وزيرة الشباب: مشروع سفراء الشباب البحريني يسهم في تأهيل عدد من القيادات الوطنية الشابة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأوضحت‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬أن‭ ‬الهدف‭ ‬الأساسي‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬هو‭ ‬تأهيل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القيادات‭ ‬الوطنية‭ ‬الشابة‭ ‬القادرة‭ ‬على‭ ‬إبراز‭ ‬دور‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬بالشكل‭ ‬الأمثل،‭ ‬وإثراء‭ ‬النقاشات‭ ‬التي‭ ‬تحدث‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬إكساب‭ ‬الشباب‭ ‬المعارف‭ ‬الأساسية‭ ‬اللازمة‭ ‬للتمثيل‭ ‬الخارجي،‭ ‬وتعزيز‭ ‬حضورهم‭ ‬ورفدهم‭ ‬بالمزيد‭ ‬من‭ ‬الخبرات‭ ‬والمهارات‭. ‬

ووقفت‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬أثناء‭ ‬اللقاء‭ ‬على‭ ‬نتائج‭ ‬الدورات‭ ‬التي‭ ‬خاضها‭ ‬أعضاء‭ ‬مشروع‭ ‬سفراء‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬والتي‭ ‬اهتمت‭ ‬بتطوير‭ ‬مهاراتهم‭ ‬وقدراتهم‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المجالات،‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬الدورات‭ ‬في‭ ‬قواعد‭ ‬البروتوكول‭ ‬والتخاطب‭ ‬والتحدث‭ ‬والهوية‭ ‬الوطنية‭. ‬واستمعت‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬إلى‭ ‬تطلعات‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬وراء‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المشروع‭ ‬ورؤيتهم‭ ‬حول‭ ‬المشاركة‭ ‬مع‭ ‬أقرانهم‭ ‬في‭ ‬الملتقيات‭ ‬الشبابية،‭ ‬والسبل‭ ‬المثلى‭ ‬لعكس‭ ‬الصورة‭ ‬المشرقة‭ ‬عن‭ ‬شباب‭ ‬المملكة‭.‬

ومن‭ ‬جانبهم‭ ‬أعرب‭ ‬أعضاء‭ ‬سفراء‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬عن‭ ‬تقديرهم‭ ‬لدعم‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬ووقوفها‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬رحلتهم‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬دورهم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬معربين‭ ‬عن‭ ‬سعادتهم‭ ‬باختيارهم‭ ‬ليكونوا‭ ‬سفراء‭ ‬للشباب‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الملتقيات‭ ‬والتجمعات‭ ‬الشبابية،‭ ‬مؤكدين‭ ‬سعيهم‭ ‬لتحقيق‭ ‬تأثير‭ ‬إيجابي‭ ‬في‭ ‬أقرانهم‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬وإلهامهم‭ ‬والتشارك‭ ‬معهم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تطوير‭ ‬مهاراتهم‭ ‬وقدراتهم‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬التنمية‭ ‬ووضع‭ ‬حلول‭ ‬لجميع‭ ‬التحديات‭. ‬