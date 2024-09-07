هـدف رودريـغو يعــيد البـرازيـل إلـى ســكـة الـفــوز

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬ظل‭ ‬غياب‭ ‬الإلهام‭ ‬عن‭ ‬زميله‭ ‬في‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬بطل‭ ‬أوروبا‭ ‬فينيسيوس‭ ‬جونيور‭ ‬المرشح‭ ‬بقوة‭ ‬لنيل‭ ‬جائزة‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية،‭ ‬كانت‭ ‬تسديدة‭ ‬رودريغو‭ (‬23‭ ‬عاما‭) ‬كافية‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬30‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬25‭ ‬مترا‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬ويليان‭ ‬باتشو‭ ‬يحاول‭ ‬منعه،‭ ‬لمنح‭ ‬سيليساو‭ ‬الفوز‭ ‬بعد‭ ‬ثلاث‭ ‬خسارات‭ ‬توالياً،‭ ‬فارتقى‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬إلى‭ ‬الرابع‭.‬

رفع‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬عشر‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬سبع‭ ‬مباريات،‭ ‬لكنه‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬ثماني‭ ‬من‭ ‬الأرجنتين‭ ‬بطلة‭ ‬العالم‭ ‬ومتصدرة‭ ‬التصفيات‭ ‬بعد‭ ‬فوزها‭ ‬ست‭ ‬مرات‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬آخرها‭ ‬الخميس‭ ‬على‭ ‬ضيفتها‭ ‬تشيلي‭ ‬3‭-‬0‭.‬

وفيما‭ ‬ارتفع‭ ‬عدد‭ ‬المشاركين‭ ‬إلى‭ ‬48‭ ‬منتخباً‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬نسخة‭ ‬2026‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وكندا‭ ‬والمكسيك،‭ ‬يتأهل‭ ‬أول‭ ‬ستة‭ ‬منتخبات‭ ‬من‭ ‬أمريكا‭ ‬الجنوبية‭ ‬ويخوض‭ ‬السابق‭ ‬ملحقاً‭ ‬عالمياً‭.‬

عانت‭ ‬البرازيل‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬فخرجت‭ ‬من‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬مونديال‭ ‬2022‭ ‬أمام‭ ‬كرواتيا‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬وكوبا‭ ‬أمريكا‭ ‬الأخيرة‭ ‬أمام‭ ‬الأوروغواي‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬أيضاً‭ ‬في‭ ‬يوليو‭.‬

وبعد‭ ‬فوز‭ ‬افتتاحي‭ ‬على‭ ‬بوليفيا‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬2026،‭ ‬انهارت‭ ‬البرازيل‭ ‬إذ‭ ‬منيت‭ ‬بأربع‭ ‬خسارات‭ ‬آخرها‭ ‬أمام‭ ‬الأرجنتين‭ ‬0‭-‬1‭ ‬في‭ ‬نوفمبر،‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬أرضها‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬التصفيات‭.‬

عادت‭ ‬السلاسة‭ ‬البرازيلية‭ ‬الجمعة‭ ‬أمام‭ ‬الإكوادور،‭ ‬لكن‭ ‬الترجمة‭ ‬الميدانية‭ ‬لم‭ ‬تترجم‭ ‬سوى‭ ‬بثلاث‭ ‬تسديدات‭ ‬المرمى‭ ‬نجح‭ ‬رودريغو‭ ‬بزرع‭ ‬احداها‭ ‬في‭ ‬الشباك‭.‬

وشارك‭ ‬مع‭ ‬البرازيل‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬اليافع‭ ‬إستيفاو‭ (‬17‭ ‬عاما‭) ‬والمخضرم‭ ‬لوكاس‭ ‬مورا‭ ‬بعد‭ ‬غياب‭ ‬ست‭ ‬سنوات‭.‬





سواريس‭ ‬يودّع‭ ‬بتعادل‭ ‬

وفي‭ ‬الجولة‭ ‬عينها،‭ ‬ودّع‭ ‬المهاجم‭ ‬لويس‭ ‬سواريس‭ ‬منتخب‭ ‬الأوروغواي‭ ‬بتعادل‭ ‬سلبي‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬الباراغواي‭ ‬في‭ ‬مونتيفيديو‭.‬

وكان‭ ‬ابن‭ ‬السابعة‭ ‬والثلاثين‭ ‬قد‭ ‬أعلن‭ ‬الاثنين‭ ‬أنه‭ ‬سيعتزل‭ ‬اللعب‭ ‬دولياً‭ ‬بعد‭ ‬مسيرة‭ ‬مضيئة‭ ‬دامت‭ ‬17‭ ‬سنة،‭ ‬جعلت‭ ‬منه‭ ‬أفضل‭ ‬هداف‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬البلاد‭ ‬مع‭ ‬69‭ ‬هدفاً‭ ‬في‭ ‬143‭ ‬مباراة‭ ‬دولية‭.‬

