Sunday, 08 September 2024 12:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مصرع 4 أشخاص وإصابة 95 آخرين إثر اجتياح إعصار (ياغي) جنوبي الصين

9/7/2024 3:29:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بكين - 7 - 9 (كونا) -- أعلنت السلطات الصينية مصرع أربعة أشخاص وإصابة 95 آخرين إثر اجتياح إعصار (ياغي) مقاطعة (هاينان) جنوبي الصين ملحقا الضرر بأكثر من 526 ألف شخص حتى مساء اليوم السبت.
وقال مدير إدارة الطوارئ بالمقاطعة فان شاو لي في مؤتمر صحفي عقده (مركز قيادة هاينان لمواجهة الإعصار) إن الإعصار تسبب في دمار طال 19 مدينة وبلدة في جميع أرجاء المقاطعة فيما تم إجلاء 312 ألفا و600 شخص وإعادة إيواء 140 ألفا و700 شخصا منهم حتى الساعة 00ر15 بتوقيت بكين.
من جانبه ذكر التلفزيون الصيني أن الإعصار كبد مدينة (وينتشانغ) المحطة الأولى للإعصار (ياغي) بعد وصوله إلى اليابسة خسائر اقتصادية تقدر بحوالي 7ر32 مليار يوان (ما يعادل 6ر4 مليار دولار) حسب الإحصاءات الأولية إلى جانب قطع الكهرباء عن ثلث سكان المقاطعة البالغ عددهم 4ر10 مليون نسمة.
وفي سياق آخر قالت وزارة المالية الصينية إنها خصصت ما قيمته 270 مليون يوان (نحو 38 مليون دولار) لمساعدة (هاينان) والمقاطعات المجاورة لها في مواجهة الإعصار وإغاثة المتضررين وحماية أرواح الناس وممتلكاتهم. (النهاية)

س ل ق / م ع ع




MENAFN07092024000071011013ID1108647963

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث