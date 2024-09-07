فوز فارس العالم ناصر بن حمد ببطولة العالم للقدرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الملك: إنجاز تاريخي عالمي رفع اسم المملكة عاليا
ولي العهد رئيس الوزراء: مواصلة تعزيز مكانة البحرين رياضيا
تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، اتصالاً هاتفيّاً من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، هنأ فيه جلالته بفوز فارس العالم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة، ببطولة العالم للقدرة لمسافة 160 كلم، والتي أقيمت في مونبازير بالجمهورية الفرنسية الصديقة.
وخلال الاتصال، أشاد جلالته بما يوليه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من متابعة مستمرة واهتمام متواصل بدعم القطاع الرياضي بالمملكة والحرص على تقدم رياضة القدرة البحرينية وبلوغها المستويات المتميزة التي تعكس شغف أبناء الوطن وطموحهم المتزايد نحو اعتلاء منصات التتويج في شتى المحافل الإقليمية والدولية.
وأثنى جلالة الملك المعظم على ما يوالي بذله سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة من منجزات رياضية وتحقيقه اللقب العالمي للمرة الثانية بكل جدارة وسط ما شهدته البطولة من منافسات قوية، معرباً جلالته عن بالغ الفخر والاعتزاز بهذا الإنجاز التاريخي العالمي الذي رفع اسم المملكة عاليًا تأكيدًا على ما تحظى به رياضة القدرة من مكانة متقدمة في مملكة البحرين.
من جهته، أعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن بالغ الشكر والتقدير لما يحظى به القطاع الرياضي من دعمٍ كبير من حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، وهو ما انعكس على نيل مملكة البحرين العديد من الجوائز وتحقيق البطولات في مختلف الفعاليات الرياضية، مثمنًا سموه الدور الذي يوليه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في مواصلة تعزيز مكانة مملكة البحرين على الصعيد الرياضي خاصة سباقات القدرة، معربًا عن تمنياته للفريق الملكي للقدرة بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد بمواصلة تحقيق المنجزات والنجاحات.
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