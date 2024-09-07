((شريحة آرم)) للذكاء الاصطناعي في هاتف آيفون الجديد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» أن المعالج إيه 18 الذي من المقرر أن يكون في أحدث هواتف آيفون، الذي من المتوقع إعلانه غدا الاثنين، صنع باستخدام تصميم شريحة «في9»، وهو أحدث تصميم لشركة آرم التابعة لسوفت بنك.
ووفقا لـ«رويترز» فمن المقرر أن تقيم أبل فعاليتها لفصل الخريف في التاسع من سبتمبر بمقرها في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، ومن المنتظر أن تكشف خلالها عن سلسلة جديدة من هواتف آيفون وعن تحديثات لأجهزة وتطبيقات أخرى. وكانت أبل قد وقعت اتفاقا مع آرم في سبتمبر العام الماضي «يمتد إلى ما بعد 2040»، وهو ما يمثل دفعة لقطاع تكنولوجيا الرقائق لدى آرم.
وقالت آرم في يوليو إن شريحتها «في9» تدر 50 % من العوائد المرتبطة بالهواتف الذكية.
وآرم صاحبة الملكية الفكرية لمعمارية حاسوبية مستخدمة في أغلب الهواتف الذكية في العالم، التي ترخصها لأبل ولشركات كثيرة غيرها.
وتستخدم أبل تكنولوجيا آرم في عملية تصميم رقائق أجهزتها آيفون وآيباد وماك.
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