فرنسا وكندا ترافقان البرازيل إلى دور الـ16

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

سجلت‭ ‬أهداف‭ ‬المنتخب‭ ‬الفرنسي‭ ‬رومان‭ ‬لوجون‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الثانية،‭ ‬وليانا‭ ‬جوزيف‭ ‬أربعة‭ ‬أهداف‭ (‬سوبر‭ ‬هاتريك‭) ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬العاشرة‭ ‬والثالثة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬للشوط‭ ‬الأول‭ ‬و55‭ ‬و80‭ ‬وكلوي‭ ‬نيلر‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬13،‭ ‬وأنجلين‭ ‬ريكا‭ ‬لاعبة‭ ‬منتخب‭ ‬فيجي،‭ ‬بالخطأ‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬فريقها‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬15،‭ ‬وبولين‭ ‬هاوجو‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬41،‭ ‬ودونا‭ ‬سكانابيكو‭ (‬هدفين‭) ‬في‭ ‬الدقيقتين‭ ‬49‭ ‬و54‭ ‬وميليندا‭ ‬ميندي‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬للمباراة‭.‬

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية،‭ ‬فاز‭ ‬المنتخب‭ ‬البرازيلي‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬الكندي‭ ‬بهدفين‭ ‬نظيفين‭. ‬وسجلت‭ ‬بينديتو‭ ‬وكارول‭ ‬هدفي‭ ‬المنتخب‭ ‬البرازيلي‭ ‬في‭ ‬الدقيقتين‭ ‬35‭ ‬والتاسعة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬للمباراة‭. ‬بهذه‭ ‬النتائج‭ ‬تأهل‭ ‬منتخبا‭ ‬فرنسا‭ ‬وكندا‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭ ‬برفقة‭ ‬منتخب‭ ‬البرازيل‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬ضمن‭ ‬تأهله‭ ‬قبل‭ ‬انطلاق‭ ‬مباريات‭ ‬هذه‭ ‬الجولة‭. ‬واعتلى‭ ‬المنتخب‭ ‬البرازيلي‭ ‬قمة‭ ‬المجموعة‭ ‬برصيد‭ ‬تسع‭ ‬نقاط،‭ ‬فيما‭ ‬تواجد‭ ‬المنتخب‭ ‬الفرنسي‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬برصيد‭ ‬أربع‭ ‬نقاط،‭ ‬متفوقا‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬الكندي،‭ ‬بفارق‭ ‬المواجهات‭ ‬المباشرة،‭ ‬فيما‭ ‬ظل‭ ‬منتخب‭ ‬فيجي‭ ‬بلا‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬قاع‭ ‬الترتيب‭.‬