وسبق‭ ‬المباراة‭ ‬تكريم‭ ‬لنجم‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسباني‭ ‬وليفربول‭ ‬الإنجليزي‭ ‬السابق‭ ‬الذي‭ ‬طاف‭ ‬في‭ ‬الملعب‭ ‬مع‭ ‬عائلته‭ ‬أمام‭ ‬الجماهير،‭ ‬فيما‭ ‬عُرض‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬لتهنئته‭ ‬من‭ ‬صديقه‭ ‬وزميله‭ ‬في‭ ‬إنتر‭ ‬ميامي‭ ‬الأمريكي‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي‭. ‬وروغواي‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬لاعب‭. ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬الغد‭ ‬سأصبح‭ ‬كأي‭ ‬مشجع‭ ‬آخر‮»‬‭.‬

لكن‭ ‬المهاجم‭ ‬الفذ‭ ‬لم‭ ‬ينجح‭ ‬برفع‭ ‬رصيده‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الأخيرة‭ ‬له‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الذي‭ ‬قاده‭ ‬إلى‭ ‬لقب‭ ‬كوبا‭ ‬أميركا‭ ‬2011‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬سنتيناريو‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭.‬

ورغم‭ ‬استحواذ‭ ‬المضيفة‭ ‬على‭ ‬الكرة‭ ‬بنسبة‭ ‬65 ‭%‬ ،‭ ‬لم‭ ‬تجد‭ ‬طريقها‭ ‬إلى‭ ‬شباك‭ ‬دفاع‭ ‬باراغوياني‭ ‬متكتل،‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬خشنة‭ ‬شهدت‭ ‬24‭ ‬خطأ‭ ‬ونال‭ ‬خلالها‭ ‬سواريس‭ ‬بطاقة‭ ‬صفراء‭.‬

وشابت‭ ‬مسيرة‭ ‬سواريس‭ ‬بعض‭ ‬الأحداث‭ ‬المثيرة‭ ‬للجدل،‭ ‬أبرزها‭ ‬عضه‭ ‬مدافع‭ ‬إيطاليا‭ ‬جورجو‭ ‬كييليني‭ ‬خلال‭ ‬مواجهة‭ ‬المنتخبين‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬مونديال‭ ‬2014،‭ ‬فأوقف‭ ‬لتسع‭ ‬مباريات‭ ‬دولية‭ ‬ومنع‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬نشاط‭ ‬كروي‭ ‬لأربعة‭ ‬أشهر‭.‬

وتصدر‭ ‬سواريس‭ ‬العناوين‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬2010‭ ‬عندما‭ ‬حرم‭ ‬غانا‭ ‬من‭ ‬هدف‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬بصده‭ ‬الكرة‭ ‬بيده‭ ‬عن‭ ‬خط‭ ‬المرمى‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬الإضافي‭ ‬الثاني،‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬الحكم‭ ‬إلى‭ ‬طرده‭ ‬واحتساب‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬لممثل‭ ‬إفريقيا،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يستغلها‭ ‬عبر‭ ‬قائده‭ ‬أسامواه‭ ‬جيان‭.‬

وبقيت‭ ‬الأوروغواي‭ ‬وصيفة‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬مع‭ ‬14‭ ‬نقطة،‭ ‬بفارق‭ ‬أربع‭ ‬عن‭ ‬الأرجنتين،‭ ‬فيما‭ ‬تقبع‭ ‬الباراغواي‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭.‬

دياس‭ ‬يجنب‭ ‬كولومبيا‭ ‬الخسارة‭ ‬

وأخفقت‭ ‬كولومبيا‭ ‬الثالثة‭ ‬بتحقيق‭ ‬فوزها‭ ‬الثالث‭ ‬توالياً،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬منحها‭ ‬نجم‭ ‬ليفربول‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لويس‭ ‬دياس‭ ‬التعادل‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬البيرو‭ ‬في‭ ‬ليما‭.‬

وبعد‭ ‬أن‭ ‬افتتح‭ ‬ألكسندر‭ ‬كاينس‭ ‬التسجيل‭ ‬للمضيف‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬68،‭ ‬عادل‭ ‬دياس‭ ‬برأسية‭ ‬قريبة‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬82،‭ ‬ليصبح‭ ‬الفارق‭ ‬بينها‭ ‬وبين‭ ‬المتصدرة‭ ‬خمس‭ ‬نقاط‭.‬

وفي‭ ‬الجولة‭ ‬الثامنة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬والأربعاء،‭ ‬تلعب‭ ‬الأرجنتين‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬كولومبيا‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬مرتقبة‭ ‬وتحل‭ ‬البرازيل‭ ‬على‭ ‬الباراغواي‭.‬