وزيرة الشباب: مشروع سفراء الشباب البحريني يسهم في تأهيل عدد من القيادات الوطنية الشابة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
التقت روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب مع أعضاء النسخة الثانية من مشروع سفراء الشباب البحريني وهم سلمان أحمد زايد، عائشة طارق الشروقي، وزينب السيد شبر أحمد، وذلك بمناسبة اختيارهم لتمثيل المملكة في عدد من المحافل والملتقيات الشبابية.
وأوضحت وزيرة شؤون الشباب أن الهدف الأساسي من هذا البرنامج هو تأهيل عدد من القيادات الوطنية الشابة القادرة على إبراز دور الشباب البحريني في المحافل الإقليمية والدولية بالشكل الأمثل، وإثراء النقاشات التي تحدث في المحافل الإقليمية والدولية في مختلف المجالات علاوة على إكساب الشباب المعارف الأساسية اللازمة للتمثيل الخارجي، وتعزيز حضورهم ورفدهم بالمزيد من الخبرات والمهارات.
ووقفت وزيرة شؤون الشباب أثناء اللقاء على نتائج الدورات التي خاضها أعضاء مشروع سفراء الشباب البحريني والتي اهتمت بتطوير مهاراتهم وقدراتهم في عدد من المجالات، فضلًا عن الدورات في قواعد البروتوكول والتخاطب والتحدث والهوية الوطنية. واستمعت وزيرة شؤون الشباب إلى تطلعات الشباب من وراء المشاركة في المشروع ورؤيتهم حول المشاركة مع أقرانهم في الملتقيات الشبابية، والسبل المثلى لعكس الصورة المشرقة عن شباب المملكة.
ومن جانبهم أعرب أعضاء سفراء الشباب البحريني عن تقديرهم لدعم وزيرة شؤون الشباب ووقوفها إلى جانب الشباب في رحلتهم نحو تعزيز دورهم في مختلف المجالات، معربين عن سعادتهم باختيارهم ليكونوا سفراء للشباب البحريني في مختلف الملتقيات والتجمعات الشبابية، مؤكدين سعيهم لتحقيق تأثير إيجابي في أقرانهم من مختلف دول العالم وإلهامهم والتشارك معهم من أجل تطوير مهاراتهم وقدراتهم والمشاركة في عمليات التنمية ووضع حلول لجميع التحديات.
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