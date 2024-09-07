هيئة تنظيمية بريطانية تتهم جوجل بـ((إساءة استغلال النفوذ))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وذكرت‭ ‬هيئة‭ ‬المنافسة‭ ‬والأسواق‭ (‬ CMA ‭)‬،‭ ‬أنها‭ ‬تعتقد‭ ‬أن‭ ‬جوجل‭ ‬تستخدم‭ ‬ممارسات‭ ‬مناهضة‭ ‬للمنافسة‭ ‬في‭ ‬تقنية‭ ‬الإعلانات‭ ‬المفتوحة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تفضيل‭ ‬الإعلانات‭ ‬الخاصة‭ ‬بها،‭ ‬التي‭ ‬ربما‭ ‬تضر‭ ‬بآلاف‭ ‬الناشرين‭ ‬والمعلنين‭ ‬البريطانيين‭.‬

وقالت‭ ‬جولييت‭ ‬إنسر‭ ‬القائمة‭ ‬بأعمال‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬المنافسة‭ ‬والأسواق‭: ‬‮«‬وجدناً‭ ‬مبدئياً‭ ‬أن‭ ‬جوجل‭ ‬تستخدم‭ ‬قوتها‭ ‬السوقية،‭ ‬لعرقلة‭ ‬المنافسة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالإعلانات‭ ‬التي‭ ‬يراها‭ ‬الناس‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬الشبكة‮»‬‭.‬

وأضافت‭: ‬‮«‬تتمكن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬من‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬عرض‭ ‬محتواها‭ ‬الرقمي‭ ‬بالمجان،‭ ‬أو‭ ‬بأسعار‭ ‬أرخص‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استخدام‭ ‬الإعلانات‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬كوسيلة‭ ‬لتحصيل‭ ‬الإيرادات‭. ‬تصل‭ ‬الإعلانات‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المواقع‭ ‬والتطبيقات‭ ‬إلى‭ ‬ملايين‭ ‬الأشخاص‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬ما‭ ‬يساعد‭ ‬في‭ ‬شراء‭ ‬وبيع‭ ‬السلع‭ ‬والخدمات‭.‬‮«‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬قالت‭ ‬جوجل‭ ‬إنها‭ ‬لا‭ ‬توافق‭ ‬على‭ ‬وجهة‭ ‬نظر‭ ‬هيئة‭ ‬المنافسة‭ ‬والأسواق،‭ ‬وإنها‭ ‬سترد‭ ‬وفقاً‭ ‬لذلك‭. ‬وقال‭ ‬دان‭ ‬تايلور‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬قطاع‭ ‬الإعلانات‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬جوجل‭: ‬‮»‬تساعد‭ ‬أدوات‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬الإعلان‭ ‬الخاصة‭ ‬بنا‭ ‬مواقع‭ ‬الويب‭ ‬والتطبيقات‭ ‬على‭ ‬تمويل‭ ‬محتواها،‭ ‬وتمكن‭ ‬الشركات‭ ‬بجميع‭ ‬الأحجام‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬بفعالية‭ ‬إلى‭ ‬عملاء‭ ‬جدد‮«‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬ما‭ ‬زالت‭ ‬جوجل‭ ‬ملتزمة‭ ‬بتوليد‭ ‬القيمة‭ ‬لشركائنا‭ ‬من‭ ‬الناشرين‭ ‬والمعلنين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬شديد‭ ‬التنافسية‭. ‬تقوم‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭ ‬في‭ ‬جوهرها‭ ‬على‭ ‬تفسيرات‭ ‬خاطئة‭ ‬لقطاع‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬الإعلانات‮»‬‭.‬