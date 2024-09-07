الرئيس التركي: الاحتلال الإسرائيلي قتل بخسة ابنتنا عائشة نور و40 ألف برئ في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
إسطنبول - 7 - 9 (كونا) -- ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت بشدة بمقتل الناشطة الأمريكية من أصل تركي عائشة نور أيغي على يد قناص إسرائيلي أثناء مشاركتها مسيرة سلمية مناهضة للاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.
وخلال كلمة ألقاها في مؤتمر الأئمة والخطباء بولاية قوجا (شمال غرب تركيا) قال أردوغان إن "يد الاحتلال الإسرائيلي قتلت بخسة أمس ابنتنا الشابة عائشة نور أزغي أيغي فضلا عن قتلها 40 ألف مدني بريء حتى اليوم" في غزة.
وتابع "الوقوف ضد إرهاب الدولة للاحتلال الإسرائيلي واجب إسلامي وإيماني بالنسبة لنا كما أنه قضية وطنية".
من جانب آخر قال أردوغان إن المرحلة الجديدة في العلاقات التركية - المصرية تأتي لصالح غزة وفلسطين وأن الاحتلال يرتكب الآن إبادة جماعية في الضفة الغربية أيضا بعد قطاع غزة في محاولة منه لاحتلال تلك المناطق.
وتابع "الاحتلال الإسرائيلي قتل منذ 7 أكتوبر حتى الآن 40 ألف مدني بريء بينهم 17 ألف طفل سفكت دماءهم بشكل همجي من دون تمييز بين طفل وامرأة وشاب ومسن".
كما حذر أردوغان من أن "الاحتلال الإسرائيلي لن يتوقف في غزة بل سيحتل رام الله أيضا إن استمر بهذا الشكل وسيضع مناطق أخرى نصب عينيه إلى أن يأتي الدور على دول أخرى في المنطقة مثل لبنان وسوريا".
وتابع "سيطمعون في أراضي وطننا بين (نهري) دجلة والفرات ويعلنون صراحة من خلال الخرائط التي يلتقطون الصور أمامها أنهم لن يكتفوا بغزة". (النهاية)
ط أ / ه س ص
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