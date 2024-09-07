رابطة العالم الإسلامي تدين جريمتي الاحتلال بقتل ناشطة أمريكية وطفلة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
جدة - 7 - 9 (كونا) - - دانت رابطة العالم الإسلامي اليوم السبت جريمتي قتل الناشطة الأمريكية من أصول تركية ايسينور ازجي ايجي والطفلة بانا أمجد بكر على يد قوات حكومة الاحتلال وميليشيات متطرفة محمية من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضمن همجية القتل الممنهج والمستمر في الأراضي الفلسطينية.
وندد الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد العيسى في بيان صحفي بهذه الجرائم المروعة والمستمرة التي تواصل آلة الحرب التابعة للاحتلال الإسرائيلي ارتكابها منتهكة بذلك كل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.
وأكد الضرورة الملحة لاستجابة المجتمع الدولي العاجلة وتحرك منظومته الدولية لإيقاف هذه الوحشية الممنهجة والمستمرة ضد المدنيين الأبرياء في الأراضي الفلسطينية.
وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية قد أفادت أمس الجمعة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت ايسينور ازجي ايجي (26 عاما) في بلدة (بيتا) بجنوب مدينة (نابلس) شمال الضفة الغربية.
وأضافت أن ايجي أصيبت برصاصة في الرأس أثناء مسيرة سلمية انطلقت في (بيتا) باتجاه جبل صبيح حيث يقيم الاحتلال بؤرة استيطانية فاندلعت مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي أسفرت عن قتل الناشطة الأمريكية - التركية.
كما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان أمس أن الطفلة بانا (13 عاما) استشهدت بعد أن أصيبت برصاص قوات الاحتلال في بلدة (قريوت).
وبحسب مصادر محلية فإن الطفلة أصيبت بالرصاص وهي داخل منزلها بعد أن استهدف الاحتلال المنازل بالرصاص أثناء توفيره الحماية للمستوطنين الذين هاجموا البلدة. (النهاية)
ف ن / م ع ع
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