية دبي في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على أعلى معايير النظافة البيئية والصحة العامة في إمارة دبي والتزاماً بالأمر المحلي رقم 11 لسنة 2003، جميع الشركات العاملة في مجال جمع ونقل النفايات بالتعاون مع جميع منتجي النفايات في الإمارة الالتزام بمتطلبات الصيانة والنظافة الدورية لمركبات النفايات والحاويات الموزعة في إمارة دبي بهدف منع انتشار الروائح والحد من تكاثر الحشرات، مما يحمي الظروف الجمالية والصحية لبيئة الإمارة الحضارية.

معايير

وقالت البلدية في تعميم أصدرته بشأن الحفاظ على معايير النظافة لحاويات ومركبات النفايات، يجب على جميع الشركات المعنية الالتزام في التنظيف المنتظم: عبر ضمان تنظيف وتعقيم جميع مركبات مقل النفايات يومياً بعد اكتمال جولات جمع النفايات لمنع تحلل النفيات المتبقية، وتعقيم الحاويات، حيث يجب غسل وتعقيم حاويات النفايات مرة واحدة على الأقل في الأسبوع أو أكثر إذ لزم الأمر، ويجب الانتباه بشكل خاص للحاويات في المناطق ذات الكثافة المرورية العالية ومناطق التخلص من الطعام، ثم المحافظة على نظافة غرف النفايات من الروائح وانسكاب العصارة الناتجة من النفايات بشكل مستمر، وذلك من خلال التنظيف والتطهير والتعقيم، كما يجب مكافحة الروائح باستخدام المواد الكيميائية المعتمدة والصديقة للبيئة لإدارة وتحييد الروائح الناجمة عن النفايات، وتنفيذ إجراءات مكافحة الآفات بانتظام لمنع انتشار الحشرات والقوارض في مناطق احتواء النفايات وحولها.

كما يجب إجراء الفحوصات الدورية لصيانة مركبات نقل النفايات والحاويات لضمان جودة الخدمات المقدمة وإبقائها بحالة تشغيل جيدة وخالية من أي تلف قد يخل بالنظافة، وأخيراً يجب تقديم تقرير شهري لإدارة استراتيجية ومشاريع النفايات في بلدية دبي، يوضح أنشطة التنظيف والصيانة التي تم إجراؤها وأي تحديات يتم مواجهتها والحلول التي تم اتخاذها.

متابعة

وأوضحت بلدية دبي أنه سيتم متابعة هذه الالتزامات من خلال التفتيش للتأكد من تطبيق هذه الالتزامات، وسيتم مخالفة المؤسسة غير الملتزمة من قبل إدارة استراتيجية ومشاريع النفايات.

وتحرص بلدية دبي على المحافظة على النظافة البيئة للإمارة وإبراز صورتها الحضارية وتحقيق إدارة مستدامة للنفايات.