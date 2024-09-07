صحيفة ((هآرتس)): نتنياهو يريدها حربا عالمية!

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) {

{ ‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬صرحت‭ ‬الصحيفة‭ ‬نفسها‭ ‬في‭ ‬مقال‭ ‬منفصل‭ ‬بعنوان‭ (‬نتنياهو‭ ‬يريدها‭ ‬حربا‭ ‬عالمية‭) ‬كتبه‭ ‬الكاتب‭ ‬الإسرائيلي‭ (‬لروغيل‭ ‬ألفر‭) ‬أن‭ ‬نتنياهو‭ ‬يشكل‭ ‬تهديدا‭ ‬للأمن‭ ‬العالمي‭ ‬مستشهدا‭ ‬بخطاب‭ ‬نتنياهو‭ ‬أمام‭ ‬الكونجرس‭ ‬حينما‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬ينظر‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭ ‬باعتبارها‭ ‬في‭ ‬طليعة‭ ‬الدول‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬يشنها‭ ‬الغرب‭ ‬ضد‭ ‬الإسلام‭ ‬المتطرف‭ ‬العالمي‭! ‬أو‭ ‬كما‭ ‬عبر‭ ‬في‭ ‬الكونجرس‭ ‬أيضا‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬الصدام‭ ‬بين‭ ‬البربرية‭ ‬والحضارة‭! ‬وأشار‭ ‬الكاتب‭ ‬الصهيوني‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نتنياهو‭ ‬أوضح‭ ‬للأمريكيين‭ ‬أنه‭ ‬يحميهم‭ ‬وأنه‭ ‬يخوض‭ ‬حربهم‭ ‬نيابة‭ ‬عنهم‭ ‬وأن‭ ‬على‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أن‭ ‬تشكر‭ ‬له‭ ‬جهوده‭ ‬وليس‭ ‬العكس،‭ ‬وأن‭ ‬المساعدات‭ ‬الضخمة‭ ‬التي‭ ‬يتلقاها‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬تخدم‭ ‬مصلحة‭ ‬أمريكية‭ ‬وجودية‭! ‬وكلما‭ ‬زادت‭ ‬تلك‭ ‬المساعدات‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬أفضل‭ ‬لخدمة‭ ‬المصلحة‭ ‬الأمريكية‭! ‬والمصلحة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بحسب‭ ‬نتنياهو‭ ‬يضيف‭ ‬الكاتب‭ ‬أنها‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭! ‬ويرى‭ ‬الكاتب‭ ‬أن‭ ‬نتنياهو‭ ‬يعتبر‭ ‬نفسه‭ ‬زعيما‭ ‬ولاعبا‭ ‬مهما‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬الحر‭! ‬وأنه‭ ‬يشبه‭ ‬زعماء‭ ‬الإمبراطوريات‭ ‬العالمية‭ ‬ويتصرف‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الأساس‭!‬

{ ‭ ‬هذه‭ ‬الرؤية‭ ‬المستمدة‭ ‬من‭ ‬الأساطير‭ ‬التوراتية‭ ‬هي‭ ‬ذاتها‭ ‬التي‭ ‬يتصرف‭ ‬بها‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬غاية‭ ‬التوسع‭ ‬والإمبراطورية‭ ‬الصهيونية‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬نهاية‭ ‬العالم‭ ‬كما‭ ‬أشرنا‭ ‬سابقا،‭ ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬تذكرنا‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬هآرتس‮»‬‭ ‬وكاتبها‭ ‬‮«‬لروغيل‭ ‬ألفر‮»‬‭ ‬بأن‭ ‬الأسوأ‭ ‬هو‭ ‬القادم‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الصهيوني‭! ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يفكر‭ ‬أبدا‭ ‬في‭ ‬السلام‭ ‬وإنما‭ ‬في‭ ‬إشعال‭ ‬حرب‭ ‬موسعة‭ ‬تقوم‭ ‬فيه‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بدورها‭ ‬المطلوب‭! ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬تتلاقى‭ ‬فيه‭ ‬معه‭ ‬الصهيونية‭ ‬العالمية‭ ‬التي‭ ‬تريد‭ ‬جعل‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭ ‬أو‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬بحسب‭ ‬تعبيرهم‭ ‬ساحة‭ ‬لبداية‭ ‬تلك‭ ‬الحرب‭! ‬وهي‭ ‬الصهيونية‭ ‬التي‭ ‬تحكم‭ ‬قادة‭ ‬أمريكا‭ ‬والكيان‭ ‬والغرب‭! ‬

