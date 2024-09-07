((تلغرام)) يتعهد بمعالجة أوجه الانتقاد للتطبيق

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأعلن‭ ‬دوروف‭ ‬الخطوة‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬على‭ ‬التطبيق‭ ‬لمتابعيه‭ ‬الذين‭ ‬يتجاوز‭ ‬عددهم‭ ‬12‭.‬2‭ ‬مليون‭ ‬مشترك‭. ‬وخضع‭ ‬دوروف‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬لتحقيق‭ ‬رسمي‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬باستخدام‭ ‬تلغرام‭ ‬في‭ ‬جرائم‭ ‬مثل‭ ‬الاحتيال‭ ‬وغسل‭ ‬الأموال‭ ‬ونشر‭ ‬صور‭ ‬لاستغلال‭ ‬الأطفال‭ ‬جنسياً‭.‬

وكتب‭ ‬دوروف‭ ‬على‭ ‬تلغرام‭ ‬يقول‭ ‬‮«‬99‭.‬999‭% ‬من‭ ‬مستخدمي‭ ‬تلغرام‭ ‬لا‭ ‬علاقة‭ ‬لهم‭ ‬بالجرائم،‭ ‬لكن‭ ‬0‭.‬001‭% ‬متورطون‭ ‬في‭ ‬أنشطة‭ ‬غير‭ ‬مشروعة‭ ‬يخلقون‭ ‬صورة‭ ‬سيئة‭ ‬للمنصة‭ ‬بأكملها،‭ ‬مما‭ ‬يعرض‭ ‬مصالح‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬مليار‭ ‬مستخدم‭ ‬للخطر‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لذا،‭ ‬نحن‭ ‬ملتزمون‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بتحويل‭ ‬مراقبة‭ ‬المحتوى‭ ‬على‭ ‬تلغرام‭ ‬من‭ ‬مجال‭ ‬انتقاد‭ ‬إلى‭ ‬مجال‭ ‬إشادة‮»‬‭. ‬ولم‭ ‬يوضح‭ ‬دوروف‭ ‬أي‭ ‬تفاصيل‭ ‬عن‭ ‬كيفية‭ ‬تحقيق‭ ‬ذلك،‭ ‬لكنه‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬التطبيق‭ ‬أوقف‭ ‬بالفعل‭ ‬إمكانية‭ ‬تحميل‭ ‬الوسائط‭ ‬إلى‭ ‬أداة‭ ‬تدوين‭ ‬منفصلة‭ ‬‮«‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬جهات‭ ‬مجهولة‭ ‬أساءت‭ ‬استخدامها‮»‬‭.‬