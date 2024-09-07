«القناص السيبراني» يصقل مهارات الكفاءات الوطنية في الجهات الحكومية

أعلن مجلس الأمن السيبراني، أمس، إنجاز سلسلة جديدة من الدورات التدريبية المتخصصة ضمن مبادرة ((القناص السيبراني))، التي تهدف إلى صقل مهارات المواهب الوطنية من موظفي الجهات الحكومية في مجالات الأمن السيبراني.

وتضمنت هذه المرحلة دورات تدريبية مكثفة، في مجالات ((الاختراق الأخلاقي واختبار الاختراق))، ما أتاح للمنتسبين اكتساب مهارات متقدمة في التعامل مع التهديدات السيبرانية. وتشكل مبادرة ((القناص السيبراني))، التي تم إطلاقها العام الماضي، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ومزودي الخدمات الدوليين (SANS وEC-Council وOffsec)، والشركة الوطنية المتخصصة في تقديم خدمات الأمن السيبراني (CyberGate Defense)، أحد العناصر الفاعلة في تنفيذ استراتيجية المجلس وفق رؤية ((نحن الإمارات 2031))، لتأمين البنية التحتية الرقمية في الدولة ودعم التحوّل الرقمي الآمن، ورفع جاهزية الجهات الحكومية لمواجهة التهديدات السيبرانية الناشئة وتطوير قدراتها في التصدي لها.

وتم تدريب المنتسبين على أحدث تقنيات الاختراق الأخلاقي، واختبار الاختراق، وبروتوكولات الأمن السيبراني وتطوير قدراتهم التقنية، في تحديد الثغرات الأمنية في أنظمة المعلومات والشبكات الحكومية، ما يسهم في تعزيز الأمن السيبراني في الدولة وخلق بيئة سيبرانية آمنة مستدامة. وقال الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني، إن مبادرة ((القناص السيبراني))، تعكس التزام الدولة بالحفاظ على ريادتها في الأمن السيبراني العالمي. وأضاف: ((بالاستثمار في كوادرنا الوطنية، نحن لا نحمي فقط بنيتنا التحتية الحيوية، بل نضع أيضاً معياراً للتميز في الأمن السيبراني عالمياً)).