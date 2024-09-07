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جولة إعادة بين إبراهيم الشيخ وعبدالواحد قراطة السبت القادم

9/7/2024 7:12:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تغطية‭: ‬إسلام‭ ‬محفوظ

أعلنت‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬للإشراف‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬انتخاب‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬الدائرة‭ ‬التي‭ ‬خلت،‭ ‬بعد‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬محاضر‭ ‬لجنة‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬انتخاب‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬الدائرة‭ ‬الانتخابية‭ ‬الأولى‭ ‬بمحافظة‭ ‬المحرق،‭ ‬وتنفيذاً‭ ‬للمادة‭ ‬الثامنة‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ ‬14‭ ‬لسنة‭ ‬2002‭ ‬بشأن‭ ‬مباشرة‭ ‬الحقوق‭ ‬السياسية،‭ ‬النتيجة‭ ‬النهائية‭ ‬للانتخاب‭ ‬التكميلي‭ ‬لعضوية‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬عن‭ ‬الدائرة‭ ‬الانتخابية‭ ‬الأولى‭ ‬بمحافظة‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬جرى‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬الموافق‭ ‬7‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024،‭ ‬وقد‭ ‬أسفر‭ ‬عما‭ ‬يأتي‭:‬

محافظة‭ ‬المحرق‭:‬

الدائرة‭ ‬الأولى‭: ‬سوف‭ ‬تجرى‭ ‬الإعادة‭ ‬بين‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬إبراهيم‭ ‬عبدالله‭ ‬يوسف‭ ‬الشيخ‭ ‬صالح‭ ‬آل‭ ‬الشيخ،‭ ‬وعبدالواحد‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬عبدالواحد‭ ‬قراطة‭.‬

وبناءً‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تقدم،‭ ‬فسوف‭ ‬تجرى‭ ‬انتخابات‭ ‬الإعادة‭ ‬في‭ ‬الدائرة‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬الإشارة‭ ‬إليها‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬الموافق‭ ‬14‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭.‬

وقد‭ ‬أعلن‭ ‬د‭. ‬علي‭ ‬الشويخ‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الإشرافية‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬الانتخابات‭ ‬النيابية‭ ‬التكميلية‭ ‬في‭ ‬أولى‭ ‬المحرق‭ ‬الإعادة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬المترشحين‭ ‬إبراهيم‭ ‬الشيخ‭ ‬وعبدالواحد‭ ‬قراطة‭ ‬لعدم‭ ‬حصول‭ ‬أحدهما‭ ‬على‭ ‬أغلبية‭ ‬الأصوات‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى،‭ ‬إذ‭ ‬حصل‭ ‬الشيخ‭ ‬على‭ ‬2081‭ ‬صوتًا‭ ‬بينما‭ ‬حصل‭ ‬قراطة‭ ‬على‭ ‬1516‭ ‬صوتًا،‭ ‬وانتهت‭ ‬نتائج‭ ‬الانتخابات‭ ‬في‭ ‬جولتها‭ ‬الأولى‭ ‬بحصول‭ ‬المترشح‭ ‬حمد‭ ‬الكوهجي‭ ‬على‭ ‬1368‭ ‬صوتًا،‭ ‬وإبراهيم‭ ‬الشيخ‭ ‬على‭ ‬2081‭ ‬صوتًا،‭ ‬وحصدت‭ ‬د‭. ‬خولة‭ ‬الشامسي‭ ‬702‭ ‬صوت‭ ‬بينما‭ ‬حصلت‭ ‬د‭. ‬ندى‭ ‬بن‭ ‬شمس‭ ‬على‭ ‬102‭ ‬صوت‭ ‬وحصل‭ ‬صالح‭ ‬السادة‭ ‬على‭ ‬734‭ ‬صوتا‭ ‬وعبدالواحد‭ ‬قراطة‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬1516‭ ‬صوتا،‭ ‬وعبدالعزيز‭ ‬المناعي‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬278‭ ‬صوتا‭.‬

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