Sunday, 08 September 2024 06:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ختام الهاكاثون الخليجي لتوظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم

9/7/2024 7:12:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اختتمت‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬فعاليات‭ ‬الهاكاثون‭ ‬الخليجي‭ ‬لتوظيف‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬الثانية،‭ ‬التي‭ ‬استضافتها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬مكتب‭ ‬التربية‭ ‬العربي‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬بحضور‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬والدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬العاصمي‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬مكتب‭ ‬التربية‭ ‬العربي‭ ‬لدول‭ ‬الخليج،‭ ‬والدكتور‭ ‬سعد‭ ‬بن‭ ‬سعود‭ ‬آل‭ ‬فهيد‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬مسؤولي‭ ‬الوزارة‭ ‬والأكاديميين‭ ‬والباحثين‭.‬

وفي‭ ‬كلمته‭ ‬خلال‭ ‬الحفل‭ ‬الختامي‭ ‬أشاد‭ ‬الوزير‭ ‬بالفعالية‭ ‬ومحتواها‭ ‬وأهدافها،‭ ‬التي‭ ‬تنسجم‭ ‬مع‭ ‬جهود‭ ‬وزارات‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬لتضمين‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬ضمن‭ ‬المناهج‭ ‬الدراسية‭ ‬والأنشطة‭ ‬الطلابية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬حرص‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬مكتب‭ ‬التربية‭ ‬العربي‭ ‬لدول‭ ‬الخليج،‭ ‬الذي‭ ‬يضطلع‭ ‬بدور‭ ‬بارز‭ ‬في‭ ‬توطيد‭ ‬العلاقات‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬التربوية‭ ‬والتعليمية‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬بالمكتب‭.‬

وأكد‭ ‬الوزير‭ ‬أهمية‭ ‬نشر‭ ‬ثقافة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬الذي‭ ‬يتكامل‭ ‬مع‭ ‬الفكر‭ ‬الإبداعي‭ ‬الإنساني،‭ ‬وتوعية‭ ‬الطلبة‭ ‬وتشجيعهم‭ ‬على‭ ‬استثمار‭ ‬هذه‭ ‬التقنية‭ ‬الحديثة،‭ ‬لما‭ ‬لذلك‭ ‬من‭ ‬أهمية‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بعملية‭ ‬التعليم‭ ‬والتعلّم‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬ثمّن‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمكتب‭ ‬التربية‭ ‬العربي‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬ما‭ ‬تقدمه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ممثلةً‭ ‬بوزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬كبير‭ ‬لمختلف‭ ‬أنشطة‭ ‬المكتب‭ ‬وبرامجه،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الهاكاثون‭ ‬الطلابي‭ ‬يندرج‭ ‬ضمن‭ ‬سلسلة‭ ‬البرامج‭ ‬المتسقة‭ ‬في‭ ‬أهدافها‭ ‬مع‭ ‬متطلبات‭ ‬العصر‭ ‬الحديث‭ ‬وتطلعات‭ ‬المستقبل،‭ ‬التي‭ ‬يطرحها‭ ‬المكتب‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬دراسات‭ ‬لخبراء‭ ‬وتواصل‭ ‬مستمر‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بالدول‭ ‬الأعضاء‭.‬

وتم‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬الحفل‭ ‬إعلان‭ ‬نتائج‭ ‬المسابقة‭ ‬المقامة‭ ‬ضمن‭ ‬الهاكاثون،‭ ‬وتكريم‭ ‬الفرق‭ ‬الطلابية‭ ‬الفائزة‭. ‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬الهاكاثون‭ ‬الخليجي‭ ‬لتوظيف‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬قد‭ ‬شهد‭ ‬مشاركة‭ ‬34‭ ‬طالباً‭ ‬وطالبة‭ ‬من‭ ‬المتميزين‭ ‬بالمرحلة‭ ‬الثانوية‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬بالمكتب،‭ ‬ضمن‭ ‬6‭ ‬فرق،‭ ‬بهدف‭ ‬تطوير‭ ‬قدراتهم‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬استثمار‭ ‬تقنيات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬والتخطيط‭ ‬لإنشاء‭ ‬المشروعات‭ ‬المبتكرة‭ ‬المعتمدة‭ ‬على‭ ‬التكنولوجيا‭.‬

MENAFN07092024000055011008ID1108648083

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث