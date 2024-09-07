((شريحة آرم)) للذكاء الاصطناعي في هاتف آيفون الجديد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ووفقا‭ ‬لـ‮«‬رويترز‮»‬‭ ‬فمن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تقيم‭ ‬أبل‭ ‬فعاليتها‭ ‬لفصل‭ ‬الخريف‭ ‬في‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬سبتمبر‭ ‬بمقرها‭ ‬في‭ ‬كوبرتينو‭ ‬بولاية‭ ‬كاليفورنيا،‭ ‬ومن‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬تكشف‭ ‬خلالها‭ ‬عن‭ ‬سلسلة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬هواتف‭ ‬آيفون‭ ‬وعن‭ ‬تحديثات‭ ‬لأجهزة‭ ‬وتطبيقات‭ ‬أخرى‭. ‬وكانت‭ ‬أبل‭ ‬قد‭ ‬وقعت‭ ‬اتفاقا‭ ‬مع‭ ‬آرم‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬‮«‬يمتد‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬2040‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يمثل‭ ‬دفعة‭ ‬لقطاع‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬الرقائق‭ ‬لدى‭ ‬آرم‭. ‬

وقالت‭ ‬آرم‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬إن‭ ‬شريحتها‭ ‬‮«‬في9‮»‬‭ ‬تدر‭ ‬50 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬العوائد‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالهواتف‭ ‬الذكية‭.‬

وآرم‭ ‬صاحبة‭ ‬الملكية‭ ‬الفكرية‭ ‬لمعمارية‭ ‬حاسوبية‭ ‬مستخدمة‭ ‬في‭ ‬أغلب‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬التي‭ ‬ترخصها‭ ‬لأبل‭ ‬ولشركات‭ ‬كثيرة‭ ‬غيرها‭.

‬وتستخدم‭ ‬أبل‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬آرم‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬تصميم‭ ‬رقائق‭ ‬أجهزتها‭ ‬آيفون‭ ‬وآيباد‭ ‬وماك‭.‬