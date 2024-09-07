61 شهيدا خلال 48 ساعة في العدوان الإسرائيلي المتواصل على أنحاء قطاع غزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
القاهرة - الوكالات: قال مسعفون محليون أمس إن ما لا يقل عن 61 شخصا استشهدوا في غضون 48 ساعة في هجمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على أنحاء قطاع غزة، وذلك في وقت يخوض فيه مقاتلو المقاومة الفلسطينية قتالا مع قوات الاحتلال في القطاع.
وقال مسعفون إن غارة جوية إسرائيلية على مدرسة حليمة السعدية التي يلوذ بها نازحون في مخيم جباليا للاجئين قتلت ثمانية على الأقل وأصابت 15 آخرين.
وقال أحمد عبد ربه لفرانس برس «يوجد ما بين 3000 و3500 شخص في هذه المدرسة. كنا نائمين عندما سقط علينا صاروخ فجأة. استيقظنا مذعورين. وجدنا شهداء، بينهم أطفال ونساء».
وأظهرت صور بثتها فرانس برس الخيمة محترقة وآثار دماء على الفرش والأرض، وسط بعض الممتلكات البسيطة التي دُمرت أو احترقت.
وزعم جيش الاحتلال أنه استهدف مركز قيادة لحماس داخل مجمع المدرسة. واستشهد خمسة آخرون في هجوم على منزل في مدينة غزة.
وفي وقت لاحق من أمس، قتلت غارة إسرائيلية أربعة أشخاص وأصابت 25 آخرين في مدرسة عمرو بن العاص التي تؤوي أيضا عائلات نازحة في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، بحسب مسعفين.
وزعم الاحتلال أيضا أن الغارة الجوية استهدفت مركز قيادة لحماس في المجمع الذي كان مدرسة في السابق.
في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، بكى فلسطينيون أمام جثث خمسة من أقاربهم قتلوا في النصيرات.
وذكر مسؤولون فلسطينيون في مجال الصحة أن الضربات الإسرائيلية أودت حتى الآن بحياة 28 شخصا في شتى أنحاء القطاع أمس.
وقالت الأجنحة العسكرية لحماس والجهاد وفتح إنها قاتلت قوات إسرائيلية في مدينة غزة، في مناطق وسط المدينة وفي الجنوب بصواريخ مضادة للدبابات وبقذائف مورتر، وإنها فجرت قنابل في بعض الحالات لاستهداف دبابات ومركبات أخرى تابعة للجيش.
في غضون ذلك تواصل الأمم المتحدة بالتعاون مع السلطات الصحية المحلية حملة لتطعيم 640 ألف طفل في غزة بعد ظهور أول حالة إصابة بشلل أطفال منذ نحو 25 عاما. وتسمح فترات توقف القتال المحدودة باستمرار الحملة.
وقال مسؤولون في الأمم المتحدة إنهم يحرزون تقدما إذ تمكنوا من الوصول إلى أكثر من نصف الأطفال الذين يحتاجون إلى التطعيم في المرحلتين الأوليين بجنوب ووسط قطاع غزة.
وتنتقل الحملة اليوم إلى شمال القطاع. وستكون هناك حاجة إلى جولة ثانية من التطعيمات بعد أربعة أسابيع من الجولة الأولى.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إن العدوان الإسرائيلي المتواصل أدى حتى الآن إلى استشهاد ما لا يقل عن 40939 فلسطينيا وإصابة 94616، فضلا عن نزوح جميع السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة تقريبا، مما تسبب في أزمة جوع وسط اتهامات لإسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب إبادة جماعية.
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