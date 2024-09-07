دراسة علمية بحرينية لأتمتة ترخيص الخرائط الهندسية وإدارة الطاقة للمباني السكنية عن طريق الذكاء الاصطناعي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
اقترحت دراسة علمية في جامعة البحرين عملية أتمتة ترخيص الخرائط الهندسية وإدارة الطاقة للمباني السكنية عن طريق استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي واستخدام خاصية التعلم العميق للخرائط الهندسية في مرحلة الترخيص وقبل عملية البناء. حيث عرض الدكتور عائد خليل شحادة طالب الدكتوراه في جامعة البحرين، دراسة علمية طموحة تركز على أتمتة عملية ترخيص المخططات الهندسية للمباني السكنية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق.
وتهدف هذه الدراسة إلى تطوير نموذج قادر على التعرف تلقائيًا على المخططات الهندسية للمباني السكنية واستخراج المعلومات الفنية والهندسية اللازمة دون الحاجة إلى تدخل بشري. كما يستطيع هذا النموذج اتخاذ قرار آلي بالموافقة على منح الترخيص أو رفضه بناءً على مجموعة معايير البناء والتنظيم المعتمدة في مملكة البحرين.
وقد أشرف على هذا العمل البحثي البروفيسور إبراهيم مطر من جامعة البحرين، وهو خبير بارز في مجال الهندسة والذكاء الاصطناعي، وله إسهامات علمية وتطبيقية متعددة في هذه المجالات. وتأتي هذه الدراسة لتؤكد الجهود المبذولة لتطوير الحلول التكنولوجية المبتكرة في مجال الهندسة والبناء.
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