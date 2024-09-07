ولي العهد رئيس الوزراء يحضر منافسات بطولة العالم للقدرة في مونبازير بفرنسا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
سموه يرفع التهاني إلى الملك بفوز فارس العالم ناصر بن حمد ببطولة العالم للقدرة
ناصر بن حمد: تحقيق هذا الإنجاز ثمرة دعم ومساندة الملك..
وحضور
ولي العهد رئيس الوزراء كان له أثر كبير في إنهاء السباق بنجاح
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن رياضة سباق القدرة في مملكة البحرين وصلت إلى مستويات متقدمة لما تحظى به من رعاية كبيرة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مشيرًا إلى أن مملكة البحرين بفرسانها المتميزين تواصل تعزيز مكانتها في البطولات العالمية لسباقات القدرة وتحقيق الإنجازات الرياضية بما يسهم في رفع اسم البحرين عالياً في مختلف المحافل الرياضية وفقًا للأهداف والتطلعات المنشودة.
جاء ذلك لدى حضور سموه، أمس منافسات بطولة العالم للقدرة لمسافة 160 كلم والتي أقيمت في مونبازير بالجمهورية الفرنسية الصديقة، وذلك بمشاركة الفريق الملكي بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة، حيث رفع سموه خالص التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، وذلك بمناسبة فوز فارس العالم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في منافسات بطولة العالم للقدرة، للمرة الثانية على التوالي، كما هنأ سموه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بهذا الإنجاز العالمي، والذي هو محل فخرٍ واعتزازٍ كبير.
وأشاد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالدور المهم الذي يتولاه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في تطوير رياضة سباقات القدرة بمملكة البحرين وقيادته المتميزة للفريق الملكي للقدرة والتي أسهمت في بلوغ المستويات العالية في هذا المجال ونيل المراكز المتقدمة في شتى المحافل الرياضية، مشيرًا إلى الحرص الذي أبداه سموه للإعداد للبطولة ما أهلّه لاعتلاء منصة التتويج بكل جدارة، متمنيًا لسموه والفريق الملكي للقدرة دوام التميز والتفوق نحو مزيدٍ من حصد البطولات والألقاب العالمية.
من جانبه، رفع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، قائد الفريق الملكي للقدرة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة تحقيقه للمركز الأول ولقب بطولة العالم للقدرة التي أقيمت في مونبازير بفرنسا لمسافة 160 كم.
وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن تحقيق هذا الإنجاز المتميز للمرة الثانية على التوالي يعد ثمرة من ثمار دعم حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم ومساندة جلالته له طوال مشواره في الإعداد والتحضير، ومتابعة جلالته لكل مجريات السباق عبر التواصل الدائم، الأمر الذي شكل دافعا قويا من أجل تحقيقه المركز الأول في السباق والتربع على عرش رياضة القدرة وسط اهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حيث كان لحضور سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أثر كبير في الحصول على دفعة معنوية عالية لإنهاء السباق بنجاح.
وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بمناسبة تحقيقه المركز الأول «لا شك أن المتابعة الحثيثة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية شكل حافزا كبيرا لي، علاوة على متابعة الأنجال وأنجال سمو الشيخ خالد بن حمد الميدانية في كل المراحل، وجميع هذه العوامل كانت سراً من أسرار النجاح».
وأضاف سموه «منذ بداية الإعداد والتحضير للسباق وضعت هدفًا وحيداً لي وهو تحقيق اللقب العالمي، وعملت على وضع الخطة الفنية التي سأسير عليها في السباق رغم معرفتي بالتنافس الكبير من قبل مختلف فرسان العالم».
وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن مجريات السباق «لم يكن السباق سهلًا، بل كانت المراحل صعبة جدًا في ظل المنافسة القوية مع مختلف فرسان العالم والأمطار الغزيرة التي شهدها السباق في المراحل الأولى، لكني تمكنت بفضل خبراتي وقراءتي لمجريات السباق من وضع الاستراتيجية الفنية التي أوصلتني لتحقيق اللقب العالمي للمرة الثانية وتأكيد مكانة رياضة القدرة البحرينية».
وقد حضر بطولة العالم للقدرة، سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وسمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة.
الجدير بالذكر أن بطولة العالم للقدرة شهدت مشاركة 118 فارسا وفارسة من 39 دولة من دول العالم، وذلك لمسافة 160 كم انقسمت على 6 مراحل.
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