((ممكن جوالي)).. حكاية قرار وتجاوب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تصبح‭ ‬عملية‭ ‬التصحيح‭ ‬والتطوير‭ ‬هنا،‭ ‬أكثر‭ ‬أثرا‭ ‬وتفاعلا،‭ ‬حينما‭ ‬تكون‭ ‬سريعة،‭ ‬وتستجيب‭ ‬لآراء‭ ‬المواطنين‭ ‬وملاحظاتهم،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬حقيقة‭ ‬وواقعية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬صنع‭ ‬القرار‭ ‬الوطني،‭ ‬وكيف‭ ‬أن‭ ‬المواطن‭ ‬ومؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬شركاء‭ ‬في‭ ‬التخطيط‭ ‬والإعداد‭.. ‬في‭ ‬العمل‭ ‬والقرار‭.. ‬في‭ ‬الإنجاز‭ ‬والنتائج‭.‬

رؤية‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬ودعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬وتوجيهات‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬دائما‭ ‬ما‭ ‬تؤكد‭ ‬أهمية‭ ‬الشراكة‭ ‬الشعبية‭ ‬والمجتمعية‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الإنجازات،‭ ‬وفقا‭ ‬لمنهجية‭ ‬وروح‭ ‬‮«‬فريق‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

في‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬وافق‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قرار‭ ‬بتعديل‭ ‬الاشتراطات‭ ‬التنظيمية‭ ‬للتعمير‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬المشروعات‭ ‬الإسكانية‭.. ‬وسعادة‭ ‬وزير‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني،‭ ‬باشرت‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬القرار،‭ ‬ووضع‭ ‬الاشتراطات‭ ‬التنظيمية‭ ‬والدليل‭ ‬المنظم‭ ‬لها،‭ ‬وأكدت‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬يأتي‭ ‬استجابة‭ ‬للتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التشريعية‭ ‬والتنفيذية،‭ ‬وبعد‭ ‬دراسة‭ ‬حالات‭ ‬عديدة‭ ‬وردت‭ ‬للوزارة‭ ‬ومقترحات‭ ‬المواطنين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬النظام‭ ‬الوطني‭ ‬للمقترحات‭ ‬والشكاوى‭ ‬‮«‬تواصل‮»‬،‭ ‬وكذلك‭ ‬مكاتب‭ ‬أصحاب‭ ‬السعادة‭ ‬النواب‭ ‬والمجالس‭ ‬البلدية‭. ‬

أي‭ ‬إن‭ ‬تعديل‭ ‬أي‭ ‬قرار،‭ ‬وفي‭ ‬دولة‭ ‬القانون‭ ‬والمؤسسات،‭ ‬له‭ ‬قنواته‭ ‬الدستورية،‭ ‬ومنصاته‭ ‬الإعلامية،‭ ‬والاهتمام‭ ‬الرسمي‭ ‬بما‭ ‬يعبر‭ ‬عنه‭ ‬المواطن‭ ‬من‭ ‬آراء‭ ‬ومقترحات‭ ‬إيجابية‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬عملية‭ ‬التطوير،‭ ‬ومضاعفة‭ ‬العمل،‭ ‬وتسريع‭ ‬الإنجاز،‭ ‬والغاية‭ ‬هي‭ ‬خدمة‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطنين‭. ‬

ومنذ‭ ‬أيام‭ ‬انتشرت‭ ‬في‭ ‬المواقع‭ ‬الإعلامية‭ ‬والحسابات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬عبارة‭ ‬‮«‬ممكن‭ ‬جوالي‮»‬‭.. ‬التي‭ ‬أعلنتها‭ ‬الأميرة‭ ‬هيفاء‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬نائب‭ ‬وزير‭ ‬السياحة‭ ‬السعودي،‭ ‬وألغت‭ ‬شرط‭ ‬‮«‬سلامة‭ ‬الحواس‭ ‬الخمس‮»‬‭ ‬للمرشدين‭ ‬السياحيين،‭ ‬بعد‭ ‬ملاحظة‭ ‬من‭ ‬طالب‭ ‬جامعي‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة‭.‬

ففي‭ ‬لقاء‭ ‬نائب‭ ‬وزير‭ ‬السياحة‭ ‬السعودي‭ ‬مع‭ ‬طلبة‭ ‬كلية‭ ‬السياحة‭ ‬بإحدى‭ ‬الجامعات‭ ‬هناك،‭ ‬تحدث‭ ‬طالب‭ ‬جامعي‭ ‬عن‭ ‬شرط‭ ‬تمييزي‭ ‬من‭ ‬شروط‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬ترخيص‭ ‬مرشد‭ ‬سياحي‭ ‬بحق‭ ‬ذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة،‭ ‬وهو‭ ‬شرط‭ ‬سلامة‭ ‬الحواس‭ ‬الخمس‭ ‬للمرشد‭ ‬السياحي،‭ ‬فما‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬نائب‭ ‬وزير‭ ‬السياحة‭ ‬إلا‭ ‬وأن‭ ‬قالت‭ ‬أعطوني‭ ‬هاتفي‭ ‬‮«‬ممكن‭ ‬جوالي‮»‬،‭ ‬وقامت‭ ‬بإلغاء‭ ‬القرار‭ ‬الذي‭ ‬يشترط‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬المرشد‭ ‬السياحي‭ ‬‮«‬كامل‭ ‬الحواس‮»‬،‭ ‬قائلة‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬أشخاصا‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة‭ ‬‮«‬ميزنا‭ ‬ضدهم‭ ‬بهذا‭ ‬الشرط‮»‬،‭ ‬ليتم‭ ‬إلغاؤه‭ ‬مباشرة‭ ‬أمام‭ ‬الحضور‭.. ‬استجابة‭ ‬لملاحظة‭ ‬الطالب‭ ‬الجامعي،‭ ‬وتأكيدا‭ ‬لحرص‭ ‬الدولة‭ ‬على‭ ‬تعديل‭ ‬أي‭ ‬قرار‭ ‬قد‭ ‬يتسبب‭ ‬في‭ ‬عرقلة‭ ‬الأمور،‭ ‬ويمنع‭ ‬حق‭ ‬أي‭ ‬مواطن‭ ‬من‭ ‬فرصة‭ ‬العمل،‭ ‬وترسيخ‭ ‬لقيم‭ ‬العدالة‭ ‬والمساواة‭ ‬بين‭ ‬الجميع‭.‬

قرار‭ ‬‮«‬ممكن‭ ‬جوالي‮»‬‭ ‬لاقى‭ ‬استحسان‭ ‬وإعجاب‭ ‬وتفاعل‭ ‬رواد‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬نشره‭ ‬في‭ ‬المواقع‭ ‬الإعلامية‭ ‬سي‭ ‬إن‭ ‬إن،‭ ‬بي‭ ‬بي‭ ‬سي‭.. ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬الوسائل‭ ‬الإعلامية‭ ‬الدولية،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬الإعلام‭ ‬العربي‭ ‬والخليجي‭. ‬

قرار‭ ‬‮«‬ممكن‭ ‬جوالي‮»‬‭.. ‬حكاية‭ ‬نتمنى‭ ‬أن‭ ‬نراها‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭ ‬ومجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬لأنه‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬العمل،‭ ‬ويقضي‭ ‬على‭ ‬البيروقراطية‭ ‬واللجان‭ ‬وآلية‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرار‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬إجراءات،‭ ‬آن‭ ‬لها‭ ‬أن‭ ‬تتطور‭.‬