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بينهم امرأة بجريمة مخلة بالشرف.. الكويت تجرد 9 أشخاص من جنسيتهم

9/7/2024 7:13:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) سحبت‭ ‬الكويت‭ ‬جنسيتها‭ ‬من‭ ‬9‭ ‬أشخاص،‭ ‬بسبب‭ ‬مخالفات‭ ‬لقانون‭ ‬الجنسية،‭ ‬وفقا‭ ‬لمراسيم‭ ‬صدرت‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭.‬

ووفق‭ ‬صحيفة‭ ‬القبس‭ ‬الكويتية،‭ ‬‮«‬تنوعت‭ ‬أسباب‭ ‬سحب‭ ‬الجنسية‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬منحها‭ ‬بطريق‭ ‬الغش‭ ‬أو‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬أقوال‭ ‬كاذبة،‭ ‬أو‭ ‬الإدانة‭ ‬في‭ ‬جرائم‭ ‬مخلة‭ ‬بالشرف‭ ‬أو‭ ‬الأمانة‭ ‬خلال‭ ‬15‭ ‬عاما‭ ‬من‭ ‬منحها‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬الأشخاص‭ ‬المسحوب‭ ‬جنسيتهم‭ ‬امرأة‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬المادة‭ ‬13‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬الجنسية،‭ ‬التي‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬سحب‭ ‬الجنسية‭ ‬من‭ ‬الشخص‭ ‬إذا‭ ‬حكم‭ ‬عليه‭ ‬خلال‭ ‬خمس‭ ‬عشرة‭ ‬سنة‭ ‬من‭ ‬منحه‭ ‬الجنسية‭ ‬الكويتية،‭ ‬في‭ ‬جريمة‭ ‬مخلة‭ ‬بالشرف‭ ‬أو‭ ‬الأمانة‭.
‬وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬أعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬الكويتية‭ ‬تعديل‭ ‬أوضاع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬البدون‭ ‬عديمي‭ ‬الجنسية،‭ ‬وهي‭ ‬الفئة‭ ‬التي‭ ‬تطلق‭ ‬عليها‭ ‬السلطات‭ ‬الكويتية‭ ‬المقيمين‭ ‬بصورة‭ ‬غير‭ ‬قانونية‭ ‬في‭ ‬الكويت‭.‬

وقال‭ ‬الجهاز‭ ‬المركزي‭ ‬لمعالجة‭ ‬أوضاع‭ ‬المقيمين‭ ‬بصورة‭ ‬غير‭ ‬قانونية‭ ‬إنه‭ ‬عدّل‭ ‬أوضاع‭ ‬10256‭ ‬شخصا‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬إلى‭ ‬جنسياتهم‭ ‬الأصلية‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2011‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬أغسطس‭ ‬2024،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬6054‭ ‬شخصا‭ ‬عدلوا‭ ‬أوضاعهم‭ ‬إلى‭ ‬الجنسية‭ ‬السعودية‭ ‬و1188‭ ‬شخصا‭ ‬إلى‭ ‬الجنسية‭ ‬العراقية‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬نفسها،‭ ‬و868‭ ‬شخصا‭ ‬عدلوا‭ ‬أوضاعهم‭ ‬إلى‭ ‬الجنسية‭ ‬السورية‭ ‬و131‭ ‬إلى‭ ‬الجنسية‭ ‬الإيرانية‭ ‬و53‭ ‬شخصا‭ ‬إلى‭ ‬الجنسية‭ ‬الأردنية،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬1962‭ ‬شخصا‭ ‬عدلوا‭ ‬أوضاعهم‭ ‬إلى‭ ‬جنسيات‭ ‬أخرى‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الإحصاءات‭ ‬تخص‭ ‬الأفراد‭ ‬الذين‭ ‬لديهم‭ ‬وثائق‭ ‬تخص‭ ‬الأب‭ ‬أو‭ ‬الجد‭ ‬أو‭ ‬الشخص‭ ‬نفسه‭ ‬ولا‭ ‬تشمل‭ ‬من‭ ‬لديهم‭ ‬أقارب‭ ‬آخرين‭ ‬مثبتيو‭ ‬الجنسية‭.‬

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