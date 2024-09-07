بدء العام الأكاديمي الجديد في جامعة البحرين اليوم الأحد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
يبدأ العام الأكاديمي الجديد لطلبة المرحلة الجامعية الأولى وطلبة الدراسات العليا في جامعة البحرين يوم الأحد الموافق 8 سبتمبر 2024م، وذلك بعد أسبوع التهيئة للطلبة المستجدين الذي امتد من الثاني إلى الخامس من شهر سبتمبر الجاري.
ورحب الدكتور فؤاد محمد الأنصاري رئيس جامعة البحرين بجميع الطلبة، وخص بالتهنئة الطلبة المستجدين قائلاً: «أهنئكم بالوصول إلى هذه المحطة الفارقة من حياتكم العلمية التي يسعى فيها الطالب إلى اكتساب المعرفة التخصصية، من خلال الأساليب العلمية، والتفكير النقدي، وحل المشكلات، والتحليل الإبداعي».
وقد قام نحو 3400 طالب من الطلبة المستجدين في الجامعة بتأدية امتحان الإعفاء من البرنامج التمهيدي في اللغة الإنجليزية، يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين (2-3 سبتمبر 2024م)، وذلك للإعفاء من البرنامج التمهيدي أو تحديد مدة البرنامج لكل طالب (فصل واحد أو فصلين دراسيين).
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