ولي عهد رأس الخيمة يحضر أفراح المزروعي

ولي عهد رأس الخيمة يحضر أفراح المزروعي
التاريخ
9/7/2024 7:15:16 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أمس، حفل زفاف علي عبدالله راشد سيف المزروعي إلى كريمة راشد عبيد أحمد المزروعي. وحضر الحفل، الذي أقيم في قاعة البيت متوحد بمنطقة أذن برأس الخيمة، عدد من كبار المسؤولين وأعيان البلاد. وهنأ سمو ولي عهد رأس الخيمة العروسين بهذه المناسبة السعيدة.
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