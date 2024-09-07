ولي العهد رئيس الوزراء يهنئ فارس العالم ناصر بن حمد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
هنأ صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء فارس العالم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة، بمناسبة فوز سموه بالمركز الأول وتتويجه بلقب بطولة العالم للقدرة مسافة 160 كم التي أقيمت في مونبازير بالجمهورية الفرنسية، معربًا عن خالص تهانيه وتبريكاته لما تحقق من إنجازٍ كبير على هذا الصعيد.
وأكد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن فوز فارس العالم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ببطولة العالم للقدرة يأتي تجسيدًا لما يوليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم من رعايةٍ واهتمام دائم لتطوير رياضات الخيل على كافة الأصعدة، مشيرًا إلى أهمية استمرار تعزيز مكانة مملكة البحرين في المشاركات الخارجية والحفاظ على ما وصل إليه الفريق الملكي للقدرة بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة من مستويات متقدمة تنعكس دائمًا في تحقيق المراكز الأولى وإضافة المزيد من المنجزات الرياضية إلى سجل المملكة الحافل، التي هي محط فخر واعتزاز الجميع.
وأعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن تمنياته للفريق الملكي للقدرة دوام التوفيق والنجاح، مشيدًا سموه بما يتميّز به الفريق من عزيمة صادقة وإصرار مستمر على اعتلاء منصات التتويج ورفع اسم مملكة البحرين عاليًا في شتى الميادين.
MENAFN07092024000055011008ID1108648078
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.