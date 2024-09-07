منتخبنا بطلا للخليج للمرة الأولى في تاريخه

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد الذهبة وعلي ميرزا
تصوير: محمد سرحان
حقق منتخبنا الوطني لكرة السلة بطولة الخليج للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه المستحق على منافسه المنتخب القطري بنتيجة 73/68 في المباراة النهائية التي جمعتهما يوم أمس على صالة خليفة الرياضية بمدينة عيسى في ختام منافسات البطولة الخليجية لمنتخبات الرجال لكرة السلة التي استضافتها مملكة البحرين خلال الفترة ما بين 2 و 7 سبتمبر الجاري.
وتوج سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس المجلس البحريني للألعاب القتالية منتخبنا بكأس البطولة ونال لاعبوه الميداليات الذهبية، فيما حصل لاعبو المنتخب القطري على الميداليات الفضية، بينما احتل المنتخب الكويتي المركز الثالث وحصل لاعبوه على الميداليات البرونزية.
وفك منتخبنا عقدة السنين الطويلة منذ انطلاق البطولة في عام 1981، حيث اكتفى بمركز الوصيف في ثلاث مناسبات لكنه في هذه النسخة الـ17 دخل التاريخ وسجل اسمه بأحرف من ذهب في سجل الأبطال، علما ان المنتخب القطري ما زال يتربع على العرش بستة ألقاب، والمنتخب السعودي لديه 4 ألقاب، فيما يمتلك منتخبا الكويت والإمارات ثلاثة ألقاب لكل منهما.
وعمت الفرحة الهستيرية أرجاء الصالة وسط احتفالات الجماهير واللاعبين وجميع أفراد منتخبنا والحضور الكرام من شخصيات رياضية وفنانين ولاعبين ومدربين.
واستحق منتخبنا اللقب بعد الأداء المميز الذي قدمه في جميع مبارياته بالبطولة، وقد أكد تفوقه بتكرار الفوز على المنتخب القطري، وقدم اللاعبون أداء رجوليا وروحا قتالية عالية، وكان منتخبنا الطرف الأفضل والمتحكم بمجريات اللقاء بفضل اللعب الجماعي والقراءة المثالية من مدرب منتخبنا اللبناني جاد الحاج.
وجاءت نتائج الفترات: (19/16)، (20/14)، (23/16)، (11/22)، وتألق من منتخبنا مصطفى حسين (موستي) بتسجيله 24 نقطة ومزمل أمير 16 نقطة وألكسندر كليفتون 13 نقطة ومحمد أمير 10 نقاط وميثم جميل 5 نقاط، بينما كان أفضل المسجلين من المنتخب القطري مايكل اونيل 14 نقطة ومصطفى فؤاد 13 نقطة.
بدأ منتخبنا المباراة بتشكيلة مكونة من ميثم جميل ومصطفى حسين ومحمد أمير ومزمل أمير والكسندر كليفتون، وشهدت الدقائق الأول تكافؤا وندية من المنتخبين، وكان المنتخب القطري هو المتقدم بالنتيجة 11/7، غير أن نجم منتخبنا مصطفى حسين بدأ تألقه بتسجيله ثلاثيتين وسجل زميله أحمد سلمان ثلاثية لينهي منتخبنا الربع الأول متقدما بنتيجة 19/16، واصل موستي تألقه في انطلاق الربع الثاني وسجل نقاطا متتالية من الاختراقات، وسجل مزمل أمير ثلاثية، واضطر مدرب منتخبنا إلى استبدال موستي بعد ارتكابه ثلاثة أخطاء شخصية، وحافظ منتخبنا على تماسكه وأنهى الربع الثاني متقدما بنتيجة 39/30، وبدأ منتخبنا الربع الثالث بقوة وزاد الفارق إلى 18 نقطة بواقع 48/30، لكن المنتخب القطري استغل بعض الأخطاء من لاعبينا ليقلص الفارق إلى 10 نقاط ويجبر المدرب جاد الحاج على طلب وقت مستقطع، نجح بعده منتخبنا في العودة لتوسيع الفارق إلى 62/46، وفقد منتخبنا التركيز في الربع الأخير وصام عن التسجيل اكثر من ثلاث دقائق ليتمكن المنتخب القطري من تقليص النتيجة إلى 69/64، ونجح منتخبنا في التعامل بشكل جيد مع الدقائق الأخيرة ليحقق الفوز المستحق بنتيجة 73/68.
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