رحـيـل الفنان التشكيلي المصري حـلـمـي التوني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
نعت نقابة الفنانين التشكيليين في مصر الفنان حلمي التوني أحد أبرز مصممي أغلفة الكتب عربيا ودوليا الذي توفي أمس عن عمر ناهز 90 عاما.
كما نعاه الفنان التشكيلي أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة المصري في بيان قال فيه: إن «الراحل كان أحد حراس الهوية المصرية، وشكل وجدان جيل بأكمله بأعماله الخالدة».
ولد التوني في محافظة بني سويف عام 1934 وحصل على شهادة البكالوريوس من كلية الفنون الجميلة تخصص ديكور مسرحي كما درس فنون الزخرفة.
عمل في مؤسسة دار الهلال مشرفا على المجلات وظهرت رسومه في مجلتي (سمير) و(ميكي) للأطفال كما ساهم في إخراج مجلة (المسرح والسينما).
وتعاون مع كبرى دور النشر في تصميم أغلفة الكتب وإخراجها فنيا لا سيما مؤلفات الأديب المصري نجيب محفوظ.
ورأس تحرير مجلة (وجهات نظر) الشهرية وأقام عشرات المعارض الفردية في معظم الدول العربية وشارك في معارض جماعية عربيا ودوليا.
ونال جائزة معرض بولونيا لكتب الأطفال عام 2002 وجائزة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) عن ملصقه للعام الدولي للطفل عام 1979 وتقتني العديد من المتاحف والمؤسسات لوحاته.
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