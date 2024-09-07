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للتغلب على ترامب في لعبة يجيدها.. هـاريـس تـسـتـخـدم سـلاح ((الـفـرح))

9/7/2024 7:13:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) للتغلب على ترامب في لعبة يجيدها.. هـاريـس تـسـتـخـدم سـلاح «الـفـرح»

يبدو‭ ‬أن‭ ‬المرشحة‭ ‬للانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬الأمريكية‭ ‬كامالا‭ ‬هاريس‭ ‬تنتهج‭ ‬أسلوب‭ ‬منافسها‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬إثارة‭ ‬المشاعر‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الخوض‭ ‬في‭ ‬السياسات‭ ‬في‭ ‬الحملة‭ ‬الانتخابية‭ ‬وتأمل‭ ‬أن‭ ‬تساعدها‭ ‬دعوتها‭ ‬‮«‬للفرح‮»‬‭ ‬على‭ ‬إلحاق‭ ‬الهزيمة‭ ‬بالجمهوري‭ ‬في‭ ‬اللعبة‭ ‬التي‭ ‬يجيدها‭. ‬

منذ‭ ‬انسحاب‭ ‬الرئيس‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬من‭ ‬الانتخابات‭ ‬وترشيح‭ ‬الحزب‭ ‬الديموقراطي‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬لخوض‭ ‬المعركة،‭ ‬تتسارع‭ ‬حملة‭ ‬هاريس‭ ‬فيما‭ ‬لم‭ ‬يبق‭ ‬سوى‭ ‬شهرين‭ ‬على‭ ‬الاستحقاق‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭. ‬وبخلاف‭ ‬استثناءات‭ ‬قليلة‭ ‬تجنبت‭ ‬المؤتمرات‭ ‬الصحفية‭ ‬والمقابلات‭ ‬والنقاشات‭ ‬المطولة‭ ‬بشأن‭ ‬السياسات،‭ ‬بل‭ ‬إن‭ ‬المؤتمر‭ ‬الوطني‭ ‬للحزب‭ ‬الديموقراطي‭ ‬الذي‭ ‬سماها‭ ‬رسميا،‭ ‬ركز‭ ‬على‭ ‬شعار‭ ‬بث‭ ‬‮«‬الفرح‮»‬‭.
‬ويبدو‭ ‬أن‭ ‬أسلوب‭ ‬مخاطبة‭ ‬المشاعر‭ ‬ينجح‭.
‬فبينما‭ ‬كان‭ ‬ترامب‭ ‬يتقدم‭ ‬بفارق‭ ‬كبير‭ ‬عن‭ ‬بايدن،‭ ‬حققت‭ ‬هاريس‭ ‬تقدما‭ ‬وبات‭ ‬المرشحان‭ ‬متقاربين‭ ‬في‭ ‬ست‭ ‬ولايات‭ ‬رئيسية‭ ‬بحسب‭ ‬أحدث‭ ‬استطلاعات‭ ‬الرأي‭. ‬

والتحول‭ ‬في‭ ‬الأسلوب‭ ‬لبث‭ ‬رسالة‭ ‬تثير‭ ‬المشاعر،‭ ‬بحسب‭ ‬خبراء،‭ ‬استراتيجية‭ ‬سياسية‭ ‬فعالة‭. ‬وقالت‭ ‬أستاذة‭ ‬الاتصالات‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬إيه‭ ‬أند‭ ‬إم‭ ‬بتكساس‭ ‬جنيفر‭ ‬ميرسيكا‭ ‬‮«‬نظنّ‭ ‬أننا‭ ‬نفكر‭ ‬مثل‭ ‬العلماء،‭ ‬نحسب‭ ‬الأدلة‭ ‬والوقائع‭ ‬أمامنا‭ ‬بانتباه‭ ‬وموضوعية‮»‬‭. ‬ومخاطبة‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬بالحقائق‭ ‬العاطفية،‭ ‬أي‭ ‬الأشياء‭ ‬التي‭ ‬‮«‬تبدو‭ ‬حقيقية‮»‬،‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬لم‭ ‬تدعمها‭ ‬الأدلة‭ ‬التي‭ ‬خلصت‭ ‬إليها‭ ‬التجارب،‭ ‬أمر‭ ‬قوي،‭ ‬وفق‭ ‬ميرسيكا‭. ‬

و«عندما‭ ‬يحاول‭ ‬المتحدثون‭ ‬الإقناع‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬حقائق‭ ‬مؤثرة،‭ ‬يصبح‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬مساءلتهم‭ ‬لأنه‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬النقاش‭ ‬ضد‭ ‬مشاعر‭ ‬ما‮»‬‭. ‬