{ ‭ ‬نتنياهو‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬نفسه‭ ‬المختار‭ ‬الذي‭ ‬سينفذ‭ ‬الأساطير‭ ‬المريضة‭ ‬حول‭ ‬توسع‭ ‬كيانه‭ ‬والمنتصر‭ ‬على‭ ‬البرابرة‭ ‬الذين‭ ‬هم‭ ‬العرب‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬بحسب‭ ‬رؤيته‭! ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يعبأ‭ ‬بأي‭ ‬منطق‭ ‬أو‭ ‬سياسة‭ ‬أو‭ ‬رأي‭ ‬عام‭ ‬عالمي‭ ‬حول‭ ‬همجية‭ ‬حكومته‭ ‬وبربريتها‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬القائمة‭! ‬يطرح‭ ‬نفسه‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬باعتباره‭ ‬حرْبة‭ ‬أمريكية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية،‭ ‬وينفذ‭ ‬مصالحها‭ ‬الاستعمارية‭! ‬وهو‭ ‬حامي‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وتلك‭ ‬المصالح‭!‬

أعضاء‭ ‬في‭ ‬اليمين‭ ‬المتطرف‭ ‬يرونه‭ ‬بصيغة‭ ‬أخرى‭ ‬فهو‭ ‬‮«‬حمار‭ ‬المسيح‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يركبوه‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬كرسي‭ ‬الحكم‭! ‬ولذلك‭ ‬هم‭ ‬يستغلونه‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهدافهم‭ ‬المريضة‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬إقامة‭ ‬دولة‭ ‬يهودية‭ ‬دون‭ ‬وجود‭ ‬أي‭ ‬مكوّن‭ ‬فلسطيني‭ ‬فيها‭ ‬وهدم‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬والتسيُّد‭ ‬على‭ ‬العالم‭! ‬ومن‭ ‬أجل‭ ‬ذلك‭ ‬فإن‭ ‬كل‭ ‬التضحيات‭ ‬من‭ ‬جنود‭ ‬وأسرى‭ ‬هي‭ ‬لخدمة‭ ‬هذا‭ ‬الهدف،‭ ‬وعليه‭ ‬فلابد‭ ‬من‭ ‬استمرار‭ ‬الحرب‭ ‬وتوسعتها‭ ‬حتى‭ ‬تحقيق‭ ‬الوهم‭ ‬التوراتي‭ ‬الزائف‭ ‬وعلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬دعم‭ ‬هذا‭ ‬الوهم‭!‬

{ ‭ ‬الأمن‭ ‬العالمي‭ ‬مهدد‭ ‬بكل‭ ‬هؤلاء‭ ‬المجانين‭ ‬الذين‭ ‬أسقطوا‭ ‬البشرية‭ ‬في‭ ‬تداعيات‭ ‬أوهامهم‭ ‬وفي‭ ‬وحل‭ ‬الخرافات‭ ‬الصهيونية‭ ‬وحيث‭ ‬ترامب‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬فاز‭ ‬يهيئ‭ ‬العالم‭ ‬منذ‭ ‬الآن‭ ‬بمشروعه‭ ‬التوسعي‭ ‬للكيان‭ ‬وتمزيق‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭! ‬مما‭ ‬يعني‭ ‬إشعال‭ ‬حرب‭ ‬إقليمية‭ ‬كبرى‭ ‬تكون‭ ‬مقدمة‭ ‬لحرب‭ ‬عالمية‭ ‬مع‭ ‬احتمالية‭ ‬التدخل‭ ‬الصيني‭ ‬والروسي‭!‬

{ ‭ ‬وحين‭ ‬تتحرك‭ ‬دول‭ ‬استعمارية‭ ‬كبرى‭ ‬في‭ ‬فرض‭ ‬أجندتها‭ ‬الاستعمارية‭ ‬عبر‭ ‬المعتقدات‭ ‬الخرافية‭ ‬وبواسطة‭ ‬فتيل‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬وتوسعته‭ ‬جغرافيا‭ ‬فإن‭ ‬الأمن‭ ‬العالمي‭ ‬بالفعل‭ ‬في‭ ‬خطر‭ ‬والبشرية‭ ‬في‭ ‬خطر‭ ‬هؤلاء‭ ‬المجانين،‭ ‬وليس‭ ‬فقط‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭ ‬وحدها‭ ‬التي‭ ‬هي‭ ‬شريان‭ ‬مهم‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العالمي‭ ‬وفي‭ ‬الطاقة‭ ‬وفي‭ ‬الموقع‭ ‬الاستراتيجي‭! ‬والذي‭ ‬كما‭ ‬يتضح‭ ‬من‭ ‬خرائط‭ ‬نتنياهو‭ ‬وتصريحات‭ ‬ترامب‭ ‬أصبح‭ ‬هدفا‭ ‬للجنون‭ ‬الصهيوني‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وفي‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭! ‬أما‭ ‬المفاوضات‭ ‬الوهمية‭ ‬فهم‭ ‬أساتذتها‭ ‬بكل‭ ‬امتياز‭!‬