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3 قتلى من الدفاع المدني بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان

9/7/2024 3:29:27 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 7 - 9 (كونا) -- لقي ثلاثة من أفراد الدفاع المدني اللبناني حتفهم وأصيب اثنان آخران بجروح في غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت على بلدة فرون بجنوب لبنان.
وذكر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان له أن فريقا تابعا للدفاع المدني اللبناني كان يتولى إطفاء حرائق أشعلتها غارات الاحتلال الأخيرة على بلدة فرون عندما استهدفته قوات الاحتلال ما أدى إلى مقتل ثلاثة مسعفين وإصابة اثنين آخرين بجروح أحدهما بحال حرجة.
ونددت الصحة اللبنانية بهذا العدوان الذي طال جهازا تابعا للدولة وهو الثاني بحق فريق إسعاف في أقل من 12 ساعة.
وكانت قوات الاحتلال قد استهدفت في وقت سابق اليوم فريقا من المسعفين في بلدة قبريخا أسفر عن إصابة شخصين بجروح.
وقالت وزارة الصحة العامة اللبنانية ان اصرار الاحتلال الاسرائيلي على استهداف المسعفين "رغم تجولهم بسيارات إسعاف واطفاء معروفة للقيام بواجبهم الإنساني يعد انتهاكا صارخا لجميع المواثيق والأعراف والقوانين الدولية".
بدوره أدان وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي تعرض آلية الدفاع المدني اللبناني لاستهداف من مسيرة للاحتلال معتبرا ان هذه "الجرائم يرفضها القانون الدولي والضمير الانساني".
من جهتها ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية ان محلقة سقطت في بلدة عين إبل وان فريق الهندسة في الجيش اللبناني قام بالكشف عليها.
وأشارت الوكالة الوطنية أن الطيران الحربي للاحتلال شن غارة على أحراج بلدة كونين بصواريخ جو - ارض تزامنا مع تحليق لطيران مسير واستطلاعي في الاجواء.
ولفتت إلى أن طيران الاحتلال شن غارتين على قبريخا وغارة على بني حيان اضافة الى استهداف مسيرة لاحد بساتين بلدة الوزاني بثلاثة صواريخ.
وقالت إن بلدة عيتا الشعب تعرضت لقصف مدفعي من قوات الاحتلال التي قصفت أيضا أطراف بلدات علما الشعب وطير حرفا وكونين وعيناتا.
في المقابل نقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن المقاومة اللبنانية استهدافها قاعدة جبل نيريا إضافة الى استهداف مقر الاستخبارات الرئيسية في قاعدة ميشار بالصواريخ.
كما استهدف مقاتلو المقاومة التجهيزات التجسسية في موقع مسكفعام ومواقع حدب يارون والراهب والمرج.
ومع بدء العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة قبل أكثر من 11 شهرا يشهد جنوب لبنان مواجهات عسكرية بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة في جنوب لبنان. (النهاية)

أ ي ب / ه س ص



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