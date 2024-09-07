مصرع 4 أشخاص وإصابة 95 آخرين إثر اجتياح إعصار (ياغي) جنوبي الصين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بكين - 7 - 9 (كونا) -- أعلنت السلطات الصينية مصرع أربعة أشخاص وإصابة 95 آخرين إثر اجتياح
إعصار (ياغي) مقاطعة (هاينان) جنوبي الصين ملحقا الضرر بأكثر من 526 ألف شخص حتى مساء اليوم السبت.
وقال مدير إدارة الطوارئ بالمقاطعة فان شاو لي في مؤتمر صحفي عقده (مركز قيادة هاينان لمواجهة الإعصار) إن الإعصار تسبب في دمار طال 19 مدينة وبلدة في جميع أرجاء المقاطعة فيما تم إجلاء 312 ألفا و600 شخص وإعادة إيواء 140 ألفا و700 شخصا منهم حتى الساعة 00ر15 بتوقيت بكين.
من جانبه ذكر التلفزيون الصيني أن الإعصار كبد مدينة (وينتشانغ) المحطة الأولى للإعصار (ياغي) بعد وصوله إلى اليابسة خسائر اقتصادية تقدر بحوالي 7ر32 مليار يوان (ما يعادل 6ر4 مليار دولار) حسب الإحصاءات الأولية إلى جانب قطع الكهرباء عن ثلث سكان المقاطعة البالغ عددهم 4ر10 مليون نسمة.
وفي سياق آخر قالت وزارة المالية الصينية إنها خصصت ما قيمته 270 مليون يوان (نحو 38 مليون دولار) لمساعدة (هاينان) والمقاطعات المجاورة لها في مواجهة الإعصار وإغاثة المتضررين وحماية أرواح الناس وممتلكاتهم. (النهاية)
س ل ق / م ع ع
MENAFN07092024000071011013ID1108647963
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