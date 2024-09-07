تحت رعاية الشيخة هند.. «نسائية دبي» تنظّم عرساً جماعياً غداً

تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ((رعاه الله))، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، ينطلق غداً، العرس الجماعي ((زفة حراير))، في دورته الـ 26، بتنظيم من جمعية النهضة النسائية بدبي، ممثلة في مركز النهضة للاستشارات والتدريب، وذلك في قاعة الشيخ راشد بالمركز التجاري.

وأوضحت عفراء الحاي مبارك مديرة إدارة التدريب والاستشارات بـ ((نسائية دبي))، أن ما يميز العرس الجماعي في نسخته الحالية، تزامنه مع احتفال جمعية النهضة النسائية بدبي بيوبيلها الذهبي، وبهذه المناسبة، تم التوجيه بتنظيم زفاف 50 عروساً وعريساً، موزعين على أربعة نسخ من الأعراس خلال العام الجاري، حيث تم تنظيم النسخة الأولى، وهي العرس التراثي، والثانية كانت العرس الجماعي المفرد للحالات الخاصة، مشيرة إلى أن الذي سينطلق غداً، يعتبر النسخة الثالثة، وهو العرس الحديث، بمشاركة 14 عروساً وعريساً، فيما تعتزم تنظيم النسخة الرابعة نهاية العام الجاري، بما يتوافق مع الموروث الإماراتي.

مشاركة

وقالت الحاي لـ ((البيان)): إن اللافت والمميز في هذه النسخة، هو مشاركة عدد من الجهات المؤسسات الحكومية، وترشيحهم لعدد من الموظفين للمشاركة في العرس الجماعي، كسابقة تعتبر الأولى من نوعها.

وثمّنت مديرة إدارة التدريب، الإقبال اللافت للشركاء الاستراتيجيين والرعاة ورجال الأعمال والمحسنين، الذين ساهموا بالمشاركة في العرس لإنجاح فعالياته.

وأكدت أن تنظيم هذا العرس، يأتي انسجاماً مع أجندة دبي الاجتماعية 33، وضمن الخدمات المقدمة من جمعية النهضة النسائية، الرامية إلى تحقيق الأسر الأسعد والأكثر ترابطاً وتسامحاً وتمسكاً بالقيم والهوية الوطنية.

وأضافت أن التوجه نحو إقامة الأعراس الجماعية، يأتي أيضاً استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة، التي تحث على ضرورة تخفيض تكاليف الزواج، للتخفيف عن الشباب وعلى الأسرة، ولضمان حياة ميسرة مستقرة، مثمّنة توجيهات الشيخة أمينة بنت حميد الطاير رئيسة الجمعية، بتفرد الجمعية بإقامة حفلات الأعراس الجماعية للنساء، بما يعكس تلاحم القيادة مع المجتمع ومؤسساته، بالتشجيع على إقامة الأعراس الجماعية، استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة، التي نادت بضرورة تخفيض تكاليف الزواج، للتخفيف عن الشباب، للمساهمة في ضمان حياة ميسرة مستقرة.

حداثة وأصالة

وأشارت إلى أن الإدارة تنطلق من دورها الاجتماعي، ورؤية الجمعية نحو أسرة متلاحمة، في إطار الحداثة والأصالة، وحرصها على الاهتمام بالأسرة، وما يخص تكوينها وتماسكها، مؤكدة حرص الجمعية على الاهتمام بالأسرة، وكل ما يخص تكوين الأسرة، ومنها الزواج، كخطوة مؤسساتية أولى لبناء الأسرة.

وأوضحت أن الهدف أيضاً من هذه الأعراس الجماعية، هو تحفيز الشباب على تقليل نفقات حفلات الزواج، ومساعدتهم على تأسيس حياة أسرية مستقرة وسعيدة، فضلاً عن كونها تعتبر ثقافة إماراتية أصيلة ومتوارثة جيلاً بعد جيل، بدعم من القيادة الرشيدة.