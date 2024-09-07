سقوط أجزاء من سقف منزل آيل للسقوط بمدينة عيسى

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





تساقطت‭ ‬أجزاء‭ ‬من‭ ‬سقف‭ ‬منزل‭ ‬عائلة‭ ‬بحرينية‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أية‭ ‬إصابة‭ ‬بشرية‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تمكنت‭ ‬فيه‭ ‬إحدى‭ ‬القاطنات‭ ‬من‭ ‬الفرار‭ ‬حال‭ ‬إحساسها‭ ‬بسقوط‭ ‬قطعة‭ ‬القالب‭ ‬الإسمنتي‭ ‬في‭ ‬المنزل‭ ‬المتصدع‭.‬

وبحسب‭ ‬مبارك‭ ‬فرج‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الجنوبية‭ ‬أنه‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬خاطب‭ ‬الجهة‭ ‬المعنية‭ ‬بمعالجة‭ ‬هذا‭ ‬البيت‭ ‬من‭ ‬التصدعات‭ ‬البائنة‭ ‬على‭ ‬جدرانه‭ ‬في‭ ‬طريق‭ ‬1432‭ ‬مجمع‭ ‬814‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬الاكتراث‭ ‬بمناشدته‭ ‬سوى‭ ‬إرسال‭ ‬لجنة‭ ‬لمعاينته‭ ‬من‭ ‬الخارج‭ ‬فقط‭.‬

وأردف‭: ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬البيت‭ ‬مدرج‭ ‬ضمن‭ ‬البيوت‭ ‬الآيلة‭ ‬للسقوط‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة،‭ ‬بيد‭ ‬أنه‭ ‬ظل‭ ‬يعاني‭ ‬كما‭ ‬البيوت‭ ‬الثمانية‭ ‬الأخرى‭ ‬الآيلة‭ ‬للسقوط‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬نفسها‭.‬

وأضاف‭: ‬في‭ ‬فيديو‭ ‬تم‭ ‬بثه‭ ‬قبل‭ ‬حوالي‭ ‬شهرين‭ ‬حذرت‭ ‬من‭ ‬سقوط‭ ‬السقف‭ ‬بعد‭ ‬بدء‭ ‬تصّدع‭ ‬طبقة‭ ‬الجبس‭ ‬وسقوط‭ ‬بعض‭ ‬أجزائها‭ ‬الصغيرة‭ ‬على‭ ‬أرضية‭ ‬المنزل‭ ‬وبالرغم‭ ‬من‭ ‬محاولة‭ ‬وضع‭ (‬استيكر‭ ‬لاصق‭) ‬على‭ ‬صدع‭ ‬الجبس‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬لم‭ ‬تجدِ‭ ‬نفعا،‭ ‬حيث‭ ‬رأيت‭ ‬اليوم‭ ‬واقع‭ ‬ما‭ ‬كنت‭ ‬أتوقعه‭ ‬مسبقا‭.‬

ويخشى‭ ‬فرج‭ ‬أن‭ ‬ينهار‭ ‬المنزل‭ ‬على‭ ‬قاطنيه‭ ‬مع‭ ‬قدوم‭ ‬موسم‭ ‬الأمطار‭ ‬إن‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬تداركه‭ ‬ويقع‭ ‬مالا‭ ‬يحسب‭ ‬عقباه،‭ ‬داعيا‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬لسرعة‭ ‬التحرك‭ ‬في‭ ‬حل‭ ‬هذه‭ ‬المشكلة‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬علاجها‭ ‬بشكل‭ ‬مستعجل‭ ‬ضمن‭ ‬مشروع‭ ‬البيوت‭ ‬الآيلة‭ ‬للسقوط‭.‬