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ولي العهد رئيس الوزراء يحضر منافسات بطولة العالم للقدرة في مونبازير بفرنسا

9/7/2024 7:12:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) سموه يرفع التهاني إلى الملك بفوز فارس العالم ناصر بن حمد ببطولة العالم للقدرة

ناصر بن حمد: تحقيق هذا الإنجاز ثمرة دعم ومساندة الملك..
وحضور

ولي العهد رئيس الوزراء كان له أثر كبير في إنهاء السباق بنجاح

أكد‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬أن‭ ‬رياضة‭ ‬سباق‭ ‬القدرة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬متقدمة‭ ‬لما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬رعاية‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بفرسانها‭ ‬المتميزين‭ ‬تواصل‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانتها‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬العالمية‭ ‬لسباقات‭ ‬القدرة‭ ‬وتحقيق‭ ‬الإنجازات‭ ‬الرياضية‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬اسم‭ ‬البحرين‭ ‬عالياً‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المحافل‭ ‬الرياضية‭ ‬وفقًا‭ ‬للأهداف‭ ‬والتطلعات‭ ‬المنشودة‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬حضور‭ ‬سموه،‭ ‬أمس‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للقدرة‭ ‬لمسافة‭ ‬160‭ ‬كلم‭ ‬والتي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬مونبازير‭ ‬بالجمهورية‭ ‬الفرنسية‭ ‬الصديقة،‭ ‬وذلك‭ ‬بمشاركة‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬بقيادة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬قائد‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬للقدرة،‭ ‬حيث‭ ‬رفع‭ ‬سموه‭ ‬خالص‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬فوز‭ ‬فارس‭ ‬العالم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للقدرة،‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬كما‭ ‬هنأ‭ ‬سموه‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بهذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬العالمي،‭ ‬والذي‭ ‬هو‭ ‬محل‭ ‬فخرٍ‭ ‬واعتزازٍ‭ ‬كبير‭.‬

وأشاد‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بالدور‭ ‬المهم‭ ‬الذي‭ ‬يتولاه‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬رياضة‭ ‬سباقات‭ ‬القدرة‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وقيادته‭ ‬المتميزة‭ ‬للفريق‭ ‬الملكي‭ ‬للقدرة‭ ‬والتي‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬بلوغ‭ ‬المستويات‭ ‬العالية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬ونيل‭ ‬المراكز‭ ‬المتقدمة‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المحافل‭ ‬الرياضية،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬الحرص‭ ‬الذي‭ ‬أبداه‭ ‬سموه‭ ‬للإعداد‭ ‬للبطولة‭ ‬ما‭ ‬أهلّه‭ ‬لاعتلاء‭ ‬منصة‭ ‬التتويج‭ ‬بكل‭ ‬جدارة،‭ ‬متمنيًا‭ ‬لسموه‭ ‬والفريق‭ ‬الملكي‭ ‬للقدرة‭ ‬دوام‭ ‬التميز‭ ‬والتفوق‭ ‬نحو‭ ‬مزيدٍ‭ ‬من‭ ‬حصد‭ ‬البطولات‭ ‬والألقاب‭ ‬العالمية‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬رفع‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬قائد‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬للقدرة‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بمناسبة‭ ‬تحقيقه‭ ‬للمركز‭ ‬الأول‭ ‬ولقب‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للقدرة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬مونبازير‭ ‬بفرنسا‭ ‬لمسافة‭ ‬160‭ ‬كم‭.‬

وأكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬تحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬المتميز‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬يعد‭ ‬ثمرة‭ ‬من‭ ‬ثمار‭ ‬دعم‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬ومساندة‭ ‬جلالته‭ ‬له‭ ‬طوال‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬الإعداد‭ ‬والتحضير،‭ ‬ومتابعة‭ ‬جلالته‭ ‬لكل‭ ‬مجريات‭ ‬السباق‭ ‬عبر‭ ‬التواصل‭ ‬الدائم،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬شكل‭ ‬دافعا‭ ‬قويا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيقه‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬والتربع‭ ‬على‭ ‬عرش‭ ‬رياضة‭ ‬القدرة‭ ‬وسط‭ ‬اهتمام‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬لحضور‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬أثر‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬دفعة‭ ‬معنوية‭ ‬عالية‭ ‬لإنهاء‭ ‬السباق‭ ‬بنجاح‭.‬

وقال‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بمناسبة‭ ‬تحقيقه‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬‮«‬لا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬المتابعة‭ ‬الحثيثة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬شكل‭ ‬حافزا‭ ‬كبيرا‭ ‬لي،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬متابعة‭ ‬الأنجال‭ ‬وأنجال‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الميدانية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المراحل،‭ ‬وجميع‭ ‬هذه‭ ‬العوامل‭ ‬كانت‭ ‬سراً‭ ‬من‭ ‬أسرار‭ ‬النجاح‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬سموه‭ ‬‮«‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الإعداد‭ ‬والتحضير‭ ‬للسباق‭ ‬وضعت‭ ‬هدفًا‭ ‬وحيداً‭ ‬لي‭ ‬وهو‭ ‬تحقيق‭ ‬اللقب‭ ‬العالمي،‭ ‬وعملت‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬الخطة‭ ‬الفنية‭ ‬التي‭ ‬سأسير‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬رغم‭ ‬معرفتي‭ ‬بالتنافس‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مختلف‭ ‬فرسان‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عن‭ ‬مجريات‭ ‬السباق‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يكن‭ ‬السباق‭ ‬سهلًا،‭ ‬بل‭ ‬كانت‭ ‬المراحل‭ ‬صعبة‭ ‬جدًا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المنافسة‭ ‬القوية‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬فرسان‭ ‬العالم‭ ‬والأمطار‭ ‬الغزيرة‭ ‬التي‭ ‬شهدها‭ ‬السباق‭ ‬في‭ ‬المراحل‭ ‬الأولى،‭ ‬لكني‭ ‬تمكنت‭ ‬بفضل‭ ‬خبراتي‭ ‬وقراءتي‭ ‬لمجريات‭ ‬السباق‭ ‬من‭ ‬وضع‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الفنية‭ ‬التي‭ ‬أوصلتني‭ ‬لتحقيق‭ ‬اللقب‭ ‬العالمي‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬وتأكيد‭ ‬مكانة‭ ‬رياضة‭ ‬القدرة‭ ‬البحرينية‮»‬‭.‬

وقد‭ ‬حضر‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للقدرة،‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العليا‭ ‬لنادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للقدرة‭ ‬شهدت‭ ‬مشاركة‭ ‬118‭ ‬فارسا‭ ‬وفارسة‭ ‬من‭ ‬39‭ ‬دولة‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬وذلك‭ ‬لمسافة‭ ‬160‭ ‬كم‭ ‬انقسمت‭ ‬على‭ ‬6‭ ‬مراحل‭.‬

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