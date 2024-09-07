«جائزة محمد بن زايد» عززت تطوير أساليب التعليم عربياً

أكد معلمون شاركوا في البرنامج التدريبي التي نظمته في اليابان جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم، أن البرنامج تجربة استثنائية وفريدة، حيث أتاح لهم الفرصة للاطلاع على أساليب المتقدمة والممارسات التربوية الحديثة التي تتبناها اليابان، وعبروا عن شكرهم للجائزة التي وفرت لهم هذه الفرصة لصقل مهاراتهم التربوية والاطلاع على الابتكارات التكنولوجية في التعليم وتطبيقها في دولهم. وأشاروا إلى أن الجائزة سباقة في الاهتمام بالمعلمين على مستوى الدول العربية من خلال مبادراتها الخلاقة التي تترك أثراً إيجابياً على الواقع التعليمي وتطوير أساليب التعليم.

وقال الدكتور حمد الدرمكي، الأمين العام لجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم، إن اختيار اليابان كوجهة للتدريب جاء بناءً على تقارير عالمية أثنت على جودة التعليم في اليابان وتميزه.

وأكد التزام الجائزة بتطوير مهارات المعلمين الفائزين وتعزيز التعليم المستدام في الدولة، وهو ما ينسجم مع رؤية الجائزة المستقبلية في تعزيز التميز التعليمي وتحقيق نهضة تعليمية شاملة، لافتاً إلى أن الهدف من هذا البرنامج التدريبي هو تمكين المعلمين من الاستفادة من التجارب العالمية الرائدة في مجال التعليم، ونقل هذه الخبرات إلى مدارسهم بما يساهم في تطوير العملية التعليمية بمدارس الدول المشاركة، حيث راعى البرنامج اختيار المشاركين من أكثر من دولة.

وأشار الدرمكي إلى أن البرنامج ركز على تعزيز المهارات التربوية والمعرفية للمعلمين، مما يساعد على تحقيق أهداف الجائزة والمساهمة في تطوير التعليم بشكل شامل ومستدام، مشيراً إلى أن التدريب استمر لمدة أسبوعين، وتضمن عدة محاور مهمة، منها تعرف المعلمون إلى نظام التعليم في اليابان والتحولات الكبيرة التي يشهدها هذا النظام، والاتجاهات الجديدة في سياسات التعليم اليابانية، كما اطلع المعلمون على أحدث الدراسات المتقدمة حول التعليم الشامل، والتي ركزت على تطوير استراتيجيات تعليمية تعزز من شمولية التعليم وتوفر بيئة تعليمية محفزة لكل فئات الطلاب، بغض النظر عن خلفياتهم أو قدراتهم.

أساليب

ووصفت المعلمة سلمى الكتبي من الإمارات، تجربتها في البرنامج التدريبي بأنها ((من أهم المحطات المهنية في حياتها كمعلمة))، وأكدت أن البرنامج مكنها من التعرف إلى أساليب تدريس تعتمد على البحث والاستقصاء، والتي ستقوم بتطبيقها في فصولها الدراسية لتعزيز مهارات التفكير النقدي لدى طلابها.

وأوضحت أن البرنامج التدريبي ركز على الأنشطة اللاصفية التي تلعب دوراً مهماً في تطوير المهارات الاجتماعية والشخصية للطلاب، حيث تم التطرق إلى كيفية تنظيم هذه الأنشطة لتكون متكاملة مع العملية التعليمية، مما يساعد على تحفيز الطلاب وتطوير قدراتهم بشكل شامل.

أما المعلم سلطان العنزي من المملكة العربية السعودية فقد وصف التدريب بأنه ((فرصة استثنائية))، معرباً عن تقديره للجائزة لما قدمته من دعم لرفع كفاءة المعلمين، وقال: ((الاطلاع على النظام التعليمي الياباني أتاح لي الفرصة للتفكير في كيفية تحسين أساليب التعليم في مدرستي، بما يتناسب مع احتياجات الطلاب ومتطلبات العصر)). وأوضح أن البرنامج شمل دراسة الأسلوب التعليمي القائم على البحوث، والذي يشجع الطلاب على البحث والاستقصاء بدلاً من الاعتماد على الحفظ التقليدي، وتم استعراض كيفية استخدام هذا الأسلوب لتعزيز مهارات التفكير النقدي والتحليلي لدى الطلاب.

