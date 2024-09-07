بينهم امرأة بجريمة مخلة بالشرف.. الكويت تجرد 9 أشخاص من جنسيتهم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
سحبت الكويت جنسيتها من 9 أشخاص، بسبب مخالفات لقانون الجنسية، وفقا لمراسيم صدرت أمس السبت.
ووفق صحيفة القبس الكويتية، «تنوعت أسباب سحب الجنسية ما بين منحها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو الإدانة في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة خلال 15 عاما من منحها».
ومن بين الأشخاص المسحوب جنسيتهم امرأة بناء على المادة 13 من قانون الجنسية، التي تنص على سحب الجنسية من الشخص إذا حكم عليه خلال خمس عشرة سنة من منحه الجنسية الكويتية، في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
وفي وقت سابق من يوم أمس أعلنت السلطات الكويتية تعديل أوضاع أكثر من 10 آلاف شخص من فئة البدون عديمي الجنسية، وهي الفئة التي تطلق عليها السلطات الكويتية المقيمين بصورة غير قانونية في الكويت.
وقال الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية إنه عدّل أوضاع 10256 شخصا من هذه الفئة إلى جنسياتهم الأصلية منذ عام 2011 حتى نهاية أغسطس 2024، موضحا أن 6054 شخصا عدلوا أوضاعهم إلى الجنسية السعودية و1188 شخصا إلى الجنسية العراقية خلال الفترة نفسها، و868 شخصا عدلوا أوضاعهم إلى الجنسية السورية و131 إلى الجنسية الإيرانية و53 شخصا إلى الجنسية الأردنية، فضلا عن 1962 شخصا عدلوا أوضاعهم إلى جنسيات أخرى.
وأضاف أن هذه الإحصاءات تخص الأفراد الذين لديهم وثائق تخص الأب أو الجد أو الشخص نفسه ولا تشمل من لديهم أقارب آخرين مثبتيو الجنسية.
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