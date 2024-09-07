المكسيك والكاميرون يتأهلان لدور الـ16

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بوجوتا - (د ب أ): تأهل منتخبا المكسيك والكاميرون إلى دور الـ16 في بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة لكرة القدم، المقامة حاليا في كولومبيا.
وخسر المنتخب المكسيكي أمام نظيره الكولومبي صفر/1
في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة (صباح السبت بتوقيت جرينتش) ضمن منافسات الجولة الثالثة الأخيرة من المجموعة الأولى. وسجلت ماري إسبيتاليتا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 38.
ورفع المنتخب الكولومبي، الذي كان قد ضمن التأهل لدور الـ16 قبل هذه الجولة، رصيده إلى تسع نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد المنتخب المكسيكي عند أربع نقاط في المركز الثاني، ليتأهل هو الآخر لدور الـ16.
وفي مباراة أخرى تغلب منتخب الكاميرون على منتخب أستراليا بهدفين نظيفين.
وسجلت آختا توكو نجويا ونعومي إيتو هدفي المنتخب الكاميروني في الدقيقتين الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول و61.
ورفع المنتخب الكاميروني رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث، وظل منتخب أستراليا بلا نقاط في قاع الترتيب. وتأهل منتخب الكاميرون إلى دور الـ16 كأحد أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث في دور المجموعات، رغم تساويه في عدد النقاط، وفارق الأهداف، والأهداف المسجلة، والمواجهة المباشرة مع المنتخب المكسيكي الذي تفوق بسبب سجله التأديبي.
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