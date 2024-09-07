سقوط أجزاء من سقف منزل آيل للسقوط بمدينة عيسى

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: محمد القصاص
تساقطت أجزاء من سقف منزل عائلة بحرينية أمس السبت بمدينة عيسى من دون أية إصابة بشرية في الوقت الذي تمكنت فيه إحدى القاطنات من الفرار حال إحساسها بسقوط قطعة القالب الإسمنتي في المنزل المتصدع.
وبحسب مبارك فرج عضو مجلس بلدي الجنوبية أنه سبق أن خاطب الجهة المعنية بمعالجة هذا البيت من التصدعات البائنة على جدرانه في طريق 1432 مجمع 814 بمدينة عيسى إلا أنه لم يتم الاكتراث بمناشدته سوى إرسال لجنة لمعاينته من الخارج فقط.
وأردف: من المفترض أن هذا البيت مدرج ضمن البيوت الآيلة للسقوط منذ فترة طويلة، بيد أنه ظل يعاني كما البيوت الثمانية الأخرى الآيلة للسقوط في المنطقة نفسها.
وأضاف: في فيديو تم بثه قبل حوالي شهرين حذرت من سقوط السقف بعد بدء تصّدع طبقة الجبس وسقوط بعض أجزائها الصغيرة على أرضية المنزل وبالرغم من محاولة وضع (استيكر لاصق) على صدع الجبس إلا أنها لم تجدِ نفعا، حيث رأيت اليوم واقع ما كنت أتوقعه مسبقا.
ويخشى فرج أن ينهار المنزل على قاطنيه مع قدوم موسم الأمطار إن لم يتم تداركه ويقع مالا يحسب عقباه، داعيا الجهات المعنية لسرعة التحرك في حل هذه المشكلة التي من المفترض أن يتم علاجها بشكل مستعجل ضمن مشروع البيوت الآيلة للسقوط.
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