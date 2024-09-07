دراسة علمية بحرينية لأتمتة ترخيص الخرائط الهندسية وإدارة الطاقة للمباني السكنية عن طريق الذكاء الاصطناعي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتهدف‭ ‬هذه‭ ‬الدراسة‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬نموذج‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬التعرف‭ ‬تلقائيًا‭ ‬على‭ ‬المخططات‭ ‬الهندسية‭ ‬للمباني‭ ‬السكنية‭ ‬واستخراج‭ ‬المعلومات‭ ‬الفنية‭ ‬والهندسية‭ ‬اللازمة‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬تدخل‭ ‬بشري‭. ‬كما‭ ‬يستطيع‭ ‬هذا‭ ‬النموذج‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرار‭ ‬آلي‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬منح‭ ‬الترخيص‭ ‬أو‭ ‬رفضه‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬معايير‭ ‬البناء‭ ‬والتنظيم‭ ‬المعتمدة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وقد‭ ‬أشرف‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬البحثي‭ ‬البروفيسور‭ ‬إبراهيم‭ ‬مطر‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين،‭ ‬وهو‭ ‬خبير‭ ‬بارز‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الهندسة‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬وله‭ ‬إسهامات‭ ‬علمية‭ ‬وتطبيقية‭ ‬متعددة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المجالات‭. ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الدراسة‭ ‬لتؤكد‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬لتطوير‭ ‬الحلول‭ ‬التكنولوجية‭ ‬المبتكرة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الهندسة‭ ‬والبناء‭.‬