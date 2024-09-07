60 مشاركة في «مسابقة الشيخة فاطمة للقرآن الكريم»

انطلقت، أمس، فعاليات النسخة الثامنة من مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم (1446هـ/2024م)، بمشاركة 60 متسابقة من جميع أنحاء العالم، وذلك بقاعة الثقافة والعلوم بمنطقة الممزر بدبي، بحضور أعضاء اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، إلى جانب عدد من المسؤولين ومرافقي المتسابقات، وجمع من المتابعين.

وتعتبر المسابقة واحدة من أهم الفعاليات القرآنية الدولية، وتستهدف الإناث فقط وتمنحهن منصة لإظهار قدراتهن في حفظ القرآن الكريم وتلاوته.

وبدأت المسابقة بتلاوة عطرة من فضيلة الدكتور عبدالفتاح درويش الطاروطي، عضو لجنة التحكيم، وألقى فضيلة الدكتور سالم محمد الدوبي، رئيس لجنة تحكيم المسابقة كلمة ترحيبية، أكد فيها عظمة القرآن الكريم ودوره في رفع شأن حافظيه. وأشاد الدوبي بالتنظيم المتميز للمسابقة والدعم المستمر، الذي تحظى به من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشيراً إلى أن المسابقة تتميز بين مثيلاتها من المسابقات القرآنية الدولية بكونها مخصصة للإناث فقط، وتستقطب حافظات القرآن من مختلف أنحاء العالم.

منصة

وأشار أحمد الزاهد، رئيس اللجنة الإعلامية لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم إلى أن المسابقة أصبحت منصة عالمية تجمع حافظات القرآن الكريم من كل القارات، وتعكس مكانة المرأة المسلمة ودورها في حفظ كتاب الله، منوها بأن المسابقة هذا العام تشهد مشاركة قوية وتنظيماً محكماً، يعكس الجهود الكبيرة المبذولة من اللجنة المنظمة، برئاسة المستشار إبراهيم محمد بوملحه.

وخلال اليوم الأول من المسابقة تنافست 11 متسابقة أمام لجنة التحكيم بواقع خمس متسابقات في الفترة الصباحية هن: خديجة عبدالكريم طاهر أحمد من أفريقيا الوسطى، فيو ثيري ناينج من ميانمار، زينب عبدالرحمن من غانا، آسيا محمود قوداني من الصومال، وكاميلوهدايا كورا من توغو، فيما شاركت في الفترة المسائية 6 متسابقات هن: أسماء دوكوري من مالي، أم سليم آدم إسحاق من تشاد، خولة سيساو من بوركينا فاسو، فهيمة إبراهيم عبدالله من الفلبين، وسارة يوسف عبده محمود من إريتريا، مدينة نيوموتوني من رواندا.

وتنافست جميع المشاركات في حفظ القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم، وأثنى أعضاء لجنة التحكيم على أدائهن، مشيرين إلى تميز بعضهن في الأداء والالتزام بتجويد التلاوة والوقف والابتداء الصحيح، فيما تتنافس اليوم 12 متسابقة، ست متسابقات في الفترة الصباحية، ومثلهن في الفترة المسائية.