ولي عهد رأس الخيمة يحضر أفراح المزروعي

حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أمس، حفل زفاف علي عبدالله راشد سيف المزروعي إلى كريمة راشد عبيد أحمد المزروعي. وحضر الحفل، الذي أقيم في قاعة البيت متوحد بمنطقة أذن برأس الخيمة، عدد من كبار المسؤولين وأعيان البلاد. وهنأ سمو ولي عهد رأس الخيمة العروسين بهذه المناسبة السعيدة.

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