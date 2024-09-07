هـدف رودريـغو يعــيد البـرازيـل إلـى ســكـة الـفــوز

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كوريتيبا (البرازيل) - (أ ف ب): أوقف المهاجم رودريغو تدهور البرازيل في تصفيات مونديال 2026 في كرة القدم، بتسجيله هدف الفوز على الإكوادور 1-0 في كوريتيبا، ضمن الجولة السابعة من تصفيات المجموعة الموحّدة.
وفي ظل غياب الإلهام عن زميله في ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا فينيسيوس جونيور المرشح بقوة لنيل جائزة الكرة الذهبية، كانت تسديدة رودريغو (23 عاما) كافية في الدقيقة 30 من مسافة 25 مترا فيما كان ويليان باتشو يحاول منعه، لمنح سيليساو الفوز بعد ثلاث خسارات توالياً، فارتقى من المركز السادس إلى الرابع.
رفع بطل العالم خمس مرات رصيده إلى عشر نقاط من سبع مباريات، لكنه لا يزال على بعد ثماني من الأرجنتين بطلة العالم ومتصدرة التصفيات بعد فوزها ست مرات حتى الآن آخرها الخميس على ضيفتها تشيلي 3-0.
وفيما ارتفع عدد المشاركين إلى 48 منتخباً للمرة الأولى في نسخة 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، يتأهل أول ستة منتخبات من أمريكا الجنوبية ويخوض السابق ملحقاً عالمياً.
عانت البرازيل في البطولات الأخيرة، فخرجت من ربع نهائي مونديال 2022 أمام كرواتيا بركلات الترجيح وكوبا أمريكا الأخيرة أمام الأوروغواي بركلات الترجيح أيضاً في يوليو.
وبعد فوز افتتاحي على بوليفيا في تصفيات 2026، انهارت البرازيل إذ منيت بأربع خسارات آخرها أمام الأرجنتين 0-1 في نوفمبر، هي الأولى على أرضها في تاريخ التصفيات.
عادت السلاسة البرازيلية الجمعة أمام الإكوادور، لكن الترجمة الميدانية لم تترجم سوى بثلاث تسديدات المرمى نجح رودريغو بزرع احداها في الشباك.
وشارك مع البرازيل في الشوط الثاني اليافع إستيفاو (17 عاما) والمخضرم لوكاس مورا بعد غياب ست سنوات.
سواريس يودّع بتعادل
وفي الجولة عينها، ودّع المهاجم لويس سواريس منتخب الأوروغواي بتعادل سلبي على أرضه أمام الباراغواي في مونتيفيديو.
وكان ابن السابعة والثلاثين قد أعلن الاثنين أنه سيعتزل اللعب دولياً بعد مسيرة مضيئة دامت 17 سنة، جعلت منه أفضل هداف في تاريخ البلاد مع 69 هدفاً في 143 مباراة دولية.
وسبق المباراة تكريم لنجم برشلونة الإسباني وليفربول الإنجليزي السابق الذي طاف في الملعب مع عائلته أمام الجماهير، فيما عُرض مقطع فيديو لتهنئته من صديقه وزميله في إنتر ميامي الأمريكي بطل العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي. وروغواي أكبر من أي لاعب. بدءا من الغد سأصبح كأي مشجع آخر».
لكن المهاجم الفذ لم ينجح برفع رصيده في المباراة الأخيرة له مع المنتخب الذي قاده إلى لقب كوبا أميركا 2011 على ملعب سنتيناريو في العاصمة.
ورغم استحواذ المضيفة على الكرة بنسبة 65 % ، لم تجد طريقها إلى شباك دفاع باراغوياني متكتل، في مباراة خشنة شهدت 24 خطأ ونال خلالها سواريس بطاقة صفراء.
وشابت مسيرة سواريس بعض الأحداث المثيرة للجدل، أبرزها عضه مدافع إيطاليا جورجو كييليني خلال مواجهة المنتخبين في الدور الأول من مونديال 2014، فأوقف لتسع مباريات دولية ومنع من أي نشاط كروي لأربعة أشهر.
وتصدر سواريس العناوين في مونديال جنوب إفريقيا 2010 عندما حرم غانا من هدف التأهل إلى الدور نصف النهائي بصده الكرة بيده عن خط المرمى في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي الثاني، ما دفع الحكم إلى طرده واحتساب ركلة جزاء لممثل إفريقيا، إلا أنه لم يستغلها عبر قائده أسامواه جيان.
وبقيت الأوروغواي وصيفة في الترتيب مع 14 نقطة، بفارق أربع عن الأرجنتين، فيما تقبع الباراغواي في المركز السابع.
دياس يجنب كولومبيا الخسارة
وأخفقت كولومبيا الثالثة بتحقيق فوزها الثالث توالياً، بعد أن منحها نجم ليفربول الإنجليزي لويس دياس التعادل على أرض البيرو في ليما.
وبعد أن افتتح ألكسندر كاينس التسجيل للمضيف في الدقيقة 68، عادل دياس برأسية قريبة في الدقيقة 82، ليصبح الفارق بينها وبين المتصدرة خمس نقاط.
وفي الجولة الثامنة الثلاثاء والأربعاء، تلعب الأرجنتين على أرض كولومبيا في مباراة مرتقبة وتحل البرازيل على الباراغواي.
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