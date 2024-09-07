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المتحدث باسم (التربية): لا نألو جهدا في تعزيز مهارات طلابنا في المجالات الحديثة وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي

9/7/2024 3:29:27 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 7 - 9 (كونا) -- أكد المتحدث الرسمي لوزارة التربية أحمد الوهيدة اليوم السبت أن وزارة التربية لا تألو جهدا في سبيل تعزيز مهارات طلابها في المجالات الحديثة وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي الذي بات من أهم العلوم الحديثة.
وقال الوهيدة في تصريح صحفي إن المناهج الحديثة تهتم بهذه العلوم لما لها من أهمية في تطور ونهضة البلاد معربا عن فخر واعتزاز وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية بالوكالة الأستاذ الدكتور نادر الجلال بالإنجاز الذي حققه أبناؤه الطلبة والطالبات وحصولهم على المراكز الأولى في هاكاثون الذكاء الاصطناعي في التعليم لعام 2024 بمملكة البحرين ورفعهم لاسم دولة الكويت عاليا.
وأشاد بالجهود الرائعة التي بذلها المعلمون والتوجيه الفني للحاسوب على رعاية الطلبة واستكشاف مواهبهم الابداعية ومساعدتهم في تحقيق هذا الإنجاز من أجل إعداد جيل متعلم يمتلك الكفاءة والمهارة العلمية مضيفا "وهو ما نسعى لتحقيقه من أجل تطوير نظام التعليم لتيواكب وتوجه الدولة نحو الريادة في المجالات كافة لاسيما بقطاع التربية والتعليم وتحقيق النهضة المنشودة لمستقبل مشرق لوطننا الغالي الكويت". (النهاية) م ع ر / ع س

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