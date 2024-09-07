مدارس خاصة تعمم إرشادات لترسيخ دور المعلم القدوة

في خطوة تهدف إلى تعزيز دور المعلمين كقدوة للطلبة، مع انطلاق العام الدراسي الجديد، عممت خاصة تطبق منهاج وزارة والتعليم إرشادات تربوية تركز على بناء علاقات إيجابية بين المعلمين وطلبتهم، تحت شعار ((معلمي.. أنت قدوتي))، لتحفيز المعلمين على تقديم أنفسهم بشكل ملهم، والتفاعل مع احتياجات الطلبة الدراسية، مما يسهم في تحقيق بيئة تعليمية مثالية تدعم التميز الأكاديمي والتربوي.

وفي هذا السياق، أكد حسن سوالمة، مدير مدرسة الأهلية الخيرية للبنين في دبي، أن هذه الإرشادات تأتي في إطار حرص على تزويد المعلمين بالمهارات والأدوات اللازمة للارتقاء بأدائهم التعليمي والتربوي. وأضاف: ((الهدف من هذه التوجيهات هو تمكين المعلمين من بناء علاقة متينة مع طلبتهم منذ اليوم الأول للعام الدراسي، وتعزيز التواصل الفعّال الذي يساعد في تحقيق أفضل النتائج الدراسية)).

طرق ملهمة

وقالت لمياء البحيصي، مديرة مدرسة الحكمة فرع التلة، إن تلك الإرشادات تدعو المعلمين إلى البدء بتقديم أنفسهم للطلبة بطريقة ملهمة مع عرض موجز عن المادة الدراسية التي سيقومون بتدريسها، وذلك خلال اللقاء الأول معهم.

وتابعت أن تلك الإرشادات تشدد على أهمية استخدام العبارات والألفاظ المفهومة والمعروفة لدى الطلبة، مما يسهم في خلق بيئة تعليمية ملائمة تحفز على الاستيعاب والتفاعل، كما أنها تهدف إلى ضرورة تعرف المعلمين على احتياجات الطلبة ومستوياتهم الدراسية والتحصيلية منذ البداية، الأمر الذي يمكن المعلمين من إعداد دروس تتناسب مع الفروق الفردية بين الطلبة وتلبي احتياجاتهم التعليمية.

وأكدت على أهمية إدراك المعلمين أن لكل طالب احتياجاته الخاصة، وأن النجاح يكمن في التكيف مع هذه الاحتياجات لضمان تحقيق التقدم الأكاديمي المطلوب.

تشجيع الحوار

من جهتها قالت وئام عمر جبر مديرة مدرسة الأهلية الخيرية بنات بدبي، إن التوجيهات التي تم تعميمها على المعلمين تعزز الثقة وتحفيز المشاركة الفعالة في المدرسة، وإن هذه الإرشادات ركزت على تشجيع الطلبة على المشاركة في الحوار والنقاش داخل الصف، حيث تم التأكيد على أهمية الاستماع الجيد للطلاب وتعزيز روح التعاون والتفاعل بينهم وبين معلميهم.

وأشارت إلى أن المشاركة الفعالة للطلبة في النقاشات الصفية تسهم في تطوير مهاراتهم الفكرية والاجتماعية، وتدعم عملية التعلم بشكل كبير، ومن جانب آخر، حثت التوجيهات على أهمية التزام المعلمين بنظام المدرسة بشكل كامل، ليكونوا قدوة حسنة للطلاب في كل جوانب حياتهم المدرسية.

وشددت وئام جبر على أن ((المعلم يجب أن يكون المثال الذي يحتذى به في الانضباط والالتزام، لأن ذلك ينعكس بشكل مباشر على سلوك الطلاب وأدائهم)).

لغة مشجعة

من جانبه قال أحمد يحيى، نائب مدير مدرسة الشروق الخاصة، إن الأسبوع الأول من العام الدراسي يمثل نقطة انطلاقة مهمة للمعلم لبناء علاقة إيجابية مع طلبته، وإن على المعلم أن يسعى إلى خلق بيئة ترحيبية تشعر الطلبة بالراحة والثقة منذ اللحظة الأولى، من خلال التفاعل الودي والاهتمام بالتعرف إلى احتياجات كل طالب يسهم في بناء جسر من الثقة بين المعلم وطلابه، مما يجعل الطلاب يشعرون بأنهم جزء من مجتمع المدرسة وأنهم في أيد أمينة.

وأضاف يحيى أن من الضروري أن يظهر المعلم انفتاحه على الحوار والمشاركة، مع التركيز على تعزيز روح التعاون داخل الفصل، كما يجب على المعلم أن يبادر بتقديم نفسه بطريقة ملهمة، وأن يستخدم لغة مشجعة ومحفزة، ليبدأ الطلبة بالانخراط والمشاركة في الحوار منذ البداية، وذلك من أجل تعزيز قدرة الطلبة على التفاعل بشكل إيجابي مع المواد الدراسية وتشجيعهم على التعبير عن أفكارهم ومشاعرهم بحرية وثقة.