من جانبه قال المعلم أحمد أبو شندي من المملكة الأردنية الهاشمية: ((زيارتنا للمدارس اليابانية أعطتنا فرصة فريدة لمشاهدة كيفية تطبيق التعليم القائم على البحث والتحليل في بيئة تعليمية حقيقية.. هذه التجربة زودتني بأدوات جديدة سأقوم بتطبيقها في فصلي)). ولفت إلى أن البرنامج التدريبي ضم أيضاً زيارات ميدانية لعدد من المدارس بمختلف الفئات العمرية، سواء في التعليم الخاص أو الحكومي، وقد أتاح ذلك للمعلمين المشاركين في البرنامج الفرصة للاطلاع على تطبيقات عملية لأحدث الأساليب التعليمية المستخدمة في الفصول الدراسية اليابانية.

وأضاف: تم عقد حلقات نقاش مكثفة مع إدارات المدارس والمعلمين اليابانيين، حيث تم التطرق إلى آليات التعليم المختلفة والطرق الحديثة للتدريس، وتم خلال هذه الحلقات تبادل الآراء والخبرات بين المشاركين اليابانيين والدوليين، مما ساعد على تعزيز الفهم المتبادل والتعلم من التجارب المختلفة، كما تم مناقشة كيفية استخدام الأساليب العلمية المتطورة في الفصول الدراسية لتحفيز الطلاب على التعلم وتحسين أدائهم الأكاديمي.

مكافأة

من جانبها، أشادت المعلمة أمل أبو مسلم من المملكة المغربية بالتجربة وقالت: ((كانت فرصة مثالية للتعرف إلى نظم التعليم المختلفة وطرق التدريس الحديثة، وخصوصاً في استخدام التقنيات التعليمية المبتكرة لتطوير مهارات الطلاب وتحفيزهم على التعلم)).

وذكرت مسلم أن هذه التجربة ليست مجرد تدريب عادي، بل هي مكافأة مميزة للمعلمين الفائزين بجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم، وفرصة لصقل مهاراتهم التربوية والمعرفية، مؤكدة أنها ستعمل على نقل المعرفة التي اكتسبتها إلى زملائها وطلابها، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية في دولهم.

وقال المعلم الدكتور أحمد علوان من جمهورية مصر العربية: ((لقد تعلمت الكثير عن كيفية إدارة المشاريع العلمية وتقييم فعاليتها، وهذا سيساعد على تنظيم مشاريع أكثر فعالية في مدرستي، وتحفيز الطلاب على المشاركة بنشاط في العملية التعليمية)). ولفت إلى أن أحد المحاور المهمة التي تناولها البرنامج كان الاطلاع على كيفية تنظيم وإدارة المشاريع العلمية في المدارس اليابانية، وقد تم خلال هذا المحور تعريف المعلمين بكيفية التحقق من فعالية المشاريع العلمية وقياس أثرها على تحصيل الطلاب.

توظيف التكنولوجيا

وأشارت المعلمة كوثر جعفر من مملكة البحرين، إلى أن البرنامج تناول الجهود المبذولة في اليابان للارتقاء بالمستوى التعليمي والتحصيل الأكاديمي للطلاب، وذلك من خلال استخدام أساليب تدريس متطورة وطرق متعددة لتلبية احتياجات الطلاب المختلفة، مؤكدة أن هذه الأساليب ستسهم في رفع مستوى التحصيل الأكاديمي في المدارس التي يعمل بها المعلمون المشاركون.

ولفتت إلى أن من بين الجوانب التي أثارت إعجابها في البرنامج استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم، وخاصة تقنيات الذكاء الاصطناعي والميتافيرس، حيث تم عرض كيفية توظيف هذه التقنيات لتعزيز التفاعل بين الطلاب والمعلمين، وجعل العملية التعليمية أكثر تشويقاً وإبداعاً، لافتة إلى التعرف إلى كيفية دمج التكنولوجيا في التعليم بطرق مبتكرة، وهو ما سيسهم في تحسين جودة التعليم في مدارسنا.