والابتعاد‭ ‬عن‭ ‬حملة‭ ‬بايدن‭ ‬التي‭ ‬اعتمدت‭ ‬بشدة‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬ترامب‭ ‬‮«‬تهديدا‭ ‬للديمقراطية‮»‬،‭ ‬كان‭ ‬مدهشا‭. ‬

ومنذ‭ ‬انسحابه‭ ‬من‭ ‬السباق‭ ‬الانتخابي‭ ‬أظهر‭ ‬استطلاع‭ ‬أجرته‭ ‬نيويورك‭ ‬تايمز‭/‬سيينا‭ ‬‮«‬تراجع‭ ‬الغضب‭ ‬والاستسلام‭ ‬بين‭ ‬الناخبين‭ ‬من‭ ‬الحزبين‭ ‬فيما‭ ‬ارتفع‭ ‬منسوب‭ ‬الفرح‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬الأستاذة‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬القانون‭ ‬والعلوم‭ ‬السياسية‭ ‬بجامعة‭ ‬هارفرد‭ ‬مشاعل‭ ‬مالك‭ ‬إن‭ ‬انعطافة‭ ‬هاريس‭ ‬يمكن‭ ‬تفسيرها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬‮«‬الإرهاق‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تسببه‭ ‬المشاعر‭ ‬السلبية‭. ‬وأضافت‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬الخوف‭ ‬فشل‭ ‬في‭ ‬إلهام‭ ‬شريحة‭ ‬أوسع‭ ‬من‭ ‬الناخبين‭ ‬الديمقراطيين‭ ‬المحتملين‭ ‬والذين‭ ‬استنفدت‭ ‬طاقة‭ ‬العديد‭ ‬منهم‭ ‬نتيجة‭ ‬السلبية‭ ‬التي‭ ‬سيطرت‭ ‬على‭ ‬الأخبار‮»‬‭. ‬

وتابعت‭ ‬‮«‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬الرسالة‭ ‬حول‭ ‬الفرح‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬تخفيف‭ ‬بعض‭ ‬هذا‭ ‬الإرهاق‭ ‬وتقديم‭ ‬بديل‭ ‬للخوف‮»‬‭. ‬ورأت‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬وسيلة‭ ‬لهاريس‭ ‬لتمييز‭ ‬نفسها‭ ‬عن‭ ‬رئيسها‭ ‬الحالي‭ ‬بايدن‭. ‬ للتغلب على ترامب في لعبة يجيدها.. هـاريـس تـسـتـخـدم سـلاح «الـفـرح»

يبدو‭ ‬أن‭ ‬المرشحة‭ ‬للانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬الأمريكية‭ ‬كامالا‭ ‬هاريس‭ ‬تنتهج‭ ‬أسلوب‭ ‬منافسها‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬إثارة‭ ‬المشاعر‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الخوض‭ ‬في‭ ‬السياسات‭ ‬في‭ ‬الحملة‭ ‬الانتخابية‭ ‬وتأمل‭ ‬أن‭ ‬تساعدها‭ ‬دعوتها‭ ‬‮«‬للفرح‮»‬‭ ‬على‭ ‬إلحاق‭ ‬الهزيمة‭ ‬بالجمهوري‭ ‬في‭ ‬اللعبة‭ ‬التي‭ ‬يجيدها‭. ‬

منذ‭ ‬انسحاب‭ ‬الرئيس‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬من‭ ‬الانتخابات‭ ‬وترشيح‭ ‬الحزب‭ ‬الديموقراطي‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬لخوض‭ ‬المعركة،‭ ‬تتسارع‭ ‬حملة‭ ‬هاريس‭ ‬فيما‭ ‬لم‭ ‬يبق‭ ‬سوى‭ ‬شهرين‭ ‬على‭ ‬الاستحقاق‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭. ‬وبخلاف‭ ‬استثناءات‭ ‬قليلة‭ ‬تجنبت‭ ‬المؤتمرات‭ ‬الصحفية‭ ‬والمقابلات‭ ‬والنقاشات‭ ‬المطولة‭ ‬بشأن‭ ‬السياسات،‭ ‬بل‭ ‬إن‭ ‬المؤتمر‭ ‬الوطني‭ ‬للحزب‭ ‬الديموقراطي‭ ‬الذي‭ ‬سماها‭ ‬رسميا،‭ ‬ركز‭ ‬على‭ ‬شعار‭ ‬بث‭ ‬‮«‬الفرح‮»‬‭.
‬ويبدو‭ ‬أن‭ ‬أسلوب‭ ‬مخاطبة‭ ‬المشاعر‭ ‬ينجح‭.
‬فبينما‭ ‬كان‭ ‬ترامب‭ ‬يتقدم‭ ‬بفارق‭ ‬كبير‭ ‬عن‭ ‬بايدن،‭ ‬حققت‭ ‬هاريس‭ ‬تقدما‭ ‬وبات‭ ‬المرشحان‭ ‬متقاربين‭ ‬في‭ ‬ست‭ ‬ولايات‭ ‬رئيسية‭ ‬بحسب‭ ‬أحدث‭ ‬استطلاعات‭ ‬الرأي‭. ‬

والتحول‭ ‬في‭ ‬الأسلوب‭ ‬لبث‭ ‬رسالة‭ ‬تثير‭ ‬المشاعر،‭ ‬بحسب‭ ‬خبراء،‭ ‬استراتيجية‭ ‬سياسية‭ ‬فعالة‭. ‬وقالت‭ ‬أستاذة‭ ‬الاتصالات‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬إيه‭ ‬أند‭ ‬إم‭ ‬بتكساس‭ ‬جنيفر‭ ‬ميرسيكا‭ ‬‮«‬نظنّ‭ ‬أننا‭ ‬نفكر‭ ‬مثل‭ ‬العلماء،‭ ‬نحسب‭ ‬الأدلة‭ ‬والوقائع‭ ‬أمامنا‭ ‬بانتباه‭ ‬وموضوعية‮»‬‭. ‬ومخاطبة‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬بالحقائق‭ ‬العاطفية،‭ ‬أي‭ ‬الأشياء‭ ‬التي‭ ‬‮«‬تبدو‭ ‬حقيقية‮»‬،‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬لم‭ ‬تدعمها‭ ‬الأدلة‭ ‬التي‭ ‬خلصت‭ ‬إليها‭ ‬التجارب،‭ ‬أمر‭ ‬قوي،‭ ‬وفق‭ ‬ميرسيكا‭. ‬

و«عندما‭ ‬يحاول‭ ‬المتحدثون‭ ‬الإقناع‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬حقائق‭ ‬مؤثرة،‭ ‬يصبح‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬مساءلتهم‭ ‬لأنه‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬النقاش‭ ‬ضد‭ ‬مشاعر‭ ‬ما‮»‬‭. ‬

والابتعاد‭ ‬عن‭ ‬حملة‭ ‬بايدن‭ ‬التي‭ ‬اعتمدت‭ ‬بشدة‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬ترامب‭ ‬‮«‬تهديدا‭ ‬للديمقراطية‮»‬،‭ ‬كان‭ ‬مدهشا‭. ‬

ومنذ‭ ‬انسحابه‭ ‬من‭ ‬السباق‭ ‬الانتخابي‭ ‬أظهر‭ ‬استطلاع‭ ‬أجرته‭ ‬نيويورك‭ ‬تايمز‭/‬سيينا‭ ‬‮«‬تراجع‭ ‬الغضب‭ ‬والاستسلام‭ ‬بين‭ ‬الناخبين‭ ‬من‭ ‬الحزبين‭ ‬فيما‭ ‬ارتفع‭ ‬منسوب‭ ‬الفرح‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬الأستاذة‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬القانون‭ ‬والعلوم‭ ‬السياسية‭ ‬بجامعة‭ ‬هارفرد‭ ‬مشاعل‭ ‬مالك‭ ‬إن‭ ‬انعطافة‭ ‬هاريس‭ ‬يمكن‭ ‬تفسيرها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬‮«‬الإرهاق‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تسببه‭ ‬المشاعر‭ ‬السلبية‭. ‬وأضافت‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬الخوف‭ ‬فشل‭ ‬في‭ ‬إلهام‭ ‬شريحة‭ ‬أوسع‭ ‬من‭ ‬الناخبين‭ ‬الديمقراطيين‭ ‬المحتملين‭ ‬والذين‭ ‬استنفدت‭ ‬طاقة‭ ‬العديد‭ ‬منهم‭ ‬نتيجة‭ ‬السلبية‭ ‬التي‭ ‬سيطرت‭ ‬على‭ ‬الأخبار‮»‬‭. ‬

وتابعت‭ ‬‮«‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬الرسالة‭ ‬حول‭ ‬الفرح‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬تخفيف‭ ‬بعض‭ ‬هذا‭ ‬الإرهاق‭ ‬وتقديم‭ ‬بديل‭ ‬للخوف‮»‬‭. ‬ورأت‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬وسيلة‭ ‬لهاريس‭ ‬لتمييز‭ ‬نفسها‭ ‬عن‭ ‬رئيسها‭ ‬الحالي‭ ‬بايدن‭. ‬

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