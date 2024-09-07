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61 شهيدا خلال 48 ساعة في العدوان الإسرائيلي المتواصل على أنحاء قطاع غزة

9/7/2024 7:12:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) القاهرة‭ - ‬الوكالات‭: ‬قال‭ ‬مسعفون‭ ‬محليون‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬61‭ ‬شخصا‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬48‭ ‬ساعة‭ ‬في‭ ‬هجمات‭ ‬لجيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬أنحاء‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يخوض‭ ‬فيه‭ ‬مقاتلو‭ ‬المقاومة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬قتالا‭ ‬مع‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬في‭ ‬القطاع‭. ‬

وقال‭ ‬مسعفون‭ ‬إن‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬مدرسة‭ ‬حليمة‭ ‬السعدية‭ ‬التي‭ ‬يلوذ‭ ‬بها‭ ‬نازحون‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬جباليا‭ ‬للاجئين‭ ‬قتلت‭ ‬ثمانية‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬وأصابت‭ ‬15‭ ‬آخرين‭. ‬

وقال‭ ‬أحمد‭ ‬عبد‭ ‬ربه‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬يوجد‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬3000‭ ‬و3500‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المدرسة‭. ‬كنا‭ ‬نائمين‭ ‬عندما‭ ‬سقط‭ ‬علينا‭ ‬صاروخ‭ ‬فجأة‭. ‬استيقظنا‭ ‬مذعورين‭. ‬وجدنا‭ ‬شهداء،‭ ‬بينهم‭ ‬أطفال‭ ‬ونساء‮»‬‭.

وأظهرت‭ ‬صور‭ ‬بثتها‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الخيمة‭ ‬محترقة‭ ‬وآثار‭ ‬دماء‭ ‬على‭ ‬الفرش‭ ‬والأرض،‭ ‬وسط‭ ‬بعض‭ ‬الممتلكات‭ ‬البسيطة‭ ‬التي‭ ‬دُمرت‭ ‬أو‭ ‬احترقت‭. ‬

وزعم‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬أنه‭ ‬استهدف‭ ‬مركز‭ ‬قيادة‭ ‬لحماس‭ ‬داخل‭ ‬مجمع‭ ‬المدرسة‭. ‬واستشهد‭ ‬خمسة‭ ‬آخرون‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬على‭ ‬منزل‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭. ‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬من‭ ‬أمس،‭ ‬قتلت‭ ‬غارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬أربعة‭ ‬أشخاص‭ ‬وأصابت‭ ‬25‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬مدرسة‭ ‬عمرو‭ ‬بن‭ ‬العاص‭ ‬التي‭ ‬تؤوي‭ ‬أيضا‭ ‬عائلات‭ ‬نازحة‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬الشيخ‭ ‬رضوان‭ ‬بمدينة‭ ‬غزة،‭ ‬بحسب‭ ‬مسعفين‭. ‬

وزعم‭ ‬الاحتلال‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬الغارة‭ ‬الجوية‭ ‬استهدفت‭ ‬مركز‭ ‬قيادة‭ ‬لحماس‭ ‬في‭ ‬المجمع‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬مدرسة‭ ‬في‭ ‬السابق‭. ‬

في‭ ‬مستشفى‭ ‬شهداء‭ ‬الأقصى‭ ‬في‭ ‬دير‭ ‬البلح،‭ ‬بكى‭ ‬فلسطينيون‭ ‬أمام‭ ‬جثث‭ ‬خمسة‭ ‬من‭ ‬أقاربهم‭ ‬قتلوا‭ ‬في‭ ‬النصيرات‭. ‬

وذكر‭ ‬مسؤولون‭ ‬فلسطينيون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الصحة‭ ‬أن‭ ‬الضربات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬أودت‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬بحياة‭ ‬28‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬أنحاء‭ ‬القطاع‭ ‬أمس‭. ‬

وقالت‭ ‬الأجنحة‭ ‬العسكرية‭ ‬لحماس‭ ‬والجهاد‭ ‬وفتح‭ ‬إنها‭ ‬قاتلت‭ ‬قوات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غزة،‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬وسط‭ ‬المدينة‭ ‬وفي‭ ‬الجنوب‭ ‬بصواريخ‭ ‬مضادة‭ ‬للدبابات‭ ‬وبقذائف‭ ‬مورتر،‭ ‬وإنها‭ ‬فجرت‭ ‬قنابل‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الحالات‭ ‬لاستهداف‭ ‬دبابات‭ ‬ومركبات‭ ‬أخرى‭ ‬تابعة‭ ‬للجيش‭. ‬

في‭ ‬غضون‭ ‬ذلك‭ ‬تواصل‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬السلطات‭ ‬الصحية‭ ‬المحلية‭ ‬حملة‭ ‬لتطعيم‭ ‬640‭ ‬ألف‭ ‬طفل‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬بعد‭ ‬ظهور‭ ‬أول‭ ‬حالة‭ ‬إصابة‭ ‬بشلل‭ ‬أطفال‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬25‭ ‬عاما‭. ‬وتسمح‭ ‬فترات‭ ‬توقف‭ ‬القتال‭ ‬المحدودة‭ ‬باستمرار‭ ‬الحملة‭. ‬

وقال‭ ‬مسؤولون‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إنهم‭ ‬يحرزون‭ ‬تقدما‭ ‬إذ‭ ‬تمكنوا‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬الأطفال‭ ‬الذين‭ ‬يحتاجون‭ ‬إلى‭ ‬التطعيم‭ ‬في‭ ‬المرحلتين‭ ‬الأوليين‭ ‬بجنوب‭ ‬ووسط‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وتنتقل‭ ‬الحملة‭ ‬اليوم‭ ‬إلى‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‭. ‬وستكون‭ ‬هناك‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬جولة‭ ‬ثانية‭ ‬من‭ ‬التطعيمات‭ ‬بعد‭ ‬أربعة‭ ‬أسابيع‭ ‬من‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭. ‬

وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬إن‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المتواصل‭ ‬أدى‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬إلى‭ ‬استشهاد‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬40939‭ ‬فلسطينيا‭ ‬وإصابة‭ ‬94616،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬نزوح‭ ‬جميع‭ ‬السكان‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬2‭.‬3‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬تقريبا،‭ ‬مما‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬أزمة‭ ‬جوع‭ ‬وسط‭ ‬اتهامات‭ ‬لإسرائيل‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية‭ ‬بارتكاب‭ ‬إبادة‭ ‬جماعية‭. ‬

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