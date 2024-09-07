ولي العهد رئيس الوزراء يهنئ فارس العالم ناصر بن حمد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكد‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬أن‭ ‬فوز‭ ‬فارس‭ ‬العالم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ببطولة‭ ‬العالم‭ ‬للقدرة‭ ‬يأتي‭ ‬تجسيدًا‭ ‬لما‭ ‬يوليه‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬من‭ ‬رعايةٍ‭ ‬واهتمام‭ ‬دائم‭ ‬لتطوير‭ ‬رياضات‭ ‬الخيل‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الأصعدة،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬استمرار‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المشاركات‭ ‬الخارجية‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬وصل‭ ‬إليه‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬للقدرة‭ ‬بقيادة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬من‭ ‬مستويات‭ ‬متقدمة‭ ‬تنعكس‭ ‬دائمًا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬المراكز‭ ‬الأولى‭ ‬وإضافة‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المنجزات‭ ‬الرياضية‭ ‬إلى‭ ‬سجل‭ ‬المملكة‭ ‬الحافل،‭ ‬التي‭ ‬هي‭ ‬محط‭ ‬فخر‭ ‬واعتزاز‭ ‬الجميع‭.‬

وأعرب‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬عن‭ ‬تمنياته‭ ‬للفريق‭ ‬الملكي‭ ‬للقدرة‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح،‭ ‬مشيدًا‭ ‬سموه‭ ‬بما‭ ‬يتميّز‭ ‬به‭ ‬الفريق‭ ‬من‭ ‬عزيمة‭ ‬صادقة‭ ‬وإصرار‭ ‬مستمر‭ ‬على‭ ‬اعتلاء‭ ‬منصات‭ ‬التتويج‭ ‬ورفع‭ ‬اسم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عاليًا‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬الميادين‭.‬