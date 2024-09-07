قوات الأمن تحبط هجوما انتحاريا وتقتل 4 مسلحين شمالي باكستان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
إسلام آباد - 7 - 9 (كونا) -- قال الجيش الباكستاني اليوم السبت إن قوات الأمن أحبطت تنفيذ أربعة انتحاريين تابعين لجماعة متطرفة هجوما على مقر لقوات حرس الحدود في إقليم (خيبر بختونخوا) شمالي باكستان المجاور لأفغانستان.
وأوضحت العلاقات العامة للجيش في بيان أن الانتحاريين الأربعة حاولوا تنفيذ الهجوم على المقر الواقع في منطقة (مهمند) إلا أن قوات الأمن أحبطت محاولة دخولهم المقر وقتلتهم "قبل أن يتمكنوا من إلحاق أي ضرر".
وأشاد الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري ورئيس الوزراء محمد شهباز شريف في بيانين منفصلين بقوات الأمن لإحباطها الهجوم. (النهاية)
س ب ك / م ن ف
MENAFN07092024000071011013ID1108647965
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.