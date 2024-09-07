((سكراب)).. بين البيوت

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تصوير‭ - ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة





نعم‭.. ‬هي‭ ‬تشويه‭ ‬للمناظر،‭ ‬وإساءة‭ ‬للذوق‭ ‬العام،‭ ‬وإزعاج‭ ‬للجيران‭ ‬بشكل‭ ‬لا‭ ‬يخلو‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬الأنانية‭ ‬وعدم‭ ‬الاكتراث‭ ‬بالآخرين‭.. ‬أو‭ ‬بالقوانين‭. ‬

سيارات‭ ‬تبقى‭ ‬مهملة‭ ‬بين‭ ‬البيوت‭ ‬مددا‭ ‬طويلة‭ ‬تصل‭ ‬أحيانا‭ ‬إلى‭ ‬سنوات‭. ‬تبذل‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬بسببها‭ ‬جهودا‭ ‬مضاعفة‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬التوعية‭ ‬والتحذير‭ ‬والانذار‭.. ‬ثم‭ ‬الازالة‭. ‬ولكن‭ ‬تبقى‭ ‬الظاهرة‭ ‬مستمرة‭. ‬ولسنا‭ ‬نبالغ‭ ‬إن‭ ‬قلنا‭ ‬إنها‭ ‬ظاهرة‭ ‬لأن‭ ‬هذا‭ ‬المنظر‭ ‬متكرر‭ ‬في‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬والطرقات‭.‬

تنص‭ ‬المادة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬النظافة‭ ‬العامة‭ ‬رقم‭ (‬10‭) ‬لسنة‭ ‬2019‭ ‬صراحة‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬يُحظَر‭ ‬على‭ ‬مُلَّاك‭ ‬المركبات‭ ‬المهملة‭ ‬وجميع‭ ‬أنواع‭ ‬الخردة‭ ‬والسكراب‭ ‬وضْعُها‭ ‬أو‭ ‬ترْكُـها‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬الأرصفة،‭ ‬وفي‭ ‬الساحات‭ ‬والميادين‭ ‬العامة‭ ‬والشواطئ‭. ‬وعلى‭ ‬البلدية‭ ‬أو‭ ‬الأمانة‭ ‬المختصة‭ ‬إنذار‭ ‬مُـلَّاك‭ ‬هذه‭ ‬المركبات‭ ‬المتروكة‭ ‬والخردة‭ ‬برفْعِها‭ ‬ونقْـلِها‭ ‬إلى‭ ‬الأماكن‭ ‬التي‭ ‬تحدِّدها‭ ‬البلدية‭ ‬أو‭ ‬الأمانة‭ ‬المختصة‭ ‬خلال‭ ‬48‭ ‬ساعة،‭ ‬ويكون‭ ‬الإنذار‭ ‬بوضْع‭ ‬علامة‭ ‬عليها‭ ‬تفيد‭ ‬بدء‭ ‬سريان‭ ‬المدة‭ ‬المذكورة‭ ‬والإجراء‭ ‬المتخذ‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‮»‬‭.‬

وتنص‭ ‬المادة‭ ‬ذاتها‭ ‬على‭ ‬انه‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬مخالفة‭ ‬ذلك،‭ ‬فإنه‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬على‭ ‬البلدية‭ ‬أو‭ ‬الأمانة‭ ‬المختصة‭ ‬ضبْط‭ ‬المركبات‭ ‬وحجْزُها‭ ‬لديها‭. ‬ولها‭ ‬بعد‭ ‬مُـضِي‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬الحجْز‭ ‬وعدم‭ ‬تقدُّم‭ ‬صاحبها‭ ‬لاستردادها‭ ‬وسداد‭ ‬المصاريف،‭ ‬أن‭ ‬تتصرف‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المركبات‭ ‬ببيعها‭ ‬بالمزاد‭ ‬العلني،‭ ‬وتخصم‭ ‬المصاريف‭ ‬من‭ ‬ثمنها‭ ‬ويودع‭ ‬باقي‭ ‬الثمن‭ ‬على‭ ‬ذمة‭ ‬المالك‭ ‬إنْ‭ ‬وُجِد‮»‬‭.‬

اذن‭ ‬القانون‭ ‬صريح،‭ ‬والإجراءات‭ ‬واضحة،‭ ‬والخطوات‭ ‬العملية‭ ‬مطبقة،‭ ‬بدليل‭ ‬تلك‭ ‬الاحصائيات‭ ‬التي‭ ‬تنشرها‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬بين‭ ‬فنية‭ ‬وأخرى‭ ‬حول‭ ‬عدد‭ ‬المركبات‭ ‬المهملة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬انذار‭ ‬أصحابها‭ ‬او‭ ‬ازالتها‭. ‬ولكن‭.. ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬تبقى‭ ‬الظاهرة‭ ‬موجودة،‭ ‬والاعداد‭ ‬كبيرة‭. ‬ففي‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬تم‭ ‬إزالة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬500‭ ‬سيارة‭ ‬مهملة‭ ‬من‭ ‬طرقات‭ ‬البحرين،‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬ألف‭ ‬إخطار‭ ‬بالإزالة‭ ‬تم‭ ‬توجيهها‭ ‬الى‭ ‬ملاك‭ ‬تلك‭ ‬المركبات‭.‬

المشكلة‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭ ‬البلديات‭ ‬هي‭ ‬ان‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬تتطلب‭ ‬وقتا‭ ‬وجهدا،‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬رصد‭ ‬المركبة‭ ‬المهملة،‭ ‬ثم‭ ‬توجيه‭ ‬اخطار‭ ‬بالإزالة،‭ ‬وانتظار‭ ‬انقضاء‭ ‬المدة‭ ‬القانونية‭ ‬ثم‭ ‬الازالة‭. ‬عدا‭ ‬عن‭ ‬إجراءات‭ ‬البيع‭ ‬بالمزاد‭ ‬والتي‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬تعقيدا‭ ‬عن‭ ‬سابقتها‭. ‬وما‭ ‬يضاعف‭ ‬المشكلة‭ ‬هو‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬مناطق‭ ‬مخصصة‭ ‬لتكديس‭ ‬تلك‭ ‬المركبات‭ ‬قبل‭ ‬بيعها‭ ‬او‭ ‬تسوية‭ ‬أوضاعها‭. ‬فالأعداد‭ ‬بالمئات‭. ‬





ولا‭ ‬تنتهي‭ ‬المشكلة‭ ‬عند‭ ‬هذا‭ ‬الحد‭. ‬بل‭ ‬قد‭ ‬تبدأ‭ ‬بعد‭ ‬الإزالة،‭ ‬لان‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬تلك‭ ‬السيارات‭ ‬التي‭ ‬تبقى‭ ‬لأشهر‭ ‬في‭ ‬الطرقات،‭ ‬يحتجون‭ ‬على‭ ‬الازالة‭ ‬ويقدمون‭ ‬الشكاوى‭ ‬ويؤكدون‭ ‬انها‭ ‬ليست‭ (‬سكرابا‭)! ‬بل‭ ‬كما‭ ‬يؤكد‭ ‬أحد‭ ‬المعنيين‭ ‬أنهم‭ ‬يتعرضون‭ ‬للتهجم‭ ‬والهيجان‭ ‬والصراخ‭ ‬والتوعد‭ ‬والتهديد‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬أصحاب‭ ‬تلك‭ ‬المركبات‭ ‬عندما‭ ‬تستنفذ‭ ‬البلدية‭ ‬السبل‭ ‬القانونية‭ ‬وتلجأ‭ ‬الى‭ ‬الازالة‭. ‬ويصل‭ ‬الامر‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬الى‭ ‬دعاوى‭ ‬قانونية‭ ‬والنشر‭ ‬في‭ ‬الصحافة‭ ‬والشكوى‭ ‬عبر‭ (‬تواصل‭)‬،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬المخالفة‭ ‬الصريحة‭. ‬البعض‭ ‬يعمد‭ ‬الى‭ ‬التحايل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنظيف‭ ‬السيارة‭ ‬من‭ ‬الخارج‭ ‬لتبدو‭ ‬وكأنها‭ ‬غير‭ ‬مهملة‭! ‬ووفقا‭ ‬للتصريحات،‭ ‬هناك‭ ‬نوعان‭ ‬من‭ ‬السيارات‭ ‬المركونة،‭ ‬الأول‭ ‬هو‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تعمل‭ ‬أبدا‭ (‬سكراب‭)‬،‭ ‬وهذه‭ ‬تترك‭ ‬لأسباب‭ - ‬كما‭ ‬يؤكد‭ ‬المعنيون‭ - ‬منها‭ ‬عدم‭ ‬اكتراث‭ ‬ملاكها‭ ‬بالمنظر‭ ‬العام‭ ‬ولا‭ ‬بالقوانين،‭ ‬أو‭ ‬انهم‭ ‬لا‭ ‬يريدون‭ ‬تحمل‭ ‬تكاليف‭ ‬نقلها‭ ‬إلى‭ ‬السكراب‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬رسوم‭ ‬متعلقة‭ ‬بإلغاء‭ ‬تسجيل‭ ‬المركبة‭.‬

والنوع‭ ‬الثاني‭ ‬هو‭ ‬السيارات‭ ‬المهملة‭ ‬لأسباب‭ ‬منها‭ ‬الحاجة‭ ‬الى‭ ‬تصليح‭ ‬مثلا‭. ‬وهذه‭ ‬قد‭ ‬تبقى‭ ‬أشهرا‭ ‬طويلة‭ ‬في‭ ‬الطريق‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تحريك‭. ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬تلك‭ ‬المركبات‭ ‬التي‭ ‬تبقى‭ ‬أمام‭ ‬ورش‭ ‬التصليح‭ ‬لأشهر‭ ‬طويلة‭ ‬وتحتل‭ ‬مساحات‭ ‬كبيرة‭. ‬وفي‭ ‬كل‭ ‬الأحوال‭ ‬هي‭ ‬مركبات‭ ‬مخالفة‭ ‬وفقا‭ ‬للقانون‭. ‬

في‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬كدولة‭ ‬الامارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬لا‭ ‬ينص‭ ‬القانون‭ ‬على‭ ‬الاخطار،‭ ‬بل‭ ‬من‭ ‬حق‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬إزالة‭ ‬أي‭ ‬مركبة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬سابق‭ ‬انذار‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬وضعها‭ ‬مشوبا‭ ‬بأي‭ ‬مخالفة‭. ‬وعلى‭ ‬المالك‭ ‬مراجعة‭ ‬الدوائر‭ ‬الرسمية‭ ‬ودفع‭ ‬المخالفة‭ ‬وتحمل‭ ‬كافة‭ ‬النفقات‭. ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يطالب‭ ‬به‭ ‬المختصون‭ ‬لدينا‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬الشأن‭ ‬البلدي‭.‬

باختصار‭.. ‬يحتاج‭ ‬الأمر،‭ ‬كما‭ ‬يؤكد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬المهندس‭ ‬صالح‭ ‬طرادة،‭ ‬الى‭ ‬شراكة‭ ‬مجتمعية‭ ‬حقيقية‭ ‬يتحمل‭ ‬فيها‭ ‬الجميع‭ ‬المسؤولية‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬الوطن‭.‬