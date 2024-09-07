سعود بن صقر يحضر حفل عشاء حاكم فوجيان الصينية

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، حفل العشاء الذي أقامه تشاو لونغ، حاكم مقاطعة فوجيان، بجمهورية الصين الشعبية، لكبار القادة، والشخصيات، المشاركين في فعاليات الدورة الـ 24 من الصين الدولي للاستثمار والتجارة.

وشهد الحفل، الذي أقيم في منتجع سيفيو شيامن، رؤساء الوفود المشاركة في المعرض، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين، ورجال الأعمال. ويأتي الحفل قبل يوم من إلقاء صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، كلمة رئيسية في افتتاح فعاليات ((معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة))، أحد أكبر معارض الاستثمار والتجارة في الصين، الذي يشارك فيه أكثر من 1000 وفد تجاري، ونحو 5000 شركة، وما يقارب من 50 ألفاً من رجال الأعمال، ويستمر أربعة أيام. ويزور صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، والوفد المرافق له، بعد انتهاء فعاليات الحدث، مدينتي دونغقوان وشنجن في مقاطعة قوانغدونغ، ويعقد فيهما لقاءات مع كبار القادة الحكوميين، ورجال الأعمال.