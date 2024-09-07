((إنستجرام)) تطلق خاصية كتابة التعليقات على ((القصص))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أتاحت منصة إنستجرام لمشاركة الصور ومقاطع الفيديو، خاصية جديدة تسمح بكتابة التعليقات على المنشورات المصورة القصيرة
Instagram
Stories ، والتي تختفي بعد 24 ساعة من نشرها.
الخاصية الجديدة تسمح للمستخدمين بإمكانية التعليق على القصص المصورة، ما يخلق نقاشاً بين صناع المحتوى ومتابعيهم، وذلك بدلاً من الاكتفاء بإرسال التعليق في رسالة خاصة DM إلى صانع المحتوى.
ولكن خاصية التعليقات على «الاستوريز» مازالت محدودة، فلن يتمكن أي من المتابعين من كتابة تعليق عام على القصص المصورة للمستخدم، إلا إذا كان الطرفان يتابع كل منهما الآخر.
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