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بدء العام الأكاديمي الجديد في جامعة البحرين اليوم الأحد

9/7/2024 7:12:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يبدأ‭ ‬العام‭ ‬الأكاديمي‭ ‬الجديد‭ ‬لطلبة‭ ‬المرحلة‭ ‬الجامعية‭ ‬الأولى‭ ‬وطلبة‭ ‬الدراسات‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬الموافق‭ ‬8‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024م،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أسبوع‭ ‬التهيئة‭ ‬للطلبة‭ ‬المستجدين‭ ‬الذي‭ ‬امتد‭ ‬من‭ ‬الثاني‭ ‬إلى‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭.‬

ورحب‭ ‬الدكتور‭ ‬فؤاد‭ ‬محمد‭ ‬الأنصاري‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬بجميع‭ ‬الطلبة،‭ ‬وخص‭ ‬بالتهنئة‭ ‬الطلبة‭ ‬المستجدين‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬أهنئكم‭ ‬بالوصول‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬المحطة‭ ‬الفارقة‭ ‬من‭ ‬حياتكم‭ ‬العلمية‭ ‬التي‭ ‬يسعى‭ ‬فيها‭ ‬الطالب‭ ‬إلى‭ ‬اكتساب‭ ‬المعرفة‭ ‬التخصصية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الأساليب‭ ‬العلمية،‭ ‬والتفكير‭ ‬النقدي،‭ ‬وحل‭ ‬المشكلات،‭ ‬والتحليل‭ ‬الإبداعي‮»‬‭.‬

وقد‭ ‬قام‭ ‬نحو‭ ‬3400‭ ‬طالب‭ ‬من‭ ‬الطلبة‭ ‬المستجدين‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬بتأدية‭ ‬امتحان‭ ‬الإعفاء‭ ‬من‭ ‬البرنامج‭ ‬التمهيدي‭ ‬في‭ ‬اللغة‭ ‬الإنجليزية،‭ ‬يومي‭ ‬الإثنين‭ ‬والثلاثاء‭ ‬الماضيين‭ (‬2-3‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024م‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬للإعفاء‭ ‬من‭ ‬البرنامج‭ ‬التمهيدي‭ ‬أو‭ ‬تحديد‭ ‬مدة‭ ‬البرنامج‭ ‬لكل‭ ‬طالب‭ (‬فصل‭ ‬واحد‭ ‬أو‭ ‬فصلين‭ ‬دراسيين‭). ‬

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