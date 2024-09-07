ختام الهاكاثون الخليجي لتوظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
اختتمت أمس السبت فعاليات الهاكاثون الخليجي لتوظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم العام في دورته الثانية، التي استضافتها مملكة البحرين بتنظيم من مكتب التربية العربي لدول الخليج بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بحضور الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم، والدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج، والدكتور سعد بن سعود آل فهيد رئيس جامعة الخليج العربي، وعدد من مسؤولي الوزارة والأكاديميين والباحثين.
وفي كلمته خلال الحفل الختامي أشاد الوزير بالفعالية ومحتواها وأهدافها، التي تنسجم مع جهود وزارات التربية والتعليم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتضمين الذكاء الاصطناعي ضمن المناهج الدراسية والأنشطة الطلابية، مؤكداً حرص وزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين على تعزيز التعاون مع مكتب التربية العربي لدول الخليج، الذي يضطلع بدور بارز في توطيد العلاقات وتبادل الخبرات التربوية والتعليمية بين الدول الأعضاء بالمكتب.
وأكد الوزير أهمية نشر ثقافة الذكاء الاصطناعي الذي يتكامل مع الفكر الإبداعي الإنساني، وتوعية الطلبة وتشجيعهم على استثمار هذه التقنية الحديثة، لما لذلك من أهمية في الارتقاء بعملية التعليم والتعلّم.
من جانبه، ثمّن المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج ما تقدمه مملكة البحرين ممثلةً بوزارة التربية والتعليم من دعم كبير لمختلف أنشطة المكتب وبرامجه، مشيراً إلى أن الهاكاثون الطلابي يندرج ضمن سلسلة البرامج المتسقة في أهدافها مع متطلبات العصر الحديث وتطلعات المستقبل، التي يطرحها المكتب بناءً على دراسات لخبراء وتواصل مستمر مع الجهات المعنية بالدول الأعضاء.
وتم في ختام الحفل إعلان نتائج المسابقة المقامة ضمن الهاكاثون، وتكريم الفرق الطلابية الفائزة.
يذكر أن الهاكاثون الخليجي لتوظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم العام في دورته الثانية في مملكة البحرين قد شهد مشاركة 34 طالباً وطالبة من المتميزين بالمرحلة الثانوية في الدول الأعضاء بالمكتب، ضمن 6 فرق، بهدف تطوير قدراتهم في مجال استثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتخطيط لإنشاء المشروعات المبتكرة المعتمدة على التكنولوجيا.
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