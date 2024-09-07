لقب سلاوي استثنائي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وعندما‭ ‬يتفق‭ ‬أشقاؤنا‭ ‬الخليجيون‭ ‬والضيوف‭ ‬معا‭ ‬على‭ ‬نجاح‭ ‬التنظيم‭ ‬فهذه‭ ‬شهادة‭ ‬يعتز‭ ‬بها‭ ‬اتحاد‭ ‬كرة‭ ‬السلة،‭ ‬وتضاف‭ ‬إلى‭ ‬بقية‭ ‬النجاحات‭ ‬التي‭ ‬حصلت‭ ‬عليها‭ ‬بقية‭ ‬الاتحادات‭ ‬والألعاب‭ ‬الأخرى،‭ ‬وهذا‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬كفاءة‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني‭ ‬وتفرده،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬الاكتفاء‭ ‬بالنجاح‭ ‬التنظيمي‭ ‬وحده‭ ‬لا‭ ‬يغني،‭ ‬وعندما‭ ‬يتلازم‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬النجاح‭ ‬البصم‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬فهنا‭ ‬يكون‭ ‬النجاح‭ ‬مضاعفا‭ ‬بل‭ ‬مركبا،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭.‬

وبصريح‭ ‬العبارة‭ ‬منتخبنا‭ ‬استحق‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الماراثون‭ ‬الخليجي‭ ‬لقب‭ ‬السلة،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تفوق‭ ‬على‭ ‬منتخبات‭ ‬لها‭ ‬ما‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬القيمة‭ ‬والقامة،‭ ‬بل‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يميز‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬التنافسية‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬التنافس‭ ‬الشرس‭ ‬الذي‭ ‬شهدته‭ ‬كل‭ ‬المباريات،‭ ‬فكانت‭ ‬المستويات‭ ‬متقاربة،‭ ‬والانتصارات‭ ‬فيها‭ ‬تحققت‭ ‬في‭ ‬الرمق‭ ‬الأخير‭ ‬وبعد‭ ‬طلعة‭ ‬الروح‭ ‬إن‭ ‬صح‭ ‬التعبير‭.‬

وحقق‭ ‬منتخبنا‭ ‬نجاحا‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الجماعي‭ ‬والفردي،‭ ‬وربما‭ ‬ينفرد‭ ‬المنتخب‭ ‬بميزة‭ ‬ربما‭ ‬لم‭ ‬تتوافر‭ ‬في‭ ‬بقية‭ ‬المنتخبات‭ ‬المشاركة،‭ ‬وأتمنى‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬تكذبني‭ ‬الإحصائيات،‭ ‬وتتمثل‭ ‬هذه‭ ‬الميزة‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬يستحق‭ ‬أن‭ ‬يطلق‭ ‬عليه‭ ‬ملك‭ ‬‮«‬الثلاثيات‮»‬‭ ‬وقد‭ ‬رأينا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬المنتخب‭ ‬متميزا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجانب‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتهم‭ ‬مصطفى‭ ‬حسين‮

‬‭ ‬‮«‬موستي‮»‬‭.‬

وشكرا‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬وقف‭ ‬وراء‭ ‬نجاح‭ ‬البطولة‭ ‬السلاوية،‭ ‬وشكرا‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬قدم‭ ‬الدعم‭ ‬لمنتخب‭ ‬الأبطال،‭ ‬وشكرا‭ ‬لأبطالنا‭ ‬الذين‭ ‬رفعوا‭ ‬الرأس

والكأس‭.‬