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قوات الأمن تحبط هجوما انتحاريا وتقتل 4 مسلحين شمالي باكستان

9/7/2024 3:29:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام آباد - 7 - 9 (كونا) -- قال الجيش الباكستاني اليوم السبت إن قوات الأمن أحبطت تنفيذ أربعة انتحاريين تابعين لجماعة متطرفة هجوما على مقر لقوات حرس الحدود في إقليم (خيبر بختونخوا) شمالي باكستان المجاور لأفغانستان.
وأوضحت العلاقات العامة للجيش في بيان أن الانتحاريين الأربعة حاولوا تنفيذ الهجوم على المقر الواقع في منطقة (مهمند) إلا أن قوات الأمن أحبطت محاولة دخولهم المقر وقتلتهم "قبل أن يتمكنوا من إلحاق أي ضرر".
وأشاد الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري ورئيس الوزراء محمد شهباز شريف في بيانين منفصلين بقوات الأمن لإحباطها الهجوم. (النهاية)

س ب ك / م ن ف




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