سعود بن صقر يحضر حفل عشاء حاكم فوجيان الصينية

(MENAFN
- Al-Bayan)
حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، حفل العشاء الذي أقامه تشاو لونغ، حاكم مقاطعة فوجيان، بجمهورية الصين الشعبية، لكبار القادة، والشخصيات، المشاركين في فعاليات الدورة الـ 24 من معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة.
وشهد الحفل، الذي أقيم في منتجع سيفيو شيامن، رؤساء الوفود المشاركة في المعرض، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين، ورجال الأعمال. ويأتي الحفل قبل يوم من إلقاء صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، كلمة رئيسية في افتتاح فعاليات ((معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة))، أحد أكبر معارض الاستثمار والتجارة في الصين، الذي يشارك فيه أكثر من 1000 وفد تجاري، ونحو 5000 شركة، وما يقارب من 50 ألفاً من رجال الأعمال، ويستمر أربعة أيام. ويزور صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، والوفد المرافق له، بعد انتهاء فعاليات الحدث، مدينتي دونغقوان وشنجن في مقاطعة قوانغدونغ، ويعقد فيهما لقاءات مع كبار القادة الحكوميين، ورجال الأعمال.
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