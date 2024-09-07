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لقب سلاوي استثنائي

9/7/2024 7:13:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حقق‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬عدة‭ ‬مكاسب‭ ‬بعد‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬بطولة‭ ‬المنتخبات‭ ‬الخليجية‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬التي‭ ‬اختتمت‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بل‭ ‬ضرب‭ ‬رفاق‭ ‬ميثم‭ ‬جميل‭ ‬قائد‭ ‬الكتيبة‭ ‬السلاوية‭ ‬عدة‭ ‬عصافير‭ ‬بحجر‭ ‬واحد‭ ‬بهذا‭ ‬المكسب،‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬مقدمتها‭ ‬أن‭ ‬اللقب‭ ‬المتحقق‭ ‬هو‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬عرفه‭ ‬منتخبنا،‭ ‬وثاني‭ ‬المكاسب‭ ‬أن‭ ‬اللقب‭ ‬تحقق‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬المملكة‭ ‬وعلى‭ ‬مرأى‭ ‬من‭ ‬الجماهير‭ ‬الغفيرة‭ ‬الوفية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬مجازا‭ ‬هي‭ ‬النجم‭ ‬الأول‭ ‬للمباراة،‭ ‬وثالثها‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يعطي‭ ‬اللقب‭ ‬نكهة‭ ‬مختلفة‭ ‬ومغايرة‭ ‬أن‭ ‬الفوز‭ ‬تحقق‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬منتخب‭ ‬قوي‭ ‬ومتمرس،‮
‬وينفرد‭ ‬وحيدا‭ ‬بصدارة‭ ‬الأبطال‭ ‬ويملك‭ ‬في‭ ‬جعبته‭ ‬ستة‭ ‬ألقاب،‭ ‬والمكسب‭ ‬الرابع‭ ‬أن‭ ‬منتخبنا‭ ‬أكد‭ ‬علو‭ ‬كعبه‭ ‬على‭ ‬منتخب‭ ‬قطر‭ ‬الشقيق‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬،‭ ‬إذ‭ ‬هزمه‭ ‬مرتين،‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي،‭ ‬والثانية‭ ‬في‭ ‬النهائي‭.‬

وعندما‭ ‬يتفق‭ ‬أشقاؤنا‭ ‬الخليجيون‭ ‬والضيوف‭ ‬معا‭ ‬على‭ ‬نجاح‭ ‬التنظيم‭ ‬فهذه‭ ‬شهادة‭ ‬يعتز‭ ‬بها‭ ‬اتحاد‭ ‬كرة‭ ‬السلة،‭ ‬وتضاف‭ ‬إلى‭ ‬بقية‭ ‬النجاحات‭ ‬التي‭ ‬حصلت‭ ‬عليها‭ ‬بقية‭ ‬الاتحادات‭ ‬والألعاب‭ ‬الأخرى،‭ ‬وهذا‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬كفاءة‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني‭ ‬وتفرده،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬الاكتفاء‭ ‬بالنجاح‭ ‬التنظيمي‭ ‬وحده‭ ‬لا‭ ‬يغني،‭ ‬وعندما‭ ‬يتلازم‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬النجاح‭ ‬البصم‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬فهنا‭ ‬يكون‭ ‬النجاح‭ ‬مضاعفا‭ ‬بل‭ ‬مركبا،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭.‬

وبصريح‭ ‬العبارة‭ ‬منتخبنا‭ ‬استحق‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الماراثون‭ ‬الخليجي‭ ‬لقب‭ ‬السلة،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تفوق‭ ‬على‭ ‬منتخبات‭ ‬لها‭ ‬ما‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬القيمة‭ ‬والقامة،‭ ‬بل‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يميز‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬التنافسية‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬التنافس‭ ‬الشرس‭ ‬الذي‭ ‬شهدته‭ ‬كل‭ ‬المباريات،‭ ‬فكانت‭ ‬المستويات‭ ‬متقاربة،‭ ‬والانتصارات‭ ‬فيها‭ ‬تحققت‭ ‬في‭ ‬الرمق‭ ‬الأخير‭ ‬وبعد‭ ‬طلعة‭ ‬الروح‭ ‬إن‭ ‬صح‭ ‬التعبير‭.‬

وحقق‭ ‬منتخبنا‭ ‬نجاحا‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الجماعي‭ ‬والفردي،‭ ‬وربما‭ ‬ينفرد‭ ‬المنتخب‭ ‬بميزة‭ ‬ربما‭ ‬لم‭ ‬تتوافر‭ ‬في‭ ‬بقية‭ ‬المنتخبات‭ ‬المشاركة،‭ ‬وأتمنى‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬تكذبني‭ ‬الإحصائيات،‭ ‬وتتمثل‭ ‬هذه‭ ‬الميزة‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬يستحق‭ ‬أن‭ ‬يطلق‭ ‬عليه‭ ‬ملك‭ ‬‮«‬الثلاثيات‮»‬‭ ‬وقد‭ ‬رأينا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬المنتخب‭ ‬متميزا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجانب‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتهم‭ ‬مصطفى‭ ‬حسين‮
‬‭ ‬‮«‬موستي‮»‬‭.‬

وشكرا‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬وقف‭ ‬وراء‭ ‬نجاح‭ ‬البطولة‭ ‬السلاوية،‭ ‬وشكرا‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬قدم‭ ‬الدعم‭ ‬لمنتخب‭ ‬الأبطال،‭ ‬وشكرا‭ ‬لأبطالنا‭ ‬الذين‭ ‬رفعوا‭ ‬الرأس
والكأس‭.‬

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