المكسيك والكاميرون يتأهلان لدور الـ16

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخسر‭ ‬المنتخب‭ ‬المكسيكي‭ ‬أمام‭ ‬نظيره‭ ‬الكولومبي‭ ‬صفر‭/‬1‮

‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة‭ (‬صباح‭ ‬السبت‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتش‭) ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭. ‬وسجلت‭ ‬ماري‭ ‬إسبيتاليتا‭ ‬هدف‭ ‬المباراة‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬38‭.‬

ورفع‭ ‬المنتخب‭ ‬الكولومبي،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬ضمن‭ ‬التأهل‭ ‬لدور‭ ‬الـ16‭ ‬قبل‭ ‬هذه‭ ‬الجولة،‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬تسع‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب،‭ ‬وتوقف‭ ‬رصيد‭ ‬المنتخب‭ ‬المكسيكي‭ ‬عند‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬ليتأهل‭ ‬هو‭ ‬الآخر‭ ‬لدور‭ ‬الـ16‭.‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى‭ ‬تغلب‭ ‬منتخب‭ ‬الكاميرون‭ ‬على‭ ‬منتخب‭ ‬أستراليا‭ ‬بهدفين‭ ‬نظيفين‭.‬

وسجلت‭ ‬آختا‭ ‬توكو‭ ‬نجويا‭ ‬ونعومي‭ ‬إيتو‭ ‬هدفي‭ ‬المنتخب‭ ‬الكاميروني‭ ‬في‭ ‬الدقيقتين‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬للشوط‭ ‬الأول‭ ‬و61‭.‬

ورفع‭ ‬المنتخب‭ ‬الكاميروني‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث،‭ ‬وظل‭ ‬منتخب‭ ‬أستراليا‭ ‬بلا‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬قاع‭ ‬الترتيب‭. ‬وتأهل‭ ‬منتخب‭ ‬الكاميرون‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭ ‬كأحد‭ ‬أفضل‭ ‬4‭ ‬منتخبات‭ ‬احتلت‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات،‭ ‬رغم‭ ‬تساويه‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬النقاط،‭ ‬وفارق‭ ‬الأهداف،‭ ‬والأهداف‭ ‬المسجلة،‭ ‬والمواجهة‭ ‬المباشرة‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬المكسيكي‭ ‬الذي‭ ‬تفوق‭ ‬بسبب‭ ‬سجله‭ ‬التأديبي‭.‬