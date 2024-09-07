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رابطة العالم الإسلامي تدين جريمتي الاحتلال بقتل ناشطة أمريكية وطفلة

9/7/2024 3:29:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 7 - 9 (كونا) - - دانت رابطة العالم الإسلامي اليوم السبت جريمتي قتل الناشطة الأمريكية من أصول تركية ايسينور ازجي ايجي والطفلة بانا أمجد بكر على يد قوات حكومة الاحتلال وميليشيات متطرفة محمية من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضمن همجية القتل الممنهج والمستمر في الأراضي الفلسطينية.
وندد الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد العيسى في بيان صحفي بهذه الجرائم المروعة والمستمرة التي تواصل آلة الحرب التابعة للاحتلال الإسرائيلي ارتكابها منتهكة بذلك كل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.
وأكد الضرورة الملحة لاستجابة المجتمع الدولي العاجلة وتحرك منظومته الدولية لإيقاف هذه الوحشية الممنهجة والمستمرة ضد المدنيين الأبرياء في الأراضي الفلسطينية.
وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية قد أفادت أمس الجمعة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت ايسينور ازجي ايجي (26 عاما) في بلدة (بيتا) بجنوب مدينة (نابلس) شمال الضفة الغربية.
وأضافت أن ايجي أصيبت برصاصة في الرأس أثناء مسيرة سلمية انطلقت في (بيتا) باتجاه جبل صبيح حيث يقيم الاحتلال بؤرة استيطانية فاندلعت مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي أسفرت عن قتل الناشطة الأمريكية - التركية.
كما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان أمس أن الطفلة بانا (13 عاما) استشهدت بعد أن أصيبت برصاص قوات الاحتلال في بلدة (قريوت).
وبحسب مصادر محلية فإن الطفلة أصيبت بالرصاص وهي داخل منزلها بعد أن استهدف الاحتلال المنازل بالرصاص أثناء توفيره الحماية للمستوطنين الذين هاجموا البلدة. (النهاية)

ف ن / م ع ع




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