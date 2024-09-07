رابطة أطباء الجلد الكويتية: المؤتمرات الطبية تؤدي لتحقيق بيئة عمل صحية وناجحة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
من خلود العنزي
المنامة - 7 - 9 (كونا) -- قالت الأمين العام لرابطة أطباء الجلد الكويتية الدكتورة عبير البذالي اليوم السبت إن المشاركة في المؤتمرات والمعارض الطبية تسهم في تعزيز الروابط وتقوية الصلة بين الأطباء وتحقيق بيئة عمل صحية وناجحة.
جاء ذلك في تصريح للدكتورة البذالي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش مشاركتها إلى جانب مجموعة أطباء من وزارة الصحة الكويتية وفي مقدمتهم رئيس رابطة أطباء الجلد الكويتية ورئيس مجلس أقسام الجلدية الدكتورة أطلال اللافي في مؤتمر البحرين السابع للأمراض الجلدية والتجميل والليزر الذي اختتم أعماله اليوم.
وأضافت الدكتورة البذالي أن المؤتمرات تساعد في تمكين الأطباء وتثقيفهم بِشأن أحدث ما وصل له العلم والدراسات الحديثة لا سيما في قطاع الجلدية مشيرة إلى أنها "فرصة كبيرة" للتعرف على الأبحاث والدراسات المستمرة وتقديمها بما يحقق الفائدة العلمية المرجوة في تطور أساليب العلاج والشفاء.
وأوضحت أن ذلك بالإضافة إلى "رفع مستوى اللقاءات العلمية والمؤتمرات" وذلك بالتنسيق مع الجمعيات العربية والعالمية في تخصص الأمراض الجلدية وإتاحة الفرصة أمام أطباء أمراض الجلدية الكويتيين للمشاركة كمتحدثين وممثلين للرابطة.
وأشارت إلى أن الرابطة التي أسست عام 1988 تعتبر من أقدم الروابط الخليجية وتقع تحت مظلة الجمعية الطبية الكويتية وتهدف إلى الارتقاء بمستوى طب الأمراض الجلدية كما تسعى بشكل دؤوب للتنسيق مع الجمعيات العربية للمشاركة في مثل هذه اللقاءات.
وفي هذا السياق أعلنت البذالي احتضان الكويت مؤتمر علمي تحت شعار (مؤتمر الكويت للأمراض الجلدية والتجميل والليزر) خلال الفترة من السادس إلى الثامن من فبراير المقبل بمشاركة كبيرة من أطباء الجلد في مختلف دول العالم.
وشاركت الرابطة في المعرض المصاحب للمؤتمر بجناح خاص بها يهدف للتعريف بدور الرابطة وأنشطتها المختلفة. (النهاية)
خ ن ع / م ن ف
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