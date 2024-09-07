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عائلة ناشطة أمريكية بالضفة الغربية تتهم إسـرائـيـل بـقـتـلـهـا وتطلب تحقيقا مستقلا

9/7/2024 7:12:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) طالبت‭ ‬عائلة‭ ‬مواطنة‭ ‬تركية‭ ‬أمريكية‭ ‬قتلت‭ ‬بالرصاص‭ ‬خلال‭ ‬تظاهرة‭ ‬احتجاج‭ ‬على‭ ‬الاستيطان‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭ ‬بتحقيق‭ ‬مستقل‭ ‬في‭ ‬مقتلها‭ ‬متهمة‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بقتلها‭ ‬بطريقة‭ ‬عنيفة‭. ‬

وأصيبت‭ ‬عائشة‭ ‬نور‭ ‬إزغي‭ ‬إيغي‭ ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬26‭ ‬عاما‭ ‬برصاصة‭ ‬في‭ ‬الرأس‭ ‬خلال‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬تظاهرة‭ ‬في‭ ‬بيتا‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭ ‬الجمعة‭. ‬

وقالت‭ ‬عائلة‭ ‬الضحية‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬خطفت‭ ‬من‭ ‬حياتنا‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬طائل‭ ‬وبطريقة‭ ‬غير‭ ‬قانونية‭ ‬وعنيفة،‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‮»‬‭. ‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬عائشة‭ ‬نور‭ ‬المواطنة‭ ‬الأمريكية‭ ‬كانت‭ ‬تدافع‭ ‬بسلام‭ ‬عن‭ ‬العدالة‭ ‬عندما‭ ‬قتلت‭ ‬برصاصة‭ ‬تظهر‭ ‬مشاهد‭ ‬مصورة‭ ‬أنها‭ ‬صدرت‭ ‬عن‭ ‬مطلق‭ ‬نار‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬بيان‭ ‬العائلة‭: ‬‮«‬نناشد‭ ‬الرئيس‭ ‬بايدن‭ ‬ونائبة‭ ‬الرئيس‭ ‬هاريس‭ ‬ووزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بلينكن‭ ‬إصدار‭ ‬التعليمات‭ ‬لإجراء‭ ‬تحقيق‭ ‬مستقل‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬قتل‭ ‬غير‭ ‬قانونية‭ ‬لمواطنة‭ ‬أمريكية‭ ‬وللتحقق‭ ‬من‭ ‬محاسبة‭ ‬كاملة‭ ‬للمذنبين‮»‬‭. ‬

وزعم‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إن‭ ‬قواته‭ ‬‮«‬ردت‭ ‬بإطلاق‭ ‬النار‭ ‬باتجاه‭ ‬محرض‭ ‬رئيسي‭ ‬على‭ ‬أعمال‭ ‬عنف‭ ‬يرمي‭ ‬الحجارة‭ ‬باتجاه‭ ‬القوات‭ ‬ويشكل‭ ‬تهديدا‭ ‬لها‮»‬‭. ‬

كانت‭ ‬إيغي‭ ‬عضوة‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬التضامن‭ ‬الدولية‭ ‬المؤيدة‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬التي‭ ‬قالت‭ ‬إنها‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬بيتا‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تظاهرة‭ ‬أسبوعية‭ ‬ضد‭ ‬الاستيطان‭. ‬

وأمس،‭ ‬رفضت‭ ‬حركة‭ ‬التضامن‭ ‬الدولية‭ ‬المزاعم‭ ‬القائلة‭ ‬بأن‭ ‬الناشطين‭ ‬قاموا‭ ‬برشق‭ ‬الجنود‭ ‬بالحجارة‭ ‬ووصفتها‭ ‬بأنها‭ ‬كاذبة‭.

وأضافت‭ ‬المنظمة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬عائشة‭ ‬نور‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬متر‭ ‬من‭ ‬مكان‭ ‬وجود‭ ‬الجنود‭ ‬الإسرائيليين،‭ ‬ولم‭ ‬تكن‭ ‬هناك‭ ‬أي‭ ‬مواجهة‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬التي‭ ‬سبقت‭ ‬مقتلها‮»‬‭. ‬

وأظهرت‭ ‬لقطات‭ ‬بثتها‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أمس،‭ ‬جثة‭ ‬إيغي‭ ‬ملفوفة‭ ‬بقماش‭ ‬أزرق‭ ‬في‭ ‬ثلاجة‭ ‬الموتى‭ ‬بجوار‭ ‬جثة‭ ‬فتاة‭ ‬صغيرة‭ ‬قتلت‭ ‬أيضا‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬واقعة‭ ‬منفصلة‭ ‬بالضفة‭ ‬الغربية‭. ‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬إن‭ ‬الفتاة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬12‭ ‬عاما‭ ‬قتلت‭ ‬برصاص‭ ‬الاحتلال‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬قريوت‭ ‬قرب‭ ‬بيتا‭.

واتهم‭ ‬محافظ‭ ‬نابلس‭ ‬غسان‭ ‬دغلس‭ ‬أمس‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬بقتل‭ ‬الفتاتين‭. ‬

وقال‭ ‬للصحفيين‭ ‬‮«‬قتلتا‭ ‬بنفس‭ ‬الرصاص‭ ... ‬نناشد‭ ‬كل‭ ‬العالم‭ ‬وقف‭ ‬الحرب‭ ‬المجنونة‭ ‬على‭ ‬فلسطين‭. ‬الرصاص‭ ‬لا‭ ‬يفرق‭ ‬بين‭ ‬متضامن‭ ‬وبين‭ ‬طفلة‭ ‬فلسطينية‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬نظم‭ ‬متظاهرون‭ ‬مؤيدون‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬احتجاجات‭ ‬أسبوعية‭ ‬ضد‭ ‬مستوطنة‭ ‬إفياتار‭ ‬المطلة‭ ‬على‭ ‬بلدة‭ ‬بيتا‭ ‬والتي‭ ‬تحظى‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬وزراء‭ ‬إسرائيليين‭ ‬يمينيين‭ ‬متطرفين‭. ‬

وأكدت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أن‭ ‬إيغي‭ ‬أصيبت‭ ‬في‭ ‬الرأس‭ ‬خلال‭ ‬تظاهرة‭ ‬الجمعة،‭ ‬وأكد‭ ‬مستشفى‭ ‬رفيديا‭ ‬وفاتها‭ ‬متأثرة‭ ‬بإصابتها‭. ‬

وقالت‭ ‬تركيا‭ ‬إنها‭ ‬قتلت‭ ‬برصاص‭ ‬جنود‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬فيما‭ ‬ندد‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬أردوجان‭ ‬بهذا‭ ‬العمل‭ ‬الوحشي‭. ‬

واعتبرت‭ ‬واشنطن‭ ‬مقتل‭ ‬إيغي‭ ‬‮«‬مأسوي‮»‬‭ ‬ودعت‭ ‬إسرائيل‭ ‬حليفتها‭ ‬الوثقى،‭ ‬إلى‭ ‬التحقيق‭. ‬

إلا‭ ‬إن‭ ‬عائلة‭ ‬الضحية‭ ‬طالبت‭ ‬بتحقيق‭ ‬مستقل‭. ‬وقالت‭ ‬العائلة‭ ‬‮«‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬ظروف‭ ‬مقتل‭ ‬عائشة‭ ‬نور‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬المناسب‭ ‬إجراء‭ ‬تحقيق‭ ‬إسرائيلي‮»‬‭. ‬

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