الإنتربول تسترد مطلوبا آسيويا لتنفيذ حكم قضائي صادر في حقه بتهمة غسل الأموال

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
في إطار تعزيز التعاون والتنسيق الدولي في مجال مكافحة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود وملاحقة مرتكبيها، تمكنت إدارة الشؤون الدولية والإنتربول التابعة للإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني من استرداد مطلوب من الجنسية الآسيوية من إحدى الدول، لتنفيذ حكم قضائي صادر بحقه بتهمة غسل الأموال، وذلك بعد التنسيق مع المركز الوطني للتحريات المالية. وأوضحت الإدارة أنه تم استرداد المطلوب خلال ثمانية أيام بعد إصدار تعميم دولي استنادًا إلى مذكرة القبض الدولية الصادرة عن النيابة العامة في مملكة البحرين، وذلك بعد التنسيق والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لتتبع المتهم.
وأكدت إدارة الشؤون الدولية والإنتربول أنه وفقًا لأحكام القانون، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المطلوب وتسليمه إلى المركز الوطني للتحريات المالية.
MENAFN07092024000055011008ID1108648093
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.