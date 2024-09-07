رحـيـل الفنان التشكيلي المصري حـلـمـي التوني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كما‭ ‬نعاه‭ ‬الفنان‭ ‬التشكيلي‭ ‬أحمد‭ ‬فؤاد‭ ‬هنو‭ ‬وزير‭ ‬الثقافة‭ ‬المصري‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬قال‭ ‬فيه‭: ‬إن‭ ‬‮«‬الراحل‭ ‬كان‭ ‬أحد‭ ‬حراس‭ ‬الهوية‭ ‬المصرية،‭ ‬وشكل‭ ‬وجدان‭ ‬جيل‭ ‬بأكمله‭ ‬بأعماله‭ ‬الخالدة‮»‬‭. ‬

ولد‭ ‬التوني‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬بني‭ ‬سويف‭ ‬عام‭ ‬1934‭ ‬وحصل‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬البكالوريوس‭ ‬من‭ ‬كلية‭ ‬الفنون‭ ‬الجميلة‭ ‬تخصص‭ ‬ديكور‭ ‬مسرحي‭ ‬كما‭ ‬درس‭ ‬فنون‭ ‬الزخرفة‭. ‬

عمل‭ ‬في‭ ‬مؤسسة‭ ‬دار‭ ‬الهلال‭ ‬مشرفا‭ ‬على‭ ‬المجلات‭ ‬وظهرت‭ ‬رسومه‭ ‬في‭ ‬مجلتي‭ (‬سمير‭) ‬و‭(‬ميكي‭) ‬للأطفال‭ ‬كما‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬إخراج‭ ‬مجلة‭ (‬المسرح‭ ‬والسينما‭). ‬

وتعاون‭ ‬مع‭ ‬كبرى‭ ‬دور‭ ‬النشر‭ ‬في‭ ‬تصميم‭ ‬أغلفة‭ ‬الكتب‭ ‬وإخراجها‭ ‬فنيا‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬مؤلفات‭ ‬الأديب‭ ‬المصري‭ ‬نجيب‭ ‬محفوظ‭. ‬

ورأس‭ ‬تحرير‭ ‬مجلة‭ (‬وجهات‭ ‬نظر‭) ‬الشهرية‭ ‬وأقام‭ ‬عشرات‭ ‬المعارض‭ ‬الفردية‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬وشارك‭ ‬في‭ ‬معارض‭ ‬جماعية‭ ‬عربيا‭ ‬ودوليا‭. ‬

ونال‭ ‬جائزة‭ ‬معرض‭ ‬بولونيا‭ ‬لكتب‭ ‬الأطفال‭ ‬عام‭ ‬2002‭ ‬وجائزة‭ ‬منظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للطفولة‭ (‬يونيسيف‭) ‬عن‭ ‬ملصقه‭ ‬للعام‭ ‬الدولي‭ ‬للطفل‭ ‬عام‭ ‬1979‭ ‬وتقتني‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المتاحف‭ ‬والمؤسسات‭ ‬لوحاته‭. ‬