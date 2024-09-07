المتحدث باسم (التربية): لا نألو جهدا في تعزيز مهارات طلابنا في المجالات الحديثة وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 7 - 9 (كونا) -- أكد المتحدث الرسمي لوزارة التربية
أحمد الوهيدة اليوم السبت أن وزارة التربية لا تألو جهدا في سبيل تعزيز مهارات طلابها في المجالات الحديثة وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي الذي بات من أهم العلوم الحديثة.
وقال الوهيدة في تصريح صحفي
إن المناهج الحديثة تهتم بهذه العلوم لما لها من أهمية في تطور ونهضة البلاد معربا عن فخر واعتزاز وزير التعليم
العالي والبحث العلمي ووزير التربية بالوكالة الأستاذ الدكتور نادر الجلال بالإنجاز الذي حققه أبناؤه الطلبة والطالبات وحصولهم على المراكز الأولى في هاكاثون الذكاء الاصطناعي في التعليم لعام 2024 بمملكة البحرين ورفعهم لاسم دولة الكويت عاليا.
وأشاد بالجهود الرائعة التي بذلها المعلمون والتوجيه الفني للحاسوب على رعاية الطلبة واستكشاف مواهبهم الابداعية ومساعدتهم في تحقيق هذا الإنجاز من أجل إعداد جيل متعلم يمتلك الكفاءة والمهارة العلمية مضيفا "وهو ما نسعى لتحقيقه من أجل تطوير نظام التعليم لتيواكب وتوجه الدولة نحو الريادة في المجالات كافة لاسيما بقطاع التربية والتعليم وتحقيق النهضة المنشودة لمستقبل مشرق لوطننا الغالي الكويت". (النهاية) م ع ر / ع س
MENAFN07092024000071011013ID1108647961
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.