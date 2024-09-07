ختام الهاكاثون الخليجي لتوظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬كلمته‭ ‬خلال‭ ‬الحفل‭ ‬الختامي‭ ‬أشاد‭ ‬الوزير‭ ‬بالفعالية‭ ‬ومحتواها‭ ‬وأهدافها،‭ ‬التي‭ ‬تنسجم‭ ‬مع‭ ‬جهود‭ ‬وزارات‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬لتضمين‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬ضمن‭ ‬المناهج‭ ‬الدراسية‭ ‬والأنشطة‭ ‬الطلابية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬حرص‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬مكتب‭ ‬التربية‭ ‬العربي‭ ‬لدول‭ ‬الخليج،‭ ‬الذي‭ ‬يضطلع‭ ‬بدور‭ ‬بارز‭ ‬في‭ ‬توطيد‭ ‬العلاقات‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬التربوية‭ ‬والتعليمية‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬بالمكتب‭.‬

وأكد‭ ‬الوزير‭ ‬أهمية‭ ‬نشر‭ ‬ثقافة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬الذي‭ ‬يتكامل‭ ‬مع‭ ‬الفكر‭ ‬الإبداعي‭ ‬الإنساني،‭ ‬وتوعية‭ ‬الطلبة‭ ‬وتشجيعهم‭ ‬على‭ ‬استثمار‭ ‬هذه‭ ‬التقنية‭ ‬الحديثة،‭ ‬لما‭ ‬لذلك‭ ‬من‭ ‬أهمية‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بعملية‭ ‬التعليم‭ ‬والتعلّم‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬ثمّن‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمكتب‭ ‬التربية‭ ‬العربي‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬ما‭ ‬تقدمه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ممثلةً‭ ‬بوزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬كبير‭ ‬لمختلف‭ ‬أنشطة‭ ‬المكتب‭ ‬وبرامجه،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الهاكاثون‭ ‬الطلابي‭ ‬يندرج‭ ‬ضمن‭ ‬سلسلة‭ ‬البرامج‭ ‬المتسقة‭ ‬في‭ ‬أهدافها‭ ‬مع‭ ‬متطلبات‭ ‬العصر‭ ‬الحديث‭ ‬وتطلعات‭ ‬المستقبل،‭ ‬التي‭ ‬يطرحها‭ ‬المكتب‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬دراسات‭ ‬لخبراء‭ ‬وتواصل‭ ‬مستمر‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بالدول‭ ‬الأعضاء‭.‬

وتم‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬الحفل‭ ‬إعلان‭ ‬نتائج‭ ‬المسابقة‭ ‬المقامة‭ ‬ضمن‭ ‬الهاكاثون،‭ ‬وتكريم‭ ‬الفرق‭ ‬الطلابية‭ ‬الفائزة‭. ‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬الهاكاثون‭ ‬الخليجي‭ ‬لتوظيف‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬قد‭ ‬شهد‭ ‬مشاركة‭ ‬34‭ ‬طالباً‭ ‬وطالبة‭ ‬من‭ ‬المتميزين‭ ‬بالمرحلة‭ ‬الثانوية‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬بالمكتب،‭ ‬ضمن‭ ‬6‭ ‬فرق،‭ ‬بهدف‭ ‬تطوير‭ ‬قدراتهم‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬استثمار‭ ‬تقنيات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬والتخطيط‭ ‬لإنشاء‭ ‬المشروعات‭ ‬المبتكرة‭ ‬المعتمدة‭ ‬على‭ ‬التكنولوجيا‭.‬