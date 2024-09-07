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منتخبنا بطلا للخليج للمرة الأولى في تاريخه

9/7/2024 7:12:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬الذهبة‭ ‬وعلي‭ ‬ميرزا‭

‬تصوير‭: ‬محمد‭ ‬سرحان


حقق‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بطولة‭ ‬الخليج‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬المستحق‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬بنتيجة‭ ‬73‭/‬68‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭ ‬الخليجية‭ ‬لمنتخبات‭ ‬الرجال‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬التي‭ ‬استضافتها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬2‭ ‬و‭ ‬7‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭.‬‮

وتوج‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬البحريني‭ ‬للألعاب‭ ‬القتالية‭ ‬منتخبنا‭ ‬بكأس‭ ‬البطولة‭ ‬ونال‭ ‬لاعبوه‭ ‬الميداليات‭ ‬الذهبية،‭ ‬فيما‭ ‬حصل‭ ‬لاعبو‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬على‭ ‬الميداليات‭ ‬الفضية،‭ ‬بينما‭ ‬احتل‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬وحصل‭ ‬لاعبوه‭ ‬على‭ ‬الميداليات‭ ‬البرونزية‭.‬

وفك‭ ‬منتخبنا‭ ‬عقدة‭ ‬السنين‭ ‬الطويلة‭ ‬منذ‭ ‬انطلاق‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1981،‭ ‬حيث‭ ‬اكتفى‭ ‬بمركز‭ ‬الوصيف‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬مناسبات‭ ‬لكنه‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬الـ17‭ ‬دخل‭ ‬التاريخ‭ ‬وسجل‭ ‬اسمه‭ ‬بأحرف‭ ‬من‭ ‬ذهب‭ ‬في‭ ‬سجل‭ ‬الأبطال،‭ ‬علما‭ ‬ان‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬يتربع‭ ‬على‭ ‬العرش‭ ‬بستة‭ ‬ألقاب،‭ ‬والمنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬لديه‭ ‬4‭ ‬ألقاب،‭ ‬فيما‭ ‬يمتلك‭ ‬منتخبا‭ ‬الكويت‭ ‬والإمارات‭ ‬ثلاثة‭ ‬ألقاب‭ ‬لكل‭ ‬منهما‭.‬

وعمت‭ ‬الفرحة‭ ‬الهستيرية‭ ‬أرجاء‭ ‬الصالة‭ ‬وسط‭ ‬احتفالات‭ ‬الجماهير‭ ‬واللاعبين‭ ‬وجميع‭ ‬أفراد‭ ‬منتخبنا‭ ‬والحضور‭ ‬الكرام‭ ‬من‭ ‬شخصيات‭ ‬رياضية‭ ‬وفنانين‭ ‬ولاعبين‭ ‬ومدربين‭.‬

واستحق‭ ‬منتخبنا‭ ‬اللقب‭ ‬بعد‭ ‬الأداء‭ ‬المميز‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مبارياته‭ ‬بالبطولة،‭ ‬وقد‭ ‬أكد‭ ‬تفوقه‭ ‬بتكرار‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري،‭ ‬وقدم‭ ‬اللاعبون‭ ‬أداء‭ ‬رجوليا‭ ‬وروحا‭ ‬قتالية‭ ‬عالية،‭ ‬وكان‭ ‬منتخبنا‭ ‬الطرف‭ ‬الأفضل‭ ‬والمتحكم‭ ‬بمجريات‭ ‬اللقاء‭ ‬بفضل‭ ‬اللعب‭ ‬الجماعي‭ ‬والقراءة‭ ‬المثالية‭ ‬من‭ ‬مدرب‭ ‬منتخبنا‭ ‬اللبناني‭ ‬جاد‭ ‬الحاج‭.‬

وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الفترات‭: (‬19/16‭)‬،‭ (‬20/14‭)‬،‭ (‬23/16‭)‬،‭ (‬11/22‭)‬،‭ ‬وتألق‭ ‬من‭ ‬منتخبنا‭ ‬مصطفى‭ ‬حسين‭ (‬موستي‭) ‬بتسجيله‭ ‬24‭ ‬نقطة‭ ‬ومزمل‭ ‬أمير‭ ‬16‭ ‬نقطة‭ ‬وألكسندر‭ ‬كليفتون‭ ‬13‭ ‬نقطة‭ ‬ومحمد‭ ‬أمير‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬وميثم‭ ‬جميل‭ ‬5‭ ‬نقاط،‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬أفضل‭ ‬المسجلين‭ ‬من‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬مايكل‭ ‬اونيل‭ ‬14‭ ‬نقطة‭ ‬ومصطفى‭ ‬فؤاد‭ ‬13‭ ‬نقطة‭.‬

بدأ‭ ‬منتخبنا‭ ‬المباراة‭ ‬بتشكيلة‭ ‬مكونة‭ ‬من‭ ‬ميثم‭ ‬جميل‭ ‬ومصطفى‭ ‬حسين‭ ‬ومحمد‭ ‬أمير‭ ‬ومزمل‭ ‬أمير‭ ‬والكسندر‭ ‬كليفتون،‭ ‬وشهدت‭ ‬الدقائق‭ ‬الأول‭ ‬تكافؤا‭ ‬وندية‭ ‬من‭ ‬المنتخبين،‭ ‬وكان‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬هو‭ ‬المتقدم‭ ‬بالنتيجة‭ ‬11‭/‬7،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬نجم‭ ‬منتخبنا‭ ‬مصطفى‭ ‬حسين‭ ‬بدأ‭ ‬تألقه‭ ‬بتسجيله‭ ‬ثلاثيتين‭ ‬وسجل‭ ‬زميله‭ ‬أحمد‭ ‬سلمان‭ ‬ثلاثية‭ ‬لينهي‭ ‬منتخبنا‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭ ‬متقدما‭ ‬بنتيجة‭ ‬19‭/‬16،‭ ‬واصل‭ ‬موستي‭ ‬تألقه‭ ‬في‭ ‬انطلاق‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬وسجل‭ ‬نقاطا‭ ‬متتالية‭ ‬من‭ ‬الاختراقات،‭ ‬وسجل‭ ‬مزمل‭ ‬أمير‭ ‬ثلاثية،‭ ‬واضطر‭ ‬مدرب‭ ‬منتخبنا‭ ‬إلى‭ ‬استبدال‭ ‬موستي‭ ‬بعد‭ ‬ارتكابه‭ ‬ثلاثة‭ ‬أخطاء‭ ‬شخصية،‭ ‬وحافظ‭ ‬منتخبنا‭ ‬على‭ ‬تماسكه‭ ‬وأنهى‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬متقدما‭ ‬بنتيجة‭ ‬39‭/‬30،‭ ‬وبدأ‭ ‬منتخبنا‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬بقوة‭ ‬وزاد‭ ‬الفارق‭ ‬إلى‭ ‬18‭ ‬نقطة‭ ‬بواقع‭ ‬48‭/‬30،‭ ‬لكن‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬استغل‭ ‬بعض‭ ‬الأخطاء‭ ‬من‭ ‬لاعبينا‭ ‬ليقلص‭ ‬الفارق‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬ويجبر‭ ‬المدرب‭ ‬جاد‭ ‬الحاج‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬وقت‭ ‬مستقطع،‭ ‬نجح‭ ‬بعده‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬العودة‭ ‬لتوسيع‭ ‬الفارق‭ ‬إلى‭ ‬62‭/‬46،‭ ‬وفقد‭ ‬منتخبنا‭ ‬التركيز‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الأخير‭ ‬وصام‭ ‬عن‭ ‬التسجيل‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬دقائق‭ ‬ليتمكن‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬من‭ ‬تقليص‭ ‬النتيجة‭ ‬إلى‭ ‬69‭/‬64،‭ ‬ونجح‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬مع‭ ‬الدقائق‭ ‬الأخيرة‭ ‬ليحقق‭ ‬الفوز‭ ‬المستحق‭ ‬بنتيجة‭ ‬73/68‭.‬

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