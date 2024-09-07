أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية تشكيل لجنة توعوية دائمة للأمن والسلامة في محطات الوقود، برئاسة الوزارة، وعضوية القيادة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، وشركة أبوظبي الوطنية للتوزيع ((أدنوك للتوزيع))، وشركة الإمارات للبترول ((إمارات))، وشركة بترول الإمارات الوطنية ((إينوك)).

وقال المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، رئيس فريق اللجنة المشتركة للأمن والسلامة، في بيان، إن الهدف من تشكيل اللجنة الدائمة، هو تبادل الخبرات والإجراءات، وتوحيد الممارسات المبتكرة على مستوى الدولة، إضافة إلى إعداد الدراسات وتنظيم برامج وحملات توعوية على مدار العام، بما يضمن الالتزام بأعلى معايير الأمن والسلامة، مشيراً إلى أن الحملة الوطنية للأمن والسلامة في محطات الوقود، في نسختها الخامسة التي اختتمت مؤخراً، حققت نجاحاً كبيراً واستثنائياً، في تعزيز الوعي بأهمية اتباع إجراءات السلامة.

جهود

وأوضح أن الحملة أسهمت خلال النسخ الـ5 بشكل ملحوظ، في تقليل عدد الحوادث المرتبطة بتداول الوقود، بفضل التعاون المثمر بين الجهات المعنية والجمهور، وأن النتائج الإيجابية التي تحققت تؤكد أهمية استمرار مثل هذه الحملات التوعوية.

وكانت اللجنة المشتركة للأمن والسلامة بمحطات الوقود، أعلنت منتصف يوليو الماضي، إطلاق الحملة الوطنية للأمن والسلامة بمحطات الوقود لصيف 2024، تحت شعار ((السلامة التزام وليست اختياراً)).

واستهدفت الحملة، التي اختتمت في 31 أغسطس الماضي، رفع مستوى الوعي لدى مستخدمي محطات الوقود في الدولة، بأهمية اتباع قواعد الأمن والسلامة، وخاصة أثناء تعبئة المركبات بالوقود، وتمكنت من الوصول إلى أكثر من مليون شخص من السائقين ومرتادي المحطات.

وسجلت الحملة التزاماً تاماً من مستخدمي محطات الوقود بمؤشرات الأمان والسلامة التي تم الترويج لها، ما يعزز من ثقافة السلامة في المجتمع الإماراتي.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ((إينوك)) إن النتائج التي حققتها الحملة تظهر مدى الجهود المبذولة من قبل اللجنة المشتركة للأمن والسلامة وشركائها، لتحقيق أعلى معايير السلامة في محطات الوقود.

وأكد قائد عام الدفاع المدني اللواء جاسم محمد المرزوقي، أن هذه الحملة شكلت جهوداً استثنائية، لتعزيز العمل التوعوي في مجالات الحماية والوقاية والسلامة العامة.