جولة إعادة بين إبراهيم الشيخ وعبدالواحد قراطة السبت القادم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تغطية: إسلام محفوظ
أعلنت اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة انتخاب عضو مجلس النواب في الدائرة التي خلت، بعد الاطلاع على محاضر لجنة الإشراف على سلامة انتخاب عضو مجلس النواب في الدائرة الانتخابية الأولى بمحافظة المحرق، وتنفيذاً للمادة الثامنة والعشرين من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، النتيجة النهائية للانتخاب التكميلي لعضوية مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية الأولى بمحافظة المحرق في الدور الأول الذي جرى أمس السبت الموافق 7 سبتمبر 2024، وقد أسفر عما يأتي:
محافظة المحرق:
الدائرة الأولى: سوف تجرى الإعادة بين كل من إبراهيم عبدالله يوسف الشيخ صالح آل الشيخ، وعبدالواحد عبدالعزيز عبدالواحد قراطة.
وبناءً على ما تقدم، فسوف تجرى انتخابات الإعادة في الدائرة التي تمت الإشارة إليها في يوم السبت الموافق 14 سبتمبر 2024 بإذن الله تعالى.
وقد أعلن د. علي الشويخ رئيس اللجنة الإشرافية على سلامة الانتخابات النيابية التكميلية في أولى المحرق الإعادة ما بين المترشحين إبراهيم الشيخ وعبدالواحد قراطة لعدم حصول أحدهما على أغلبية الأصوات في الجولة الأولى، إذ حصل الشيخ على 2081 صوتًا بينما حصل قراطة على 1516 صوتًا، وانتهت نتائج الانتخابات في جولتها الأولى بحصول المترشح حمد الكوهجي على 1368 صوتًا، وإبراهيم الشيخ على 2081 صوتًا، وحصدت د. خولة الشامسي 702 صوت بينما حصلت د. ندى بن شمس على 102 صوت وحصل صالح السادة على 734 صوتا وعبدالواحد قراطة حصل على 1516 صوتا، وعبدالعزيز المناعي حصل على 278 صوتا.
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