Sunday, 08 September 2024 06:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هـدف رودريـغو يعــيد البـرازيـل إلـى ســكـة الـفــوز

9/7/2024 7:13:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كوريتيبا‭ (‬البرازيل‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أوقف‭ ‬المهاجم‭ ‬رودريغو‭ ‬تدهور‭ ‬البرازيل‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬مونديال‭ ‬2026‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬بتسجيله‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬الإكوادور‭ ‬1‭-‬0‭ ‬في‭ ‬كوريتيبا،‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬تصفيات‭ ‬المجموعة‭ ‬الموحّدة‭.‬

وفي‭ ‬ظل‭ ‬غياب‭ ‬الإلهام‭ ‬عن‭ ‬زميله‭ ‬في‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬بطل‭ ‬أوروبا‭ ‬فينيسيوس‭ ‬جونيور‭ ‬المرشح‭ ‬بقوة‭ ‬لنيل‭ ‬جائزة‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية،‭ ‬كانت‭ ‬تسديدة‭ ‬رودريغو‭ (‬23‭ ‬عاما‭) ‬كافية‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬30‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬25‭ ‬مترا‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬ويليان‭ ‬باتشو‭ ‬يحاول‭ ‬منعه،‭ ‬لمنح‭ ‬سيليساو‭ ‬الفوز‭ ‬بعد‭ ‬ثلاث‭ ‬خسارات‭ ‬توالياً،‭ ‬فارتقى‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬إلى‭ ‬الرابع‭.‬

رفع‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬عشر‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬سبع‭ ‬مباريات،‭ ‬لكنه‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬ثماني‭ ‬من‭ ‬الأرجنتين‭ ‬بطلة‭ ‬العالم‭ ‬ومتصدرة‭ ‬التصفيات‭ ‬بعد‭ ‬فوزها‭ ‬ست‭ ‬مرات‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬آخرها‭ ‬الخميس‭ ‬على‭ ‬ضيفتها‭ ‬تشيلي‭ ‬3‭-‬0‭.‬

وفيما‭ ‬ارتفع‭ ‬عدد‭ ‬المشاركين‭ ‬إلى‭ ‬48‭ ‬منتخباً‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬نسخة‭ ‬2026‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وكندا‭ ‬والمكسيك،‭ ‬يتأهل‭ ‬أول‭ ‬ستة‭ ‬منتخبات‭ ‬من‭ ‬أمريكا‭ ‬الجنوبية‭ ‬ويخوض‭ ‬السابق‭ ‬ملحقاً‭ ‬عالمياً‭.‬

عانت‭ ‬البرازيل‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬فخرجت‭ ‬من‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬مونديال‭ ‬2022‭ ‬أمام‭ ‬كرواتيا‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬وكوبا‭ ‬أمريكا‭ ‬الأخيرة‭ ‬أمام‭ ‬الأوروغواي‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬أيضاً‭ ‬في‭ ‬يوليو‭.‬

وبعد‭ ‬فوز‭ ‬افتتاحي‭ ‬على‭ ‬بوليفيا‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬2026،‭ ‬انهارت‭ ‬البرازيل‭ ‬إذ‭ ‬منيت‭ ‬بأربع‭ ‬خسارات‭ ‬آخرها‭ ‬أمام‭ ‬الأرجنتين‭ ‬0‭-‬1‭ ‬في‭ ‬نوفمبر،‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬أرضها‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬التصفيات‭.‬

عادت‭ ‬السلاسة‭ ‬البرازيلية‭ ‬الجمعة‭ ‬أمام‭ ‬الإكوادور،‭ ‬لكن‭ ‬الترجمة‭ ‬الميدانية‭ ‬لم‭ ‬تترجم‭ ‬سوى‭ ‬بثلاث‭ ‬تسديدات‭ ‬المرمى‭ ‬نجح‭ ‬رودريغو‭ ‬بزرع‭ ‬احداها‭ ‬في‭ ‬الشباك‭.‬

وشارك‭ ‬مع‭ ‬البرازيل‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬اليافع‭ ‬إستيفاو‭ (‬17‭ ‬عاما‭) ‬والمخضرم‭ ‬لوكاس‭ ‬مورا‭ ‬بعد‭ ‬غياب‭ ‬ست‭ ‬سنوات‭.‬


سواريس‭ ‬يودّع‭ ‬بتعادل‭ ‬

وفي‭ ‬الجولة‭ ‬عينها،‭ ‬ودّع‭ ‬المهاجم‭ ‬لويس‭ ‬سواريس‭ ‬منتخب‭ ‬الأوروغواي‭ ‬بتعادل‭ ‬سلبي‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬الباراغواي‭ ‬في‭ ‬مونتيفيديو‭.‬

وكان‭ ‬ابن‭ ‬السابعة‭ ‬والثلاثين‭ ‬قد‭ ‬أعلن‭ ‬الاثنين‭ ‬أنه‭ ‬سيعتزل‭ ‬اللعب‭ ‬دولياً‭ ‬بعد‭ ‬مسيرة‭ ‬مضيئة‭ ‬دامت‭ ‬17‭ ‬سنة،‭ ‬جعلت‭ ‬منه‭ ‬أفضل‭ ‬هداف‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬البلاد‭ ‬مع‭ ‬69‭ ‬هدفاً‭ ‬في‭ ‬143‭ ‬مباراة‭ ‬دولية‭.‬

وسبق‭ ‬المباراة‭ ‬تكريم‭ ‬لنجم‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسباني‭ ‬وليفربول‭ ‬الإنجليزي‭ ‬السابق‭ ‬الذي‭ ‬طاف‭ ‬في‭ ‬الملعب‭ ‬مع‭ ‬عائلته‭ ‬أمام‭ ‬الجماهير،‭ ‬فيما‭ ‬عُرض‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬لتهنئته‭ ‬من‭ ‬صديقه‭ ‬وزميله‭ ‬في‭ ‬إنتر‭ ‬ميامي‭ ‬الأمريكي‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي‭. ‬وروغواي‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬لاعب‭. ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬الغد‭ ‬سأصبح‭ ‬كأي‭ ‬مشجع‭ ‬آخر‮»‬‭.‬

لكن‭ ‬المهاجم‭ ‬الفذ‭ ‬لم‭ ‬ينجح‭ ‬برفع‭ ‬رصيده‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الأخيرة‭ ‬له‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الذي‭ ‬قاده‭ ‬إلى‭ ‬لقب‭ ‬كوبا‭ ‬أميركا‭ ‬2011‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬سنتيناريو‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭.‬

ورغم‭ ‬استحواذ‭ ‬المضيفة‭ ‬على‭ ‬الكرة‭ ‬بنسبة‭ ‬65 ‭%‬ ،‭ ‬لم‭ ‬تجد‭ ‬طريقها‭ ‬إلى‭ ‬شباك‭ ‬دفاع‭ ‬باراغوياني‭ ‬متكتل،‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬خشنة‭ ‬شهدت‭ ‬24‭ ‬خطأ‭ ‬ونال‭ ‬خلالها‭ ‬سواريس‭ ‬بطاقة‭ ‬صفراء‭.‬

وشابت‭ ‬مسيرة‭ ‬سواريس‭ ‬بعض‭ ‬الأحداث‭ ‬المثيرة‭ ‬للجدل،‭ ‬أبرزها‭ ‬عضه‭ ‬مدافع‭ ‬إيطاليا‭ ‬جورجو‭ ‬كييليني‭ ‬خلال‭ ‬مواجهة‭ ‬المنتخبين‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬مونديال‭ ‬2014،‭ ‬فأوقف‭ ‬لتسع‭ ‬مباريات‭ ‬دولية‭ ‬ومنع‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬نشاط‭ ‬كروي‭ ‬لأربعة‭ ‬أشهر‭.‬

وتصدر‭ ‬سواريس‭ ‬العناوين‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬2010‭ ‬عندما‭ ‬حرم‭ ‬غانا‭ ‬من‭ ‬هدف‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬بصده‭ ‬الكرة‭ ‬بيده‭ ‬عن‭ ‬خط‭ ‬المرمى‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬الإضافي‭ ‬الثاني،‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬الحكم‭ ‬إلى‭ ‬طرده‭ ‬واحتساب‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬لممثل‭ ‬إفريقيا،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يستغلها‭ ‬عبر‭ ‬قائده‭ ‬أسامواه‭ ‬جيان‭.‬

وبقيت‭ ‬الأوروغواي‭ ‬وصيفة‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬مع‭ ‬14‭ ‬نقطة،‭ ‬بفارق‭ ‬أربع‭ ‬عن‭ ‬الأرجنتين،‭ ‬فيما‭ ‬تقبع‭ ‬الباراغواي‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭.‬

دياس‭ ‬يجنب‭ ‬كولومبيا‭ ‬الخسارة‭ ‬

وأخفقت‭ ‬كولومبيا‭ ‬الثالثة‭ ‬بتحقيق‭ ‬فوزها‭ ‬الثالث‭ ‬توالياً،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬منحها‭ ‬نجم‭ ‬ليفربول‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لويس‭ ‬دياس‭ ‬التعادل‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬البيرو‭ ‬في‭ ‬ليما‭.‬

وبعد‭ ‬أن‭ ‬افتتح‭ ‬ألكسندر‭ ‬كاينس‭ ‬التسجيل‭ ‬للمضيف‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬68،‭ ‬عادل‭ ‬دياس‭ ‬برأسية‭ ‬قريبة‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬82،‭ ‬ليصبح‭ ‬الفارق‭ ‬بينها‭ ‬وبين‭ ‬المتصدرة‭ ‬خمس‭ ‬نقاط‭.‬

وفي‭ ‬الجولة‭ ‬الثامنة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬والأربعاء،‭ ‬تلعب‭ ‬الأرجنتين‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬كولومبيا‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬مرتقبة‭ ‬وتحل‭ ‬البرازيل‭ ‬على‭ ‬الباراغواي‭.‬

MENAFN07092024000055011008ID1108648096

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث