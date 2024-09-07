((إنستجرام)) تطلق خاصية كتابة التعليقات على ((القصص))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)InstagramStories

الخاصية‭ ‬الجديدة‭ ‬تسمح‭ ‬للمستخدمين‭ ‬بإمكانية‭ ‬التعليق‭ ‬على‭ ‬القصص‭ ‬المصورة،‭ ‬ما‭ ‬يخلق‭ ‬نقاشاً‭ ‬بين‭ ‬صناع‭ ‬المحتوى‭ ‬ومتابعيهم،‭ ‬وذلك‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬الاكتفاء‭ ‬بإرسال‭ ‬التعليق‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬خاصة‭ ‬ DM ‭ ‬إلى‭ ‬صانع‭ ‬المحتوى‭.‬

ولكن‭ ‬خاصية‭ ‬التعليقات‭ ‬على‭ ‬‮«‬الاستوريز‮»‬‭ ‬مازالت‭ ‬محدودة،‭ ‬فلن‭ ‬يتمكن‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬المتابعين‭ ‬من‭ ‬كتابة‭ ‬تعليق‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬القصص‭ ‬المصورة‭ ‬للمستخدم،‭ ‬إلا‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬الطرفان‭ ‬يتابع‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬الآخر‭.‬