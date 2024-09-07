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فوز فارس العالم ناصر بن حمد ببطولة العالم للقدرة

9/7/2024 7:12:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الملك: إنجاز تاريخي عالمي رفع اسم المملكة عاليا

ولي العهد رئيس الوزراء: مواصلة تعزيز مكانة البحرين رياضيا

تلقى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬اتصالاً‭ ‬هاتفيّاً‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬هنأ‭ ‬فيه‭ ‬جلالته‭ ‬بفوز‭ ‬فارس‭ ‬العالم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬قائد‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬للقدرة،‭ ‬ببطولة‭ ‬العالم‭ ‬للقدرة‭ ‬لمسافة‭ ‬160‭ ‬كلم،‭ ‬والتي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬مونبازير‭ ‬بالجمهورية‭ ‬الفرنسية‭ ‬الصديقة‭.‬

وخلال‭ ‬الاتصال،‭ ‬أشاد‭ ‬جلالته‭ ‬بما‭ ‬يوليه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬من‭ ‬متابعة‭ ‬مستمرة‭ ‬واهتمام‭ ‬متواصل‭ ‬بدعم‭ ‬القطاع‭ ‬الرياضي‭ ‬بالمملكة‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬تقدم‭ ‬رياضة‭ ‬القدرة‭ ‬البحرينية‭ ‬وبلوغها‭ ‬المستويات‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬شغف‭ ‬أبناء‭ ‬الوطن‭ ‬وطموحهم‭ ‬المتزايد‭ ‬نحو‭ ‬اعتلاء‭ ‬منصات‭ ‬التتويج‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المحافل‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭.‬

وأثنى‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يوالي‭ ‬بذله‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬من‭ ‬منجزات‭ ‬رياضية‭ ‬وتحقيقه‭ ‬اللقب‭ ‬العالمي‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬بكل‭ ‬جدارة‭ ‬وسط‭ ‬ما‭ ‬شهدته‭ ‬البطولة‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬قوية،‭ ‬معرباً‭ ‬جلالته‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بهذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬التاريخي‭ ‬العالمي‭ ‬الذي‭ ‬رفع‭ ‬اسم‭ ‬المملكة‭ ‬عاليًا‭ ‬تأكيدًا‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬رياضة‭ ‬القدرة‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬متقدمة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أعرب‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لما‭ ‬يحظى‭ ‬به‭ ‬القطاع‭ ‬الرياضي‭ ‬من‭ ‬دعمٍ‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬انعكس‭ ‬على‭ ‬نيل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجوائز‭ ‬وتحقيق‭ ‬البطولات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الفعاليات‭ ‬الرياضية،‭ ‬مثمنًا‭ ‬سموه‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬يوليه‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الرياضي‭ ‬خاصة‭ ‬سباقات‭ ‬القدرة،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬تمنياته‭ ‬للفريق‭ ‬الملكي‭ ‬للقدرة‭ ‬بقيادة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬بمواصلة‭ ‬تحقيق‭ ‬المنجزات‭ ‬والنجاحات‭. ‬

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