Sunday, 08 September 2024 06:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المكسيك والكاميرون يتأهلان لدور الـ16

9/7/2024 7:13:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بوجوتا‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬تأهل‭ ‬منتخبا‭ ‬المكسيك‭ ‬والكاميرون‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للسيدات‭ ‬تحت‭ ‬20‭ ‬سنة‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬المقامة‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬كولومبيا‭.‬

وخسر‭ ‬المنتخب‭ ‬المكسيكي‭ ‬أمام‭ ‬نظيره‭ ‬الكولومبي‭ ‬صفر‭/‬1‮
‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة‭ (‬صباح‭ ‬السبت‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتش‭) ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭. ‬وسجلت‭ ‬ماري‭ ‬إسبيتاليتا‭ ‬هدف‭ ‬المباراة‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬38‭.‬

ورفع‭ ‬المنتخب‭ ‬الكولومبي،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬ضمن‭ ‬التأهل‭ ‬لدور‭ ‬الـ16‭ ‬قبل‭ ‬هذه‭ ‬الجولة،‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬تسع‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب،‭ ‬وتوقف‭ ‬رصيد‭ ‬المنتخب‭ ‬المكسيكي‭ ‬عند‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬ليتأهل‭ ‬هو‭ ‬الآخر‭ ‬لدور‭ ‬الـ16‭.‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى‭ ‬تغلب‭ ‬منتخب‭ ‬الكاميرون‭ ‬على‭ ‬منتخب‭ ‬أستراليا‭ ‬بهدفين‭ ‬نظيفين‭.‬

وسجلت‭ ‬آختا‭ ‬توكو‭ ‬نجويا‭ ‬ونعومي‭ ‬إيتو‭ ‬هدفي‭ ‬المنتخب‭ ‬الكاميروني‭ ‬في‭ ‬الدقيقتين‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬للشوط‭ ‬الأول‭ ‬و61‭.‬

ورفع‭ ‬المنتخب‭ ‬الكاميروني‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث،‭ ‬وظل‭ ‬منتخب‭ ‬أستراليا‭ ‬بلا‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬قاع‭ ‬الترتيب‭. ‬وتأهل‭ ‬منتخب‭ ‬الكاميرون‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭ ‬كأحد‭ ‬أفضل‭ ‬4‭ ‬منتخبات‭ ‬احتلت‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات،‭ ‬رغم‭ ‬تساويه‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬النقاط،‭ ‬وفارق‭ ‬الأهداف،‭ ‬والأهداف‭ ‬المسجلة،‭ ‬والمواجهة‭ ‬المباشرة‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬المكسيكي‭ ‬الذي‭ ‬تفوق‭ ‬بسبب‭ ‬سجله‭ ‬التأديبي‭.‬

MENAFN07092024000055011008ID1108648095

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث