Sunday, 08 September 2024 06:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((سكراب)).. بين البيوت

9/7/2024 7:12:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تشويه للمناظر.. إساءة للذوق العام.. مخالفة للقوانين.. وإزعاج للجيران

تصوير‭ - ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة


نعم‭.. ‬هي‭ ‬تشويه‭ ‬للمناظر،‭ ‬وإساءة‭ ‬للذوق‭ ‬العام،‭ ‬وإزعاج‭ ‬للجيران‭ ‬بشكل‭ ‬لا‭ ‬يخلو‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬الأنانية‭ ‬وعدم‭ ‬الاكتراث‭ ‬بالآخرين‭.. ‬أو‭ ‬بالقوانين‭. ‬

سيارات‭ ‬تبقى‭ ‬مهملة‭ ‬بين‭ ‬البيوت‭ ‬مددا‭ ‬طويلة‭ ‬تصل‭ ‬أحيانا‭ ‬إلى‭ ‬سنوات‭. ‬تبذل‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬بسببها‭ ‬جهودا‭ ‬مضاعفة‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬التوعية‭ ‬والتحذير‭ ‬والانذار‭.. ‬ثم‭ ‬الازالة‭. ‬ولكن‭ ‬تبقى‭ ‬الظاهرة‭ ‬مستمرة‭. ‬ولسنا‭ ‬نبالغ‭ ‬إن‭ ‬قلنا‭ ‬إنها‭ ‬ظاهرة‭ ‬لأن‭ ‬هذا‭ ‬المنظر‭ ‬متكرر‭ ‬في‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬والطرقات‭.‬

تنص‭ ‬المادة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬النظافة‭ ‬العامة‭ ‬رقم‭ (‬10‭) ‬لسنة‭ ‬2019‭ ‬صراحة‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬يُحظَر‭ ‬على‭ ‬مُلَّاك‭ ‬المركبات‭ ‬المهملة‭ ‬وجميع‭ ‬أنواع‭ ‬الخردة‭ ‬والسكراب‭ ‬وضْعُها‭ ‬أو‭ ‬ترْكُـها‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬الأرصفة،‭ ‬وفي‭ ‬الساحات‭ ‬والميادين‭ ‬العامة‭ ‬والشواطئ‭. ‬وعلى‭ ‬البلدية‭ ‬أو‭ ‬الأمانة‭ ‬المختصة‭ ‬إنذار‭ ‬مُـلَّاك‭ ‬هذه‭ ‬المركبات‭ ‬المتروكة‭ ‬والخردة‭ ‬برفْعِها‭ ‬ونقْـلِها‭ ‬إلى‭ ‬الأماكن‭ ‬التي‭ ‬تحدِّدها‭ ‬البلدية‭ ‬أو‭ ‬الأمانة‭ ‬المختصة‭ ‬خلال‭ ‬48‭ ‬ساعة،‭ ‬ويكون‭ ‬الإنذار‭ ‬بوضْع‭ ‬علامة‭ ‬عليها‭ ‬تفيد‭ ‬بدء‭ ‬سريان‭ ‬المدة‭ ‬المذكورة‭ ‬والإجراء‭ ‬المتخذ‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‮»‬‭.‬

وتنص‭ ‬المادة‭ ‬ذاتها‭ ‬على‭ ‬انه‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬مخالفة‭ ‬ذلك،‭ ‬فإنه‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬على‭ ‬البلدية‭ ‬أو‭ ‬الأمانة‭ ‬المختصة‭ ‬ضبْط‭ ‬المركبات‭ ‬وحجْزُها‭ ‬لديها‭. ‬ولها‭ ‬بعد‭ ‬مُـضِي‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬الحجْز‭ ‬وعدم‭ ‬تقدُّم‭ ‬صاحبها‭ ‬لاستردادها‭ ‬وسداد‭ ‬المصاريف،‭ ‬أن‭ ‬تتصرف‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المركبات‭ ‬ببيعها‭ ‬بالمزاد‭ ‬العلني،‭ ‬وتخصم‭ ‬المصاريف‭ ‬من‭ ‬ثمنها‭ ‬ويودع‭ ‬باقي‭ ‬الثمن‭ ‬على‭ ‬ذمة‭ ‬المالك‭ ‬إنْ‭ ‬وُجِد‮»‬‭.‬

اذن‭ ‬القانون‭ ‬صريح،‭ ‬والإجراءات‭ ‬واضحة،‭ ‬والخطوات‭ ‬العملية‭ ‬مطبقة،‭ ‬بدليل‭ ‬تلك‭ ‬الاحصائيات‭ ‬التي‭ ‬تنشرها‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬بين‭ ‬فنية‭ ‬وأخرى‭ ‬حول‭ ‬عدد‭ ‬المركبات‭ ‬المهملة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬انذار‭ ‬أصحابها‭ ‬او‭ ‬ازالتها‭. ‬ولكن‭.. ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬تبقى‭ ‬الظاهرة‭ ‬موجودة،‭ ‬والاعداد‭ ‬كبيرة‭. ‬ففي‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬تم‭ ‬إزالة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬500‭ ‬سيارة‭ ‬مهملة‭ ‬من‭ ‬طرقات‭ ‬البحرين،‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬ألف‭ ‬إخطار‭ ‬بالإزالة‭ ‬تم‭ ‬توجيهها‭ ‬الى‭ ‬ملاك‭ ‬تلك‭ ‬المركبات‭.‬

المشكلة‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭ ‬البلديات‭ ‬هي‭ ‬ان‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬تتطلب‭ ‬وقتا‭ ‬وجهدا،‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬رصد‭ ‬المركبة‭ ‬المهملة،‭ ‬ثم‭ ‬توجيه‭ ‬اخطار‭ ‬بالإزالة،‭ ‬وانتظار‭ ‬انقضاء‭ ‬المدة‭ ‬القانونية‭ ‬ثم‭ ‬الازالة‭. ‬عدا‭ ‬عن‭ ‬إجراءات‭ ‬البيع‭ ‬بالمزاد‭ ‬والتي‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬تعقيدا‭ ‬عن‭ ‬سابقتها‭. ‬وما‭ ‬يضاعف‭ ‬المشكلة‭ ‬هو‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬مناطق‭ ‬مخصصة‭ ‬لتكديس‭ ‬تلك‭ ‬المركبات‭ ‬قبل‭ ‬بيعها‭ ‬او‭ ‬تسوية‭ ‬أوضاعها‭. ‬فالأعداد‭ ‬بالمئات‭. ‬


ولا‭ ‬تنتهي‭ ‬المشكلة‭ ‬عند‭ ‬هذا‭ ‬الحد‭. ‬بل‭ ‬قد‭ ‬تبدأ‭ ‬بعد‭ ‬الإزالة،‭ ‬لان‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬تلك‭ ‬السيارات‭ ‬التي‭ ‬تبقى‭ ‬لأشهر‭ ‬في‭ ‬الطرقات،‭ ‬يحتجون‭ ‬على‭ ‬الازالة‭ ‬ويقدمون‭ ‬الشكاوى‭ ‬ويؤكدون‭ ‬انها‭ ‬ليست‭ (‬سكرابا‭)! ‬بل‭ ‬كما‭ ‬يؤكد‭ ‬أحد‭ ‬المعنيين‭ ‬أنهم‭ ‬يتعرضون‭ ‬للتهجم‭ ‬والهيجان‭ ‬والصراخ‭ ‬والتوعد‭ ‬والتهديد‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬أصحاب‭ ‬تلك‭ ‬المركبات‭ ‬عندما‭ ‬تستنفذ‭ ‬البلدية‭ ‬السبل‭ ‬القانونية‭ ‬وتلجأ‭ ‬الى‭ ‬الازالة‭. ‬ويصل‭ ‬الامر‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬الى‭ ‬دعاوى‭ ‬قانونية‭ ‬والنشر‭ ‬في‭ ‬الصحافة‭ ‬والشكوى‭ ‬عبر‭ (‬تواصل‭)‬،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬المخالفة‭ ‬الصريحة‭. ‬البعض‭ ‬يعمد‭ ‬الى‭ ‬التحايل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنظيف‭ ‬السيارة‭ ‬من‭ ‬الخارج‭ ‬لتبدو‭ ‬وكأنها‭ ‬غير‭ ‬مهملة‭! ‬ووفقا‭ ‬للتصريحات،‭ ‬هناك‭ ‬نوعان‭ ‬من‭ ‬السيارات‭ ‬المركونة،‭ ‬الأول‭ ‬هو‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تعمل‭ ‬أبدا‭ (‬سكراب‭)‬،‭ ‬وهذه‭ ‬تترك‭ ‬لأسباب‭ - ‬كما‭ ‬يؤكد‭ ‬المعنيون‭ - ‬منها‭ ‬عدم‭ ‬اكتراث‭ ‬ملاكها‭ ‬بالمنظر‭ ‬العام‭ ‬ولا‭ ‬بالقوانين،‭ ‬أو‭ ‬انهم‭ ‬لا‭ ‬يريدون‭ ‬تحمل‭ ‬تكاليف‭ ‬نقلها‭ ‬إلى‭ ‬السكراب‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬رسوم‭ ‬متعلقة‭ ‬بإلغاء‭ ‬تسجيل‭ ‬المركبة‭.‬

والنوع‭ ‬الثاني‭ ‬هو‭ ‬السيارات‭ ‬المهملة‭ ‬لأسباب‭ ‬منها‭ ‬الحاجة‭ ‬الى‭ ‬تصليح‭ ‬مثلا‭. ‬وهذه‭ ‬قد‭ ‬تبقى‭ ‬أشهرا‭ ‬طويلة‭ ‬في‭ ‬الطريق‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تحريك‭. ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬تلك‭ ‬المركبات‭ ‬التي‭ ‬تبقى‭ ‬أمام‭ ‬ورش‭ ‬التصليح‭ ‬لأشهر‭ ‬طويلة‭ ‬وتحتل‭ ‬مساحات‭ ‬كبيرة‭. ‬وفي‭ ‬كل‭ ‬الأحوال‭ ‬هي‭ ‬مركبات‭ ‬مخالفة‭ ‬وفقا‭ ‬للقانون‭. ‬

في‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬كدولة‭ ‬الامارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬لا‭ ‬ينص‭ ‬القانون‭ ‬على‭ ‬الاخطار،‭ ‬بل‭ ‬من‭ ‬حق‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬إزالة‭ ‬أي‭ ‬مركبة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬سابق‭ ‬انذار‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬وضعها‭ ‬مشوبا‭ ‬بأي‭ ‬مخالفة‭. ‬وعلى‭ ‬المالك‭ ‬مراجعة‭ ‬الدوائر‭ ‬الرسمية‭ ‬ودفع‭ ‬المخالفة‭ ‬وتحمل‭ ‬كافة‭ ‬النفقات‭. ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يطالب‭ ‬به‭ ‬المختصون‭ ‬لدينا‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬الشأن‭ ‬البلدي‭.‬

باختصار‭.. ‬يحتاج‭ ‬الأمر،‭ ‬كما‭ ‬يؤكد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬المهندس‭ ‬صالح‭ ‬طرادة،‭ ‬الى‭ ‬شراكة‭ ‬مجتمعية‭ ‬حقيقية‭ ‬يتحمل‭ ‬فيها‭ ‬الجميع‭ ‬المسؤولية‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬الوطن‭.‬

MENAFN07092024000055011008ID1108648074

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث