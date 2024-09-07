3 قتلى من الدفاع المدني بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 7 - 9 (كونا) -- لقي ثلاثة من أفراد الدفاع المدني اللبناني حتفهم وأصيب اثنان آخران بجروح في غارة شنها طيران
الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت على بلدة فرون بجنوب لبنان.
وذكر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان له أن فريقا تابعا للدفاع المدني اللبناني كان يتولى إطفاء حرائق أشعلتها غارات الاحتلال الأخيرة على بلدة فرون عندما استهدفته قوات الاحتلال ما أدى إلى مقتل ثلاثة مسعفين وإصابة اثنين آخرين بجروح أحدهما بحال حرجة.
ونددت الصحة اللبنانية بهذا العدوان الذي طال جهازا تابعا للدولة وهو الثاني بحق فريق إسعاف في أقل من 12 ساعة.
وكانت قوات الاحتلال قد استهدفت في وقت سابق اليوم فريقا من المسعفين في بلدة قبريخا أسفر عن إصابة شخصين بجروح.
وقالت وزارة الصحة العامة اللبنانية ان اصرار الاحتلال الاسرائيلي على استهداف المسعفين "رغم تجولهم بسيارات إسعاف واطفاء معروفة للقيام بواجبهم الإنساني يعد انتهاكا صارخا لجميع المواثيق والأعراف والقوانين الدولية".
بدوره أدان وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي تعرض آلية الدفاع المدني اللبناني لاستهداف من مسيرة للاحتلال معتبرا ان هذه "الجرائم يرفضها القانون الدولي والضمير الانساني".
من جهتها ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية ان محلقة سقطت في بلدة عين إبل وان فريق الهندسة في الجيش اللبناني قام بالكشف عليها.
وأشارت الوكالة الوطنية أن الطيران الحربي للاحتلال شن غارة على أحراج بلدة كونين بصواريخ جو - ارض تزامنا مع تحليق لطيران مسير واستطلاعي في الاجواء.
ولفتت إلى أن طيران الاحتلال شن غارتين على قبريخا وغارة على بني حيان اضافة الى استهداف مسيرة لاحد بساتين بلدة الوزاني بثلاثة صواريخ.
وقالت إن بلدة عيتا الشعب تعرضت لقصف مدفعي من قوات الاحتلال التي قصفت أيضا أطراف بلدات علما الشعب وطير حرفا وكونين وعيناتا.
في المقابل نقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن المقاومة اللبنانية استهدافها قاعدة جبل نيريا إضافة الى استهداف مقر الاستخبارات الرئيسية في قاعدة ميشار بالصواريخ.
كما استهدف مقاتلو المقاومة التجهيزات التجسسية في موقع مسكفعام ومواقع حدب يارون والراهب والمرج.
ومع بدء العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة قبل أكثر من 11 شهرا يشهد جنوب لبنان مواجهات عسكرية بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة في جنوب لبنان. (النهاية)
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