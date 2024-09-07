السجن 9 سنوات لبريطاني شارك في أعمال الشغب اليمينية المتطرفة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبحسب‭ ‬صحفية‭ ‬الجارديان‭ ‬‮«‬ The ‭ ‬ Guardian ‮»‬‭ ‬أُدين‭ ‬توماس‭ ‬بيرلي‭ (‬27‭ ‬عامًا‭) ‬لدوره‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭ ‬خارج‭ ‬فندق‭ ‬يؤوي‭ ‬مئات‭ ‬طالبي‭ ‬اللجوء،‭ ‬حيث‭ ‬أضاف‭ ‬وقودًا‭ ‬إلى‭ ‬حريق‭ ‬مشتعل‭ ‬في‭ ‬سلة‭ ‬المهملات‭ ‬وألقى‭ ‬أشياء‭ ‬على‭ ‬الشرطة‭ ‬أثناء‭ ‬الاضطرابات‭.‬

وأخبر‭ ‬القاضي‭ ‬بيرلي‭ ‬أن‭ ‬قضيته‭ ‬كانت‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أخطر‭ ‬القضايا‭ ‬التي‭ ‬تعامل‭ ‬معها‭ ‬في‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بأعمال‭ ‬الشغب‭ ‬خارج‭ ‬فندق‭ ‬هوليداي‭ ‬إن‭ ‬إكسبريس‭ ‬في‭ ‬مانفرز‭ ‬يوم‭ ‬4‭ ‬أغسطس‭.‬

كما‭ ‬استمعت‭ ‬محكمة‭ ‬شيفيلد‭ ‬كراون‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬بيرلي‭ ‬كان‭ ‬متورطًا‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬أسوأ‭ ‬الحوادث‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الأحد‭ ‬بعد‭ ‬الظهر،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬إضافة‭ ‬الخشب‭ ‬إلى‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬سلة‭ ‬مهملات‭ ‬كبيرة‭ ‬تم‭ ‬دفعها‭ ‬إلى‭ ‬مخرج‭ ‬الفندق،‭ ‬ومساعدته‭ ‬في‭ ‬تكديس‭ ‬سلة‭ ‬أخرى‭ ‬فوق‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬مشتعلة‭ ‬بالفعل‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬تصويره‭ ‬وهو‭ ‬يرتدي‭ ‬قناعًا‭ ‬على‭ ‬وجهه‭ ‬وهو‭ ‬يلقي‭ ‬الصواريخ‭ ‬على‭ ‬الشرطة،‭ ‬ويواجه‭ ‬الضباط‭ ‬وهو‭ ‬يلوح‭ ‬بهراوة‭ ‬الشرطة،‭ ‬ويلقي‭ ‬سلة‭ ‬كبيرة‭ ‬اصطدمت‭ ‬بخط‭ ‬من‭ ‬الشرطة‭ ‬يحملون‭ ‬دروع‭ ‬مكافحة‭ ‬الشغب‭.‬

وهو‭ ‬أول‭ ‬شخص‭ ‬حُكم‭ ‬عليه‭ ‬بتهمة‭ ‬الحرق‭ ‬العمد‭ ‬بقصد‭ ‬تعريض‭ ‬حياة‭ ‬الآخرين‭ ‬للخطر‭ ‬بعد‭ ‬12‭ ‬ساعة‭ ‬من‭ ‬العنف‭ ‬في‭ ‬مانفرز‭ ‬التي‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬إصابة‭ ‬64‭ ‬ضابط‭ ‬شرطة‭ ‬وثلاثة‭ ‬خيول‭ ‬وكلب،‭ ‬وكان‭ ‬هناك‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬طالب‭ ‬لجوء‭ ‬في‭ ‬المبنى‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت‭.‬