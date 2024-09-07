Sunday, 08 September 2024 06:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الإنتربول تسترد مطلوبا آسيويا لتنفيذ حكم قضائي صادر في حقه بتهمة غسل الأموال

9/7/2024 7:12:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬إطار‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬مكافحة‭ ‬الجرائم‭ ‬المنظمة‭ ‬والعابرة‭ ‬للحدود‭ ‬وملاحقة‭ ‬مرتكبيها،‭ ‬تمكنت‭ ‬إدارة‭ ‬الشؤون‭ ‬الدولية‭ ‬والإنتربول‭ ‬التابعة‭ ‬للإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬والأمن‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والالكتروني‭ ‬من‭ ‬استرداد‭ ‬مطلوب‭ ‬من‭ ‬الجنسية‭ ‬الآسيوية‭ ‬من‭ ‬إحدى‭ ‬الدول،‭ ‬لتنفيذ‭ ‬حكم‭ ‬قضائي‭ ‬صادر‭ ‬بحقه‭ ‬بتهمة‭ ‬غسل‭ ‬الأموال،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬المركز‭ ‬الوطني‭ ‬للتحريات‭ ‬المالية‭. ‬وأوضحت‭ ‬الإدارة‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬استرداد‭ ‬المطلوب‭ ‬خلال‭ ‬ثمانية‭ ‬أيام‭ ‬بعد‭ ‬إصدار‭ ‬تعميم‭ ‬دولي‭ ‬استنادًا‭ ‬إلى‭ ‬مذكرة‭ ‬القبض‭ ‬الدولية‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬التنسيق‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة‭ ‬لتتبع‭ ‬المتهم‭.‬

وأكدت‭ ‬إدارة‭ ‬الشؤون‭ ‬الدولية‭ ‬والإنتربول‭ ‬أنه‭ ‬وفقًا‭ ‬لأحكام‭ ‬القانون،‭ ‬تم‭ ‬اتخاذ‭ ‬كافة‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬اللازمة‭ ‬بحق‭ ‬المطلوب‭ ‬وتسليمه‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الوطني‭ ‬للتحريات‭ ‬المالية‭.‬

MENAFN07092024000055011008ID1108648093

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث