الـرئـيـس السابق للشاباك: لسنا مؤهـلـيــن لحروب طـويـلـة وعلـيـنـا وقـف القـتال الآن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأضاف‭ ‬أرغمان‭ - ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬نقلتها‭ ‬القناة‭ ‬الـ12‭ ‬الإسرائيلية‭ - ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬تنتهي‭ ‬هذه‭ ‬الحرب‭ ‬منذ‭ ‬وقت‭ ‬طويل،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أرواح‭ ‬المختطفين‭ ‬أهم‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬شيء،‭ ‬وتجب‭ ‬إعادتهم‭ ‬رغم‭ ‬الثمن‭ ‬المؤلم‭ ‬الذي‭ ‬سندفعه‭ ‬في‭ ‬الصفقة‮»‬‭.‬

ووجه‭ ‬أرغمان‭ ‬انتقاده‭ ‬إلى‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو،‭ ‬قائلا‭ ‬إن‭ ‬ما‭ ‬يدفعه‭ ‬الآن‭ ‬هو‭ ‬استمرار‭ ‬حكمه‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬ائتلافه،‭ ‬وليس‭ ‬أمن‭ ‬إسرائيل‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬إصرار‭ ‬نتنياهو‭ ‬على‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬محور‭ ‬فيلادلفيا‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬حكومته‭ ‬فقط،‭ ‬موضحا‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬صلة‭ ‬بين‭ ‬الأسلحة‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬ومحور‭ ‬فيلادلفيا،‭ ‬وأن‭ ‬نتنياهو‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬اخترع‭ ‬هذا‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬الجزء‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬الأسلحة‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬إنتاج‭ ‬حركة‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ (‬حماس‭) ‬ذاتيا،‭ ‬وأنها‭ ‬صنعت‭ ‬أسلحتها‭ ‬باستخدام‭ ‬مواد‭ ‬ذات‭ ‬استخدام‭ ‬مزدوج‭ ‬تدخل‭ ‬عبر‭ ‬معبر‭ ‬كرم‭ ‬أبو‭ ‬سالم‭ ‬كأسمدة‭ ‬للزراعة‭.‬

وتابع‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬للشاباك‭: ‬‮«‬محور‭ ‬فيلادلفيا‭ ‬ليس‭ ‬مهما‭ ‬لمحور‭ ‬الشر،‭ ‬بل‭ ‬لمحور‭ ‬بن‭ ‬غفير‭ ‬وسموتريتش‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬أرغمان‭: ‬إن‭ ‬‮«‬أولويتنا‭ ‬إعادة‭ ‬المختطفين‭ ‬ووقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬ونقل‭ ‬ثقلنا‭ ‬إلى‭ ‬الشمال‭ ‬والضفة‭ ‬الغربية‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬سنتعامل‭ ‬مع‭ ‬المخاطر‭ ‬التي‭ ‬ستنشأ‭ ‬نتيجة‭ ‬لمثل‭ ‬هذه‭ ‬الصفقة‭ ‬لاحقا‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬إقامة‭ ‬تحالف‭ ‬إقليمي‭ ‬ودولي‭ ‬مع‭ ‬الأمريكيين‭ ‬لمواجهة‭ ‬إيران،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الطريقة‭ ‬الوحيدة‭ ‬لذلك‭ ‬هي‭ ‬وقف‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