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الرئيس التركي: الاحتلال الإسرائيلي قتل بخسة ابنتنا عائشة نور و40 ألف برئ في غزة

9/7/2024 3:29:27 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسطنبول - 7 - 9 (كونا) -- ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت بشدة بمقتل الناشطة الأمريكية من أصل تركي عائشة نور أيغي على يد قناص إسرائيلي أثناء مشاركتها مسيرة سلمية مناهضة للاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.
وخلال كلمة ألقاها في مؤتمر الأئمة والخطباء بولاية قوجا (شمال غرب تركيا) قال أردوغان إن "يد الاحتلال الإسرائيلي قتلت بخسة أمس ابنتنا الشابة عائشة نور أزغي أيغي فضلا عن قتلها 40 ألف مدني بريء حتى اليوم" في غزة.
وتابع "الوقوف ضد إرهاب الدولة للاحتلال الإسرائيلي واجب إسلامي وإيماني بالنسبة لنا كما أنه قضية وطنية".
من جانب آخر قال أردوغان إن المرحلة الجديدة في العلاقات التركية - المصرية تأتي لصالح غزة وفلسطين وأن الاحتلال يرتكب الآن إبادة جماعية في الضفة الغربية أيضا بعد قطاع غزة في محاولة منه لاحتلال تلك المناطق.
وتابع "الاحتلال الإسرائيلي قتل منذ 7 أكتوبر حتى الآن 40 ألف مدني بريء بينهم 17 ألف طفل سفكت دماءهم بشكل همجي من دون تمييز بين طفل وامرأة وشاب ومسن".
كما حذر أردوغان من أن "الاحتلال الإسرائيلي لن يتوقف في غزة بل سيحتل رام الله أيضا إن استمر بهذا الشكل وسيضع مناطق أخرى نصب عينيه إلى أن يأتي الدور على دول أخرى في المنطقة مثل لبنان وسوريا".
وتابع "سيطمعون في أراضي وطننا بين (نهري) دجلة والفرات ويعلنون صراحة من خلال الخرائط التي يلتقطون الصور أمامها أنهم لن يكتفوا بغزة". (النهاية)

ط أ / ه س ص



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