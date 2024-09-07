غالية شاكر فنانة سورية تُلهم محجبات لتحقيق أحلامهن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

اختارت‭ ‬الشابة‭ ‬المحجّبة‭ ‬فئة‭ ‬الموسيقى‭ ‬البديلة‭ ‬عندما‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬الحادية‭ ‬والعشرين،‭ ‬لتخوض‭ ‬غمار‭ ‬تجربة‭ ‬فنية‭ ‬غير‭ ‬مألوفة‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬العربية،‭ ‬إذ‭ ‬نادرات‭ ‬هنّ‭ ‬الفنانات‭ ‬المحجّبات‭ ‬اللواتي‭ ‬سطع‭ ‬نجمهنّ‭. ‬

في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬تقول‭ ‬شاكر‭ ‬البالغة‭ ‬26‭ ‬عاما‭: ‬‮«‬أتمنى‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬قد‭ ‬مهّدت‭ ‬الطريق‭ ‬لأخريات،‭ ‬إنه‭ ‬لأمر‭ ‬جميل‭ ‬جدا‭ ‬أن‭ ‬تعرفي‭ ‬أنكِ‭ ‬غيرتِ‭ ‬فكرة‭ ‬أو‭ ‬أعطيتِ‭ ‬دفعا‭ ‬إلى‭ ‬بنت‭ ‬لديها‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأحلام‭ ‬وغير‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬تحقيقها‭ ‬لأنها‭ ‬لم‭ ‬ترَ‭ ‬يوما‭ ‬بنتا‭ ‬أخرى‭ ‬فعلت‭ ‬الأمر‭ ‬نفسه‮»‬‭. ‬

وأثناء‭ ‬تدرّبها‭ ‬في‭ ‬الاستوديو،‭ ‬راحت‭ ‬شاكر‭ ‬التي‭ ‬ارتدت‭ ‬حجابا‭ ‬رماديا،‭ ‬تعزف‭ ‬على‭ ‬البيانو‭ ‬وتؤدي‭ ‬أغاني‭ ‬من‭ ‬تأليفها‭ ‬وتلحينها‭. ‬

وروت‭ ‬كيف‭ ‬ألهمتْها‭ ‬المغنية‭ ‬الأردنية‭ ‬المحجّبة‭ ‬نداء‭ ‬شرارة‭ ‬التي‭ ‬فازت‭ ‬بلقب‭ ‬‮«‬أحلى‭ ‬صوت‮»‬‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬العربية‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬ذي‭ ‬فويس‮»‬‭ ‬عام‭ ‬2015‭. ‬وأكدت‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬أذهلها‭ ‬آنذاك‭ ‬هو‭ ‬‮«‬ثقتها‭ ‬بنفسها‭.. ‬وقلت‭ ‬في‭ ‬نفسي‭ ‬أنا‭ ‬أيضا‭ ‬بإمكاني‭ ‬فعل‭ ‬ذلك‮»‬‭. ‬

وُلد‭ ‬حلم‭ ‬الغناء‭ ‬من‭ ‬رحم‭ ‬منزل‭ ‬جعلها‭ ‬تعشق‭ ‬الموسيقى‭. ‬فقد‭ ‬نشأت‭ ‬غالية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬العين‭ ‬في‭ ‬الإمارات،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬والدها‭ ‬يستمع‭ ‬كثيرا‭ ‬إلى‭ ‬أم‭ ‬كلثوم‭ ‬وفيروز،‭ ‬فيما‭ ‬كانت‭ ‬والدتها‭ ‬تفضل‭ ‬الموسيقى‭ ‬الغربية‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬إلفيس‭ ‬بريسلي‭. ‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬الخليط‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬كان‭ ‬دائما‭ ‬أمرا‭ ‬ثريا‭... ‬كأنني‭ ‬تشبعت‭ ‬بالموسيقى‭ ‬من‭ ‬الغرب‭ ‬ومن‭ ‬الشرق‮»‬‭. ‬

ونتيجة‭ ‬تمضية‭ ‬وقت‭ ‬طويل‭ ‬منذ‭ ‬صغرها‭ ‬لاكتشاف‭ ‬آلات‭ ‬موسيقية‭ ‬كان‭ ‬يجلبها‭ ‬لها‭ ‬والدها‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الألعاب،‭ ‬تعلّمت‭ ‬غالية‭ ‬بنفسها‭ ‬العزف‭ ‬على‭ ‬القيثارة‭ ‬والبيانو‭ ‬والدرامز‭ ‬والدربوكة‭. ‬وأكدت‭ ‬أنها‭ ‬تستخدم‭ ‬الآلات‭ ‬الأربع‭ ‬اليوم،‭ ‬لكنّها‭ ‬أقرّت‭ ‬بأن‭ ‬الدربوكة‭ ‬هي‭ ‬‮«‬الأقرب‭ ‬إلى‭ ‬قلبي‭ ‬لأنني‭ ‬كثيرا‭ ‬ما‭ ‬كنت‭ ‬أعزفها‭ ‬مع‭ ‬والدي‭ ‬الذي‭ ‬يحبها‭ ‬كثيرا‭ ‬وهي‭ ‬أساس‭ ‬الإيقاع‭ ‬الشرقي‮»‬‭. ‬

عندما‭ ‬أنهت‭ ‬غالية‭ ‬دراساتها‭ ‬في‭ ‬الإعلام،‭ ‬لم‭ ‬ترغب‭ ‬في‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬وظيفة‭ ‬كسائر‭ ‬زملائها،‭ ‬إنما‭ ‬أصدرت‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬أول‭ ‬أغنية‭ ‬لها‭ ‬باللغة‭ ‬الإنجليزية‭ ‬وكانت‭ ‬من‭ ‬تأليفها‭ ‬وتلحينها‭. ‬وسرعان‭ ‬ما‭ ‬توالت‭ ‬طلبات‭ ‬بثّها‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬إذاعات‭ ‬دبي‭. ‬

لكنها‭ ‬راهنا‭ ‬تغني‭ ‬غالبا‭ ‬باللغة‭ ‬العربية،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تشهد‭ ‬الساحة‭ ‬الفنية‭ ‬العربية‭ ‬بروز‭ ‬مواهب‭ ‬شابة‭ ‬تقدم‭ ‬أنغاما‭ ‬مستجدة‭ ‬تشمل‭ ‬مزيجا‭ ‬من‭ ‬أنماط‭ ‬الـ«ار‭ ‬اند‭ ‬بي‮»‬‭ ‬والإلكترو‭- ‬بوب‭ ‬والهيب‭ ‬هوب‭ ‬والجاز‭. ‬

وقالت‭ ‬الشابة‭ ‬ذات‭ ‬العينين‭ ‬الخضراوين‭: ‬‮«‬ليست‭ ‬مسألة‭ ‬حجاب‭ ‬أو‭ ‬لا،‭ ‬هي‭ ‬مسألة‭ ‬عادات‭ ‬وتقاليد‭ ‬ومعتقدات‭... ‬ليس‭ ‬الأمر‭ ‬متعلقا‭ ‬بما‭ ‬أرتديه،‭ ‬فالموضوع‭ ‬داخلي،‭ ‬إما‭ ‬أفعله‭ ‬إما‭ ‬لا‮»‬‭.‬