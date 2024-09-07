«كهرباء دبي» تعزز المشاركة المجتمعية في خفض البصمة الكربونية

أسهمت حملة هيئة كهرباء ومياه دبي التوعوية ((استقبل الصيف بتبني العادات المستدامة))، في رفع مستوى وعي المعنيين حول سبل تحسين كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه، وخفض الهدر.

وتضمنت الحملة سلسلة من المسابقات والأنشطة التفاعلية الداخلية والخارجية، إضافة إلى 26 محاضرة واقعية وافتراضية، هدفت إلى زيادة وعي الأفراد حول الخدمات الرقمية التي تقدمها الهيئة، لتمكينهم من رفع كفاءة استهلاكهم للكهرباء والمياه، وتحفيزهم على تبنّي ممارسات يومية بسيطة ومستدامة في العمل والمنزل. واستهدفت الحملة 939 موظفاً من 19 جهة حكومية وشبه حكومية.

مسؤولية

وتأتي حملة ((استقبل الصيف بتبنّي العادات المستدامة))، انسجاماً مع مسؤولية الهيئة المجتمعية، وجهود الهيئة المتواصلة لإشراك كافة أفراد المجتمع في جهود المحافظة على الموارد الطبيعية الثمينة، وتسريع تحقيق الحياد الكربوني، لضمان مستقبل أكثر اخضراراً واستدامة لأجيالنا القادمة. وحثت الحملة التي انطلقت مطلع شهر يونيو 2024، واستمرت لغاية نهاية أغسطس 2024، المتعاملين على استخدام خدمات الهيئة المبتكرة المعتمدة على أحدث التقنيات الإحلالية، لمساعدتهم على مراقبة وإدارة استهلاكهم بشكل استباقي ورقمي، واكتشاف تسريبات المياه بشكل فوري، والحد من الإسراف، واعتماد الممارسات المستدامة من خلال اتباع سلوكيات يومية بسيطة وسهلة.

مؤشرات

وسلطت الحملة الضوء على أماكن تسريب المياه المحتملة، ومؤشرات التسريب في التوصيلات الداخلية، داعيةً المتعاملين إلى المسارعة إلى إصلاح التسريبات، وإجراء فحص دوري ومستمر لأماكن التسريب المحتملة، لضمان عدم هدر المياه، أو إلحاق أي ضرر بالممتلكات، إلى جانب المحافظة على الموارد الطبيعية.

ويمكن للمتعاملين استخدام موقع الهيئة الإلكتروني، أو تطبيقها الذكي للاستفادة من لوحة بيانات ((الحياة الذكية))، لمراقبة استهلاكهم، والحصول على تقارير استهلاك سنوية وشهرية ويومية. كما يمكنهم مقارنة استهلاكهم مع استهلاك المنازل المماثلة ذات الكفاءة العالية في منطقتهم، من خلال برنامج ((نهجي المستدام)).

وبإمكان المتعاملين أيضاً مراقبة استهلاكهم أثناء وجودهم خارج المنزل، أو أثناء السفر، من خلال تفعيل خاصية ((خارج المنزل)). إلى جانب ذلك، تتيح الهيئة للمتعاملين تقييم استهلاكهم للكهرباء والمياه، من خلال أداة ((تقييم الاستهلاك))، والاستفادة من العروض الحصرية على أحدث تقنيات المنازل الذكية، من خلال ((متجر ديوا)). علاوة على ذلك، توفر الهيئة خاصية ((إشعار باستهلاك مرتفع للمياه))، لمساعدة المتعاملين على اكتشاف أي تسريبات في توصيلات المياه بعد العداد، حيث يتم إرسال إشعارات آنية للمتعامل، في حال اكتشاف نظام العدادات الذكية أي ارتفاع غير معتاد في الاستهلاك.