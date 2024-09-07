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رابطة أطباء الجلد الكويتية: المؤتمرات الطبية تؤدي لتحقيق بيئة عمل صحية وناجحة

9/7/2024 3:29:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من خلود العنزي
المنامة - 7 - 9 (كونا) -- قالت الأمين العام لرابطة أطباء الجلد الكويتية الدكتورة عبير البذالي اليوم السبت إن المشاركة في المؤتمرات والمعارض الطبية تسهم في تعزيز الروابط وتقوية الصلة بين الأطباء وتحقيق بيئة عمل صحية وناجحة.
جاء ذلك في تصريح للدكتورة البذالي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش مشاركتها إلى جانب مجموعة أطباء من وزارة الصحة الكويتية وفي مقدمتهم رئيس رابطة أطباء الجلد الكويتية ورئيس مجلس أقسام الجلدية الدكتورة أطلال اللافي في مؤتمر البحرين السابع للأمراض الجلدية والتجميل والليزر الذي اختتم أعماله اليوم.
وأضافت الدكتورة البذالي أن المؤتمرات تساعد في تمكين الأطباء وتثقيفهم بِشأن أحدث ما وصل له العلم والدراسات الحديثة لا سيما في قطاع الجلدية مشيرة إلى أنها "فرصة كبيرة" للتعرف على الأبحاث والدراسات المستمرة وتقديمها بما يحقق الفائدة العلمية المرجوة في تطور أساليب العلاج والشفاء.
وأوضحت أن ذلك بالإضافة إلى "رفع مستوى اللقاءات العلمية والمؤتمرات" وذلك بالتنسيق مع الجمعيات العربية والعالمية في تخصص الأمراض الجلدية وإتاحة الفرصة أمام أطباء أمراض الجلدية الكويتيين للمشاركة كمتحدثين وممثلين للرابطة.
وأشارت إلى أن الرابطة التي أسست عام 1988 تعتبر من أقدم الروابط الخليجية وتقع تحت مظلة الجمعية الطبية الكويتية وتهدف إلى الارتقاء بمستوى طب الأمراض الجلدية كما تسعى بشكل دؤوب للتنسيق مع الجمعيات العربية للمشاركة في مثل هذه اللقاءات.
وفي هذا السياق أعلنت البذالي احتضان الكويت مؤتمر علمي تحت شعار (مؤتمر الكويت للأمراض الجلدية والتجميل والليزر) خلال الفترة من السادس إلى الثامن من فبراير المقبل بمشاركة كبيرة من أطباء الجلد في مختلف دول العالم.
وشاركت الرابطة في المعرض المصاحب للمؤتمر بجناح خاص بها يهدف للتعريف بدور الرابطة وأنشطتها المختلفة. (النهاية)

خ ن ع / م ن ف




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