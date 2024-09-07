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فرنسا وكندا ترافقان البرازيل إلى دور الـ16

9/7/2024 7:12:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بوجوتا‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬حجز‭ ‬منتخب‭ ‬فرنسا‭ ‬مقعده‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬16‭ ‬ببطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للسيدات‭ ‬تحت‭ ‬20‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬كولومبيا،‭ ‬بعدما‭ ‬احتل‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬بالبطولة‭ ‬المقامة‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬بوجوتا،‭ ‬كما‭ ‬تأهل‭ ‬أيضا‭ ‬منتخب‭ ‬كندا‭ ‬كواحد‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬أربعة‭ ‬منتخبات‭ ‬احتلت‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭. ‬وتغلب‭ ‬المنتخب‭ ‬الفرنسي‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬فيجي‭ ‬11‭/‬صفر‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة‭ (‬صباح‭ ‬السبت‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتش‭) ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات،‭ ‬والتي‭ ‬شهدت‭ ‬فوز‭ ‬البرازيل‭ ‬على‭ ‬كندا‭ ‬2‭/‬صفر‭.‬

سجلت‭ ‬أهداف‭ ‬المنتخب‭ ‬الفرنسي‭ ‬رومان‭ ‬لوجون‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الثانية،‭ ‬وليانا‭ ‬جوزيف‭ ‬أربعة‭ ‬أهداف‭ (‬سوبر‭ ‬هاتريك‭) ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬العاشرة‭ ‬والثالثة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬للشوط‭ ‬الأول‭ ‬و55‭ ‬و80‭ ‬وكلوي‭ ‬نيلر‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬13،‭ ‬وأنجلين‭ ‬ريكا‭ ‬لاعبة‭ ‬منتخب‭ ‬فيجي،‭ ‬بالخطأ‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬فريقها‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬15،‭ ‬وبولين‭ ‬هاوجو‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬41،‭ ‬ودونا‭ ‬سكانابيكو‭ (‬هدفين‭) ‬في‭ ‬الدقيقتين‭ ‬49‭ ‬و54‭ ‬وميليندا‭ ‬ميندي‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬للمباراة‭.‬

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية،‭ ‬فاز‭ ‬المنتخب‭ ‬البرازيلي‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬الكندي‭ ‬بهدفين‭ ‬نظيفين‭. ‬وسجلت‭ ‬بينديتو‭ ‬وكارول‭ ‬هدفي‭ ‬المنتخب‭ ‬البرازيلي‭ ‬في‭ ‬الدقيقتين‭ ‬35‭ ‬والتاسعة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬للمباراة‭. ‬بهذه‭ ‬النتائج‭ ‬تأهل‭ ‬منتخبا‭ ‬فرنسا‭ ‬وكندا‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭ ‬برفقة‭ ‬منتخب‭ ‬البرازيل‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬ضمن‭ ‬تأهله‭ ‬قبل‭ ‬انطلاق‭ ‬مباريات‭ ‬هذه‭ ‬الجولة‭. ‬واعتلى‭ ‬المنتخب‭ ‬البرازيلي‭ ‬قمة‭ ‬المجموعة‭ ‬برصيد‭ ‬تسع‭ ‬نقاط،‭ ‬فيما‭ ‬تواجد‭ ‬المنتخب‭ ‬الفرنسي‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬برصيد‭ ‬أربع‭ ‬نقاط،‭ ‬متفوقا‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬الكندي،‭ ‬بفارق‭ ‬المواجهات‭ ‬المباشرة،‭ ‬فيما‭ ‬ظل‭ ‬منتخب‭ ‬فيجي‭ ‬بلا‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬قاع‭ ‬الترتيب‭.‬